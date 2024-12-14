"Гости" с НЛО над Америкой и Европой. "Они" не допустят, чтобы люди взорвали планету? - Владимир Овчинский

08:52 18.12.2024 13 декабря 2024 года губернатор Нью-Джерси потребовал, чтобы президент США Джо Байден взял под контроль расследование загадочных и участившихся появлений множества крупных беспилотников, летающих над его штатом, на фоне растущего разочарования тем, что федеральные чиновники преуменьшают масштабы инцидентов.



Демократ Фил Мерфи опубликовал 13 декабря 2024 года письмо, которое он написал в Белый дом, чтобы выразить свою "растущую обеспокоенность" после того, как представители Пентагона и ФБР исключили причастность американских военных или враждебных иностранных субъектов к многочисленным наблюдениям необъяснимых летающих объектов над примерно дюжиной округов с середины ноября 2024 года.



"Стало очевидно, что для полного понимания того, что стоит за этой деятельностью, необходимы дополнительные ресурсы", - написал он в письме, опубликованном в тот же день, когда появились сообщения о нескольких беспилотниках, нарушивших воздушное пространство военно-морской базы Эрл в округе Монмут.



"Я с уважением призываю вас продолжать направлять соответствующие федеральные агентства к совместной работе до тех пор, пока они не найдут ответы на то, что стоит за наблюдениями БПЛА (беспилотных авиационных систем)".



Среди политиков и сотрудников правоохранительных органов Нью-Джерси растет раздражение после участившихся сообщений о полетах беспилотников за последние недели, включая почти 50 зафиксированных полетов только 8 декабря 2024 года вечером, по данным NJ.com, и заявления Белого дома 12 декабря 2024 года, что это были, по крайней мере, в основном "пилотируемые летательные аппараты… эксплуатируемые законно".



В некоторых отчетах описывались беспилотники размером с автомобиль, иногда группами, летающие над чувствительными военными объектами и критически важной инфраструктурой, такой как железнодорожные станции, водохранилища и электростанции.



В ответ Федеральное управление гражданской авиации (FAA) ввело запрет на полеты над армейским объектом в округе Моррис и гольф-курортом избранного президента Дональда Трампа в Бедминстере.



Как сообщает ABC News, представитель военно-морского флота США заявил, что прямой угрозы выявлено не было, но персонал тесно сотрудничает "с федеральными и государственными агентствами для обеспечения безопасности личного состава и операций".



Белый дом, Пентагон и ФБР заявили, что не могут полностью объяснить происхождение беспилотников, но выразили уверенность в том, что они не несут в себе ничего зловещего.



"В настоящее время у нас нет доказательств того, что сообщения о наблюдениях беспилотников представляют угрозу национальной или общественной безопасности или имеют иностранную связь", - заявил журналистам на пресс-конференции 12 декабря 2024 года Джон Кирби, представитель администрации Байдена по вопросам национальной безопасности.



Он сообщил, что неуказанное количество фотографий и видеозаписей инцидентов были проанализированы с использованием "сложных электронных технологий обнаружения" и не было установлено, что в них замешаны беспилотники.



"Напротив, при рассмотрении имеющихся снимков становится ясно, что многие из зарегистрированных наблюдений на самом деле являются пилотируемыми самолетами, которые эксплуатируются законно", - сказал Кирби.



"Важно отметить, что нет никаких зарегистрированных или подтвержденных случаев обнаружения беспилотников в каком-либо ограниченном воздушном пространстве", - добавил он, что, по-видимому, противоречит информации о нарушении на военно-морской станции вооружения.



Наблюдения в Нью-Джерси имеют параллели с инцидентами в Европе в последние недели, также связанными с неопознанными самолетами и военными объектами. Сообщается, что целью была авиабаза США в Рамштайне, Германия.



Несколько "небольших беспилотных летательных аппаратов" были замечены в ноябре 2024 года над тремя британскими базами Королевских ВВС, используемыми ВВС США.



Комментарии Кирби, фактически исключающие зарубежную причастность к наблюдениям в Нью-Джерси, перекликаются с комментариями Сабрины Сингх, заместителя пресс-секретаря Пентагона, сделанными 11 декабря 2024 года. "Наша первоначальная оценка здесь заключается в том, что это не беспилотники или действия, исходящие от иностранного субъекта или противника", - сказала она.



