 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.12.2024
08:37  Христя Фриланд разваливает правительство Канады. Премьер Джастин Трюдо оказался в шаге от отставки, - Д.Моисеев
08:33  Олаф Шольц потерпел историческое поражение, - Олег Никифоров
02:00  О символах, или геометрических контурах человека, - Хуснут Мухсумадьен
01:00  Грядет ли время рептилоидов. Рассуждения о легендах и мифах в связи с наступающим годом Змеи, - Сергей Макин
00:57  Алавиты в стране победившей суннитской революции, - Михаил Стрелец
00:49  "Ну что, помогли тебе твои румыны?" Молдавия остается без тепла и света
00:45  Сирия превращается в протекторат Турции. Падение Дамаска изменило региональный баланс сил в пользу Анкары, - Kъ

00:41  Германии, которую мы знали, больше нет.., - New York Times
00:36  Газопровод из Катара через Сирию в Европу заблудился в Турции
00:35  Ракетами "Орешника"… по Йеллоустонскому супервулкану! является ли БРСД "Орешник" оружием массового поражения, - Олег Кассин
00:33  Победа невозможного над возможным ведет не к Богу, а к смерти.., - Александр Ципко
00:28  ВС РФ разбили 3-ю бригаду НГУ под Покровском
00:23  Шеф ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев уверяет, что победил организованную преступность в стране
00:08  Минэкологии Казахстана ведет переговоры с Россией о миграции сайгаков на исторические места
00:01  Хоккеист из Китая Кевин Хэ впервые в истории подписал контракт с клубом НХЛ и будет играть за "Виннипег"
Вторник, 17.12.2024
19:30  Медведев: Нужно уничтожить заказчиков убийства Кириллова - это руководство Украины
17:17  Экономист Сергей Глазьев занял пост заместителя госсекретаря Союзного государства Россия-Беларусь
16:05  Ташкент. Назначены новые заместители министра экономики и финансов, главы Пенсионного фонда и Казначейской службы
15:38  Почему провалили первый этап СВО, кто проспал Сирию, кто у нас отвечает за разведку? Вопросы к С.Нарышкину
15:25  Региональные комиссии по вопросам государственной информационной политики создадут в Казахстане
14:59  SITA отмечена наградой в рамках первой церемонии для ESG-партнеров Air Astana
14:52  АБР назначил своего нового представителя в Таджикистане - Ко Сакамото
14:49  13-летняя уроженка Кыргызстана Элес Намазалиева стала трехкратной чемпионкой Австрии по фигурному катанию
14:44  Таинственный мегаполис и Клавдий Птолемей: неизвестные страницы истории Мангышлака открыли археологи
14:38  New York Times: Правительство Германии рушится в опасное для Европы время
14:37  Куда и кому уходят пенсионные накопления казахстанцев, - С.Туник
14:36  ВС РФ вышли к селу Западное на правом берегу Оскола
14:32  В Бишкеке начали выпускать ноутбуки - могут производить до 1500 в день
12:58  Мирзиеев хвастается, что уволил 297 нерадивых чиновника
12:30  На замерзающем таджикском Памире (ГБАО) введен энерголимит
12:26  Грузия – первая ласточка "риал-политик", - Дмитрий Выдрин
12:21  Украинские выборы-2025: провести нельзя отменить, - Василий Стоякин
11:38  Мифы и реалии Дня независимости Казахстана, - Данияр Ашимбаев
11:31  Из бюджета Минобороны Киргизии пытались преступно вывести около 1 млрд сомов, выделенных на вооружение
11:22  Новый глава Налоговой службы Киргизии Кыдыров тоже оказался мошенником. Просидел в кресле 2 недели
11:19  Готовятся к земле: скандинавская психопатия набирает обороты, - В.Малышев
11:15  Место под сирийским солнцем. Россия не хочет терять страну, свергнувшую Асада, - С.Строкань
10:20  "Война в белых перчатках": Германия не отказывается от поддержки Украины, но и рисковать не хочет
09:47  Курская дуга, 16 декабря: "Бойцы КНДР взяли одно село. Сбивают все дроны подряд - и наши, и вражеские"
09:34  Все пройдет, и ко всему привыкаешь.., - Иван Охлобыстин
09:25  В Южной Корее арестован генерал Пак Ан Су - начальник штаба армии: за участие в мятеже
09:15  Жапаров уволил Жапарова. Приколы "города 312", - Виктория Панфилова
09:09  Индия спешит заключить с Россией историческую сделку по нефти, - Ольга Самофалова
09:05  В Европе задумали создать новую Сирию после падения Асада, - pravda.ru
08:51  Паразитизм – наше все! Власти и оппозиция Абхазии плачут, угрожают и делают реверансы, - Айнур Курманов
08:47  В Москве укр-диверсантами убит российский генерал-лейтенант начальник войск химзащиты Герой России Игорь Кириллов
00:54  Загадочный визит: Путин и Назарбаев неожиданно встретились в Ново-Огарево. О чем или о ком они говорили, - СП
00:46  Таинственные "семейные" убийства в таджикском Канибадаме - город в панике
00:45  Опасаясь нового протестного взрыва. Власти Ирана решили пока не ужесточать правила ношения хиджаба, - Къ
00:40  "Иностранные консультанты угрожают экономической безопасности Казахстана" - Караван
00:22  Румыния, декабрь 1989 года: солдаты "оранжевой революции". 35 лет назад был свергнут режим Николае Чаушеску (уроки истории), - В.Бурт
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Олаф Шольц потерпел историческое поражение, - Олег Никифоров
08:33 18.12.2024

Германия входит в период политической неопределенности
Олег Никифоров
Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"
17.12.2024
Выступая перед депутатами в Бундестаге, канцлер Олаф Шольц сказал, что "лучшие дни Германии впереди". Фото Reuters
Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии, получил в среду от канцлера Олафа Шольца просьбу распустить парламент и назначить новые выборы. Они пройдут на полгода раньше конституционного срока, уже 23 февраля 2025 года. Накануне Бундестаг отказал Шольцу в доверии. Его главный оппонент и конкурент – лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что страна переживает один из самых серьезных кризисов за полвека.

