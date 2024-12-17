Олаф Шольц потерпел историческое поражение, - Олег Никифоров

08:33 18.12.2024

Германия входит в период политической неопределенности

Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"

17.12.2024

Выступая перед депутатами в Бундестаге, канцлер Олаф Шольц сказал, что "лучшие дни Германии впереди". Фото Reuters

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии, получил в среду от канцлера Олафа Шольца просьбу распустить парламент и назначить новые выборы. Они пройдут на полгода раньше конституционного срока, уже 23 февраля 2025 года. Накануне Бундестаг отказал Шольцу в доверии. Его главный оппонент и конкурент – лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что страна переживает один из самых серьезных кризисов за полвека.



Несмотря на яркое выступление канцлера, которым открылись прения в Бундестаге по вотуму доверия его правительству и поддержку рядом соратников по Социал-демократической партии Германии (СДПГ), против Шольца проголосовали 394 депутата. В его поддержку высказались 207 депутатов, воздержались 116 и не явились на заседание 16 представителей народа. Предсказанная в статье "НГ" от 15 декабря ситуация по поводу предстоящего голосования в Бундестаге полностью подтвердилась.



Давая оценку событиям 16 декабря, немецкая печать отмечает самоуверенность канцлера. Даже в день своего крупнейшего поражения, пишет пресса, Шольц предпочитал говорить о грандиозных планах на будущее. Диссонанс с реальностью журналисты усматривают в том, что канцлер в отсутствие как бюджета на 2025 год (а именно возникшие разногласия по нему привели к выходу из правительства свободных демократов), так и требуемой поддержки в парламенте высказал весьма амбициозные планы. Пресса приводит оптимистические слова Шольца о том, что "лучшие дни Германии еще впереди".



Отмечается отсутствие в прощальной, по сути, речи канцлера анализа ошибок его правительства, если не считать нападок на экс-министра финансов, лидера свободных демократов Кристиана Линднера, который оказался недостаточно сговорчивым для совместных действий "светофорной" коалиции. Вывод из случившегося, который делается СМИ, сводится к тому, что вряд ли с таким лидером, как Шольц, социал-демократам удастся выиграть досрочные выборы. И они обречены быть младшими партнерами консервативного блока ХДС/ХСС или уйти в оппозицию, но скорее всего уже без Шольца.



Об ошибках канцлера и его партнеров по коалиции, прежде всего министра экономики и климата Роберта Хабека, подробно рассуждал в Бундестаге во время прений после выступления канцлера лидер консервативной оппозиции Мерц. Это был практически исключительно анализ внутриэкономической ситуации в стране.



Шольц отдавал себе отчет, что в любом случае ему предстоят в будущем году выборы. Поэтому его речь носила глобальный характер и затрагивала все вызовы, с которыми столкнулась страна. Он осудил действия России против Украины и заявил, что "победа России будет означать угрозу для Германии и Европы". Отсюда следовал тезис о необходимости дальнейшей поддержки Киева. Канцлер даже отважился на сравнение выбора, который предстоит сделать немцам, между благосостоянием и помощью Украине. Вместе с тем он подчеркнул, что Германия не будет поставлять дальнобойные ракеты Киеву, а немецкий солдат не окажется на украинской земле. Свою позицию Шольц мотивировал заботой о безопасности Германии.



Одной из критических тем была энергетика. Канцлер сказал, что его правительству удалось удержать рост тарифов на электроэнергию. Это утверждение настолько противоречило реалиям немецкой действительности, что Мерц вынужден был посвятить энергетике значительную часть своей речи. Он обратил внимание на ошибочную энергетическую политику коалиции, приведшую к взрывному росту цен на энергоносители вместо их стабилизации. Отсюда вывод лидера оппозиции о необходимости присутствия углеводородов среди топливной составляющей энергетики Германии.



После вотума недоверия канцлеру СМИ опубликовали позиции ведущих партий по наиболее актуальным проблемам страны. С точки зрения внешней политики именно в отношении Украины наблюдаются наибольшие различия. СДПГ намерена поддерживать Киев как можно дольше и всем необходимым, но хочет избежать ситуации, при которой Германия оказалась бы в роли воюющей стороны. Отсюда и провозглашенный Шольцем отказ от поставок Украине крылатых ракет Taurus.



Мерц и ХДС акцентируют внимание на том, что Кремль пытается установить новый мировой порядок. И это, мол, угрожает желанию Германии и Европы жить в безопасности и мире. Мерц высказался в пользу предоставления совместных с США, Францией, Польшей и Великобританией гарантий безопасности для Киева. При этом ХДС выступает за введение в Германии всеобщей воинской повинности.



Принимая во внимание значительные разногласия, после выборов Германию, вероятно, ожидает длительный период политической неопределенности. Переговоры между потенциальными партнерами по новому правительству могут затянуться на недели и даже месяцы.