Объяснение правительства США, или его отсутствие, не впечатлило политиков, включая Мерфи в Нью-Джерси, которые хотят больше действий для защиты граждан. Конгрессмен-республиканец Джефф Ван Дрю заявил 11 декабря 2024 года подкомитету по авиации Палаты представителей, что, по его мнению, беспилотники могут быть связаны с Ираном, и предупредил о возможной угрозе национальной безопасности.



Наблюдения также распространились далеко за пределы Нью-Джерси. Ларри Хоган, бывший губернатор Мэриленда, республиканец, написал в своем твите 13 декабря 2024 года, что он "лично был свидетелем и заснял на видео то, что, по всей видимости, было десятками больших дронов" над своим домом в Дэвидсонвилле 12 декабря 2024 года вечером, добавив, что инцидент длился около 45 минут.



"Как и многие, кто наблюдал эти дроны, я не знаю, представляет ли эта растущая активность в нашем небе угрозу общественной или национальной безопасности. Но общественность все больше обеспокоена и разочарована полным отсутствием прозрачности и пренебрежительным отношением федерального правительства", - написал он.



"У правительства есть возможность отслеживать их с момента их возникновения, но оно отреагировало халатно. Люди справедливо требуют ответов, но не получают их".



В некоторых районах Нью-Йорка также наблюдалась активность дронов. В твите, опубликованном 13 декабря 2024 года около обеда, Кэти Хоукул, губернатор штата от Демократической партии, повторила позицию правительства о том, что "нет никаких доказательств того, что эти дроны представляют угрозу общественной или национальной безопасности", и заявила, что должностные лица штата работают с партнерами, включая ФБР и министерство внутренней безопасности, "чтобы защитить жителей Нью-Йорка".



Между тем, республиканские политики Нью-Йорка не были столь благосклонны. Вито Фосселла, президент округа Статен-Айленд, осудил федеральный ответ на пресс-конференции 12 декабря2024 года днем.



"А что, если бы было 3000 сообщений о появлении беспилотников или пилотируемых самолетов над Капитолием США, Белым домом или зданием правительства в Олбани? Последовала бы немедленная и интенсивная реакция, чтобы выяснить, что это такое, и решить проблему", - сказал он.



"Миллионы людей здесь не получают ничего, кроме: "Не верьте тому, что видите". Поговорка после 11 сентября 2001 года о том, что если вы что-то видите, скажите об этом, превратилась в: "Если вы что-то видите, не беспокойтесь об этом".



"Жители этого города, этого штата и региона заслуживают ответов на вопрос, что, черт возьми, происходит".



13 декабря 2024 года избранный президент Дональд Трамп также высказался, предположив, что правительство скрывает информацию о наблюдениях. В противном случае их следует сбивать, добавил он.



Фотографии и видео предполагаемых дронов показывают яркие объекты, освещенные на фоне темного ночного неба. Некоторые из них движутся, а другие, кажется, парят на месте. Жители и сотрудники правоохранительных органов, которые наблюдали за объектами, говорят, что их огни иногда внезапно гаснут, окутывая их тьмой.



Группы Facebook* и темы Reddit, посвященные наблюдениям, накопили тысячи постов. Одна группа Facebook насчитывает десятки тысяч участников, которые делятся видео и обмениваются теориями.



Волна наблюдений началась на севере Нью-Джерси в середине ноября 2024 года после того, как персонал внутри арсенала Пикатинни, армейского объекта в округе Моррис, заметил то, что, по их словам, было беспилотником, летающим около базы. Несколько дней спустя сообщения о наблюдениях начали поступать в полицию штата Нью-Джерси, согласно письму с датой от 12 декабря 2024 года, которое губернатор штата Филип Д. Мерфи отправил президенту Байдену и разместил в социальных сетях.



Первые наблюдения были зафиксированы в нескольких округах на севере Нью-Джерси, но явление быстро распространилось по всему штату, в том числе в прибрежных районах на юге и в пригородах Филадельфии.



В начале декабря 2024 года также сообщалось о наблюдениях дронов в некоторых частях Нью-Йорка, сначала вдоль западного побережья Статен-Айленда, затем в южном Бруклине около моста Верраццано-Нарроус. 12 декабря 2024 года сообщения о наблюдениях поступили в Бронксе и около аэропорта Ла-Гуардия в Квинсе .



Жители некоторых районов северной части штата Нью-Йорк, Коннектикута и Пенсильвании также сообщали о таинственных наблюдениях ночью.



На встрече с законодателями штата 12 декабря 2024 года полиция штата Нью-Джерси заявила, что офицеры использовали вертолеты, чтобы попытаться преследовать дроны, по словам Брайана Бергена, присутствовавшего члена законодательного собрания штата. Однажды, сказал Берген, полиция пролетела на вертолете над дроном, но не смогла отслеживать его достаточно долго, чтобы увидеть, где он приземлился.



12 декабря 2024 года вечером сенатор Энди Ким из Нью-Джерси сопровождал местных сотрудников правоохранительных органов. В серии сообщений в социальных сетях Ким сказал, что видел несколько объектов в небе, которые не отображались в программном обеспечении для отслеживания полетов. Иногда, сказал он, от пяти до семи объектов были видны одновременно, некоторые светились белым, а другие мигали красным и зеленым.



Офис шерифа округа Оушен в центральной части Нью-Джерси задействовал собственное подразделение беспилотников, чтобы попытаться подобраться достаточно близко и сделать снимки летающих объектов, однако пока им это не удалось.



Джош Готхаймер, конгрессмен-демократ, представляющий части северного Нью-Джерси, объявил во вторник, что он внесет законопроект о расширении федеральных грантов, которые помогут сделать радиолокационные системы доступными для местных правоохранительных органов.



"Эта технология снабдит наши правоохранительные органы, которые являются лучшими в мире, ресурсами, необходимыми для определения количества беспилотников, их происхождения и направления", - заявил Готхаймер.



Свидетельства пилотов авиации



По меньшей мере четыре пилота стали свидетелями НЛО, некоторые из которых "двигались на огромной скорости" над Орегоном в прошедшие выходные.



Представитель Федерального управления гражданской авиации (FAA) сообщил DailyMail.com (13.12.2024), что по крайней мере один из летчиков "сообщил, что видел неопознанные огни во время полета в воздушном пространстве Управления воздушным движением (УВД) Сиэтла" во время тревожного эпизода 7 декабря 2024 года.



Хотя администрация не подтвердила наличие каких-либо данных радара FAA, которые могли бы подтвердить наблюдение, аудиозапись FAA ATC свидетельствует о том, что пилоты находятся в состоянии шока.



Пилот заявил, что видел яркий свет "красного цвета", который на "экстремальной" скорости приближался к его самолету, а затем внезапно изменил курс обратно в сторону Тихого океана.



"Я даже не знаю, как описать, с какой скоростью он двигался", - слышно на записи, как говорит пилот санитарной авиации из службы воздушного медицинского транспорта Life Flight.



Вечером 8 декабря 2024 года, пилот United Airlines сообщил о неожиданной эскадре странных огней над районом Юджина, штат Орегон, который, как и прилегающий к нему северо-запад Тихого океана, уже давно является очагом НЛО.



"Мы видим три или четыре цели. Все они на высоте. Вверх и вниз", - сказал пилот United Сиэтлу ARTCC (ZSE). "Это просто сумасшествие".



Пилот United Airlines, еще один пилот, летевший на воздушной машине скорой помощи Life Flight, и еще два летчика с Horizon стали свидетелями НЛО - некоторые из них "двигались на экстремальных скоростях" - над Орегоном в прошлые выходные.



Пилот United Airlines, еще один пилот, летевший на воздушной машине скорой помощи Life Flight, и еще два летчика с Horizon стали свидетелями НЛО - некоторые из них "двигались на экстремальных скоростях" - над Орегоном 7 – 8 декабря 2024 года..



Еще два пилота авиакомпании Horizon Airlines также сообщили диспетчерам ZSE, что они тоже видели необъяснимые и ярко освещенные НЛО в ночном небе 8 декабря 2024 года, по словам по крайней мере одного авиадиспетчера, который говорил с местным филиалом NBC KGW 8 News.



Однако о самом странном из этих столкновений с НЛО или беспилотными летательными аппаратами сообщил пилот самолета скорой помощи компании Life Flight, который сообщил авиадиспетчерам ZSE, что один из огней кружил по "спиральной траектории".



Пилот Life Flight также сообщил, что огни загорелись на системе предотвращения столкновений его самолета, что, вероятно, опровергает теории о неверно идентифицированных вспышках спутников SpaceX Starlink или более далеких небесных явлениях.



"Вам разрешено маневрировать по мере необходимости - влево или вправо, - чтобы избежать столкновения с НЛО", - сообщил авиадиспетчер пилоту скорой помощи.



По словам пилота, в момент наибольшего сближения этот красный светящийся НЛО приблизился на расстояние "примерно 20 миль или ближе" к медицинскому самолету.



"Он продолжает стремительно двигаться в сторону океана, а затем возвращается, - сказал он диспетчерам. - А затем снова устремляется в океан".



