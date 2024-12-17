Христя Фриланд разваливает правительство Канады. Премьер Джастин Трюдо оказался в шаге от отставки, - Д.Моисеев

08:37 18.12.2024

17.12.2024



Канадского премьера может заменить амбициозный и популярный министр финансов

Данила Моисеев



Христя Фриланд не пожелала больше работать в кабинете министров Канады.

Заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд неожиданно ушла в отставку. Поводом для ухода из кабинета министров ее однопартийца лидера Либеральной партии Джастина Трюдо стало несогласие политика с увеличением расходов бюджета. Она посчитала эту меру угрожающей финансам страны в преддверии возможной тарифной войны с США. Однако реальным мотивом ухода Фриланд могло быть желание сменить непопулярного Трюдо и самой стать премьер-министром. Это вполне возможно, но только в случае добровольной отставки премьера, а не вынесения ему вотума недоверия оппозицией.



Над Трюдо вновь сгущаются тучи. Кресло под премьер-министром зашаталось еще осенью. Уже тогда его к отставке подвигали не только оппозиция, возглавляемая Консервативной партией, но и часть однопартийцев. Политика премьера не нравилась и союзникам. Трюдо не одобряли в Новой демократической партии, которая составила после выборов 2021 года коалицию с либералами.



Досрочные выборы 2021 года не улучшили положение премьера. Тогда, несмотря на критику, Трюдо назначил выборы в надежде получить большинство в парламенте в благоприятный момент: его политика борьбы с пандемией, включавшая раздачу денег населению, канадцам вроде бы нравилась. Однако новых мест Либеральная партия практически не получила. А бюджетные средства, которые были потрачены во время пандемии, подхлестнули инфляцию.



Именно после тех выборов все чаще высказывались обвинения в адрес Трюдо в том, что он о канадцах уже, по сути, не заботится, а лишь цепляется за власть. Вдобавок к этому правительство оказывалось негибким и не подстраивалось под новые реалии. В частности, не решались обострившиеся проблемы миграции. Оправдания премьера звучали весьма слабо, при этом Трюдо упорно не хотел признавать своих ошибок и терять имидж политкорректного и успешного политика одновременно. В важный момент он показал себя лидером, неспособным на волевые непопулярные решения.



С другой стороны, возможно, это и спасло его от отставки. Но такой принципиальный уход от ответственности перестал устраивать и однопартийцев. Повод к отставке Фриланд выглядит не самым значимым. Трюдо предлагал раздать по 250 долл. тем канадцам, которые заработали меньше 150 тыс. долл. за 2023 год. Как утверждает Фриланд, премьер якобы "несерьезно" отнесся к угрозам Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины. А она готовилась к тому, что угрозы избранного президента США могут стать реальностью, и хотела иметь финансовый запас в бюджете. Тем более что его дефицит уже куда больше, чем ожидалось.



Однако мера, предлагаемая Трюдо, в любом случае не воплотилась бы жизнь: против нее выступили в парламенте. К тому же формально при указании причин отставки Фриланд на Трампа не ссылалась. Она лишь указала, что Трюдо готов дать ей другую должность, что расценивается ей как потеря доверия. СМИ отмечают, что реальным мотивом Фриланд могло быть желание самой стать премьером. Все-таки она довольно популярна.



В шок канадцев повергло и то, что Фриланд ушла из правительства за несколько часов до своего доклада о том, как страна собирается действовать в сфере экономики с учетом прихода к власти в США Трампа. Теперь Трюдо придется лихорадочно выбирать как докладчика, так и министра финансов.



Заведующая отделом Канады Института США и Канады РАН Наталья Вяхирева считает, что шансов удержаться у Трюдо сейчас меньше, чем когда-либо. Если он сохранит свой пост, то поведет партию на парламентские выборы, которые пройдут не позже октября 2025 года и она, скорее всего, проиграет. Не соглашаться на смену непопулярного премьера либералы могут из-за того, что это чревато досрочными выборами. Их партия не выиграет точно. Рейтинг либералов составляет сейчас 21,8%, а консерваторов – 42,9%.



Однако в партии все-таки могут рискнуть. В случае если Трюдо уйдет в отставку сам, более популярная Фриланд может победить на внутрипартийных выборах. Но есть и другой вариант – премьеру могут вынести вотум недоверия в парламенте. Осенью это пытались сделать консерваторы, но их не поддержала вся оппозиция. Тогда будут досрочные выборы.



Ключевой темой новой избирательной кампании станут отношения с южным соседом. "Если решение о 25-процентных пошлинах со стороны США все-таки будет принято, это будет ударом по экономике Канады. Какие у нее тогда варианты? В идеале – диверсификация торговых партнеров, но это задача на долгосрочную перспективу, сделать быстро это невозможно. Более доступный вариант – переговоры с США, чтобы согласовать мягкие условия для Канады. Ведь двусторонняя торговля выгодна обеим странам. Другой вопрос, кто будет главным переговорщиком со стороны Канады. Создавалось впечатление, что такая роль готовится как раз для Фриланд", – сказала Вяхирева "НГ".



Впрочем, не факт, что Фриланд была бы эффективным переговорщиком и нашла бы общий язык с Трампом. Последний в свойственной ему манере в соцсетях выразил удовлетворение отставкой министра финансов Канады и заявил, что Фриланд якобы только мешала взаимовыгодным сделкам между Оттавой и Вашингтоном.