Несмотря на яркое выступление канцлера, которым открылись прения в Бундестаге по вотуму доверия его правительству и поддержку рядом соратников по Социал-демократической партии Германии (СДПГ), против Шольца проголосовали 394 депутата. В его поддержку высказались 207 депутатов, воздержались 116 и не явились на заседание 16 представителей народа. Предсказанная в статье "НГ" от 15 декабря ситуация по поводу предстоящего голосования в Бундестаге полностью подтвердилась.

Давая оценку событиям 16 декабря, немецкая печать отмечает самоуверенность канцлера. Даже в день своего крупнейшего поражения, пишет пресса, Шольц предпочитал говорить о грандиозных планах на будущее. Диссонанс с реальностью журналисты усматривают в том, что канцлер в отсутствие как бюджета на 2025 год (а именно возникшие разногласия по нему привели к выходу из правительства свободных демократов), так и требуемой поддержки в парламенте высказал весьма амбициозные планы. Пресса приводит оптимистические слова Шольца о том, что "лучшие дни Германии еще впереди".

Отмечается отсутствие в прощальной, по сути, речи канцлера анализа ошибок его правительства, если не считать нападок на экс-министра финансов, лидера свободных демократов Кристиана Линднера, который оказался недостаточно сговорчивым для совместных действий "светофорной" коалиции. Вывод из случившегося, который делается СМИ, сводится к тому, что вряд ли с таким лидером, как Шольц, социал-демократам удастся выиграть досрочные выборы. И они обречены быть младшими партнерами консервативного блока ХДС/ХСС или уйти в оппозицию, но скорее всего уже без Шольца.

Об ошибках канцлера и его партнеров по коалиции, прежде всего министра экономики и климата Роберта Хабека, подробно рассуждал в Бундестаге во время прений после выступления канцлера лидер консервативной оппозиции Мерц. Это был практически исключительно анализ внутриэкономической ситуации в стране.

Шольц отдавал себе отчет, что в любом случае ему предстоят в будущем году выборы. Поэтому его речь носила глобальный характер и затрагивала все вызовы, с которыми столкнулась страна. Он осудил действия России против Украины и заявил, что "победа России будет означать угрозу для Германии и Европы". Отсюда следовал тезис о необходимости дальнейшей поддержки Киева. Канцлер даже отважился на сравнение выбора, который предстоит сделать немцам, между благосостоянием и помощью Украине. Вместе с тем он подчеркнул, что Германия не будет поставлять дальнобойные ракеты Киеву, а немецкий солдат не окажется на украинской земле. Свою позицию Шольц мотивировал заботой о безопасности Германии.

Одной из критических тем была энергетика. Канцлер сказал, что его правительству удалось удержать рост тарифов на электроэнергию. Это утверждение настолько противоречило реалиям немецкой действительности, что Мерц вынужден был посвятить энергетике значительную часть своей речи. Он обратил внимание на ошибочную энергетическую политику коалиции, приведшую к взрывному росту цен на энергоносители вместо их стабилизации. Отсюда вывод лидера оппозиции о необходимости присутствия углеводородов среди топливной составляющей энергетики Германии.

После вотума недоверия канцлеру СМИ опубликовали позиции ведущих партий по наиболее актуальным проблемам страны. С точки зрения внешней политики именно в отношении Украины наблюдаются наибольшие различия. СДПГ намерена поддерживать Киев как можно дольше и всем необходимым, но хочет избежать ситуации, при которой Германия оказалась бы в роли воюющей стороны. Отсюда и провозглашенный Шольцем отказ от поставок Украине крылатых ракет Taurus.

Мерц и ХДС акцентируют внимание на том, что Кремль пытается установить новый мировой порядок. И это, мол, угрожает желанию Германии и Европы жить в безопасности и мире. Мерц высказался в пользу предоставления совместных с США, Францией, Польшей и Великобританией гарантий безопасности для Киева. При этом ХДС выступает за введение в Германии всеобщей воинской повинности.

Принимая во внимание значительные разногласия, после выборов Германию, вероятно, ожидает длительный период политической неопределенности. Переговоры между потенциальными партнерами по новому правительству могут затянуться на недели и даже месяцы.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734499980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Правительстве подвели итоги социально-экономического развития за 11 месяцев 2024 года: 4,4% прирост ВВП обеспечен несырьевым сектором
- В Правительстве рассмотрены вопросы защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных: увеличена численность тугайного оленя, кулана, архара, джейрана
- Итоги 2024-го в Казахстане и ожидания от наступающего года
- Казахстан передал председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии Азербайджану
- Пленум Национального совета Демократической партии "Ак жол" подвел итоги 2024 года
- Роль Казахстана как средней державы в центре внимания авторитетной конференции
- Кадровые перестановки
- Казатомпром сообщает о смене партнеров в некоторых СП
- Суд не установил нарушений при предоставлении грантов на обучение
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  