"Это странно. Это что-то красное, круглой формы".



В своем заявлении для DailyMail.com FAA сообщило, что передает в Пентагон только хорошо документированные случаи НЛО/беспилотных летательных аппаратов, о которых было сообщено авиадиспетчерам.



"Если дополнительная информация, такая как данные радара, подтверждает отчет, FAA передает ее в оперативную группу UAP", - сообщил представитель FAA по электронной почте.



Однако федеральное агентство по безопасности полетов не отреагировало на просьбы о разъяснениях, что вызвало путаницу в связи с тем фактом, что Пентагон официально расформировал целевую группу UAP 23 ноября 2021 года.



Однако FAA отметило нынешнее управление по расследованию нештатных ситуаций в Пентагоне: "Управление по разрешению аномалий во всех областях Министерства обороны выступает в качестве централизованного центра по обработке сообщений об нештатных ситуациях, влияющих на национальную безопасность".



"Множество правительственных агентств США имеют индивидуальные программы или процессы для изучения и документирования UAP. Однако агентства также работают совместно", - заявили в FAA.



Некоторые преданные своему делу исследователи НЛО, в том числе инженер-механик из Университета Юты доктор Дуглас Бюттнер, склоняются к мысли, что огни (или некоторые из них), скорее всего, были ошибочно идентифицированными интернет-спутниками Starlink, выведенными на орбиту компанией SpaceX.



"Я попросил еще двух человек взглянуть на это, и они говорят, что это соответствует Starlink", - сказал доктор Бюттнер KGW 8 News. "Буквально все так и есть - солнце падает на спутник как раз в нужном месте, и оно отражается обратно в ваш глаз".



Доктор Бюттнер сообщил DailyMail.com, что на данный момент он уверен в этой гипотезе лишь на "60–80 процентов".



"Я хотел бы получить радар из аэропорта", - написал он по электронной почте. "И мы можем попытаться получить информацию о рейсах ADS-B".



Сокращение от Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (автоматическое зависимое наблюдение-вещание), оборудование ADS-B собирает и записывает источник местоположения воздушного судна, данные авионики воздушного судна (коммуникации, навигацию и другую информацию бортового компьютера) и многое другое для последующего использования.



С мая 2024 года доктор Бюттнер также является членом правления некоммерческой организации Scientific Coalition for UAP Studies (SCU), которая занимается расследованием подобных тайн воздушного пространства.



Илон Маск о том, что, по его мнению, стоит за наблюдениями НЛО в США



Генеральный директор SpaceX Илон Маск считает, что предполагаемые НЛО, замеченные в окрестностях США, не являются внеземной жизнью, а, скорее всего, представляют собой "новые оружейные программы" правительства США, которые строго засекречены.



Маск заявил, что он "не видел никаких свидетельств существования инопланетян" за время руководства своей компанией Space Exploration Technologies в интервью Такеру Карлсону 7 октября 2024 года.



"Мы многого не знаем, - признал Маск о существовании человечества и Вселенной. - Откуда мы взялись? Где инопланетяне?"



По данным некоммерческой компании CelesTrak , отслеживающей спутники, по состоянию на сентябрь 2024 года у SpaceX на низкой околоземной орбите находилось более 6300 активных спутников Starlink .



Карлсон спросил, почему на Земле появляются сообщения о том, что американским военным приходится "много маневрировать вокруг объектов, которые они не могут объяснить".



"Ну, неопознанные летающие объекты - это одно, но всегда есть куча секретных программ, которые находятся в стадии реализации", - поделился Маск.



Технический магнат утверждает, что правительство, вероятно, регулярно испытывает "новые самолеты, новые ракеты и прочее", которые имеют настолько высокий уровень секретности, что даже высокопоставленные лица в цепочке командования вооруженных сил США могут не знать об их испытаниях.



Миллиардер заявил, что на орбите находится более "6000 спутников", и им "ни разу не приходилось маневрировать около инопланетного космического корабля".



"Какой-то пилот видит что-то быстро движущееся и говорит: "Эй, я увидел НЛО!" Но это может быть новая программа по созданию оружия, с которой экспериментируют по принципу служебной необходимости.



Однако Маск "гарантировал", что не будет скрывать эту информацию от общественности, если обнаружит какие-либо доказательства существования инопланетян.



"Как только я увижу хоть какое-то доказательство существования инопланетян, я немедленно опубликую это на платформе X", - сказал он. "Вероятно, это будет наш пост номер один за все время".



Аналитики разведки рассказали, почему они считают, что за таинственными беспилотниками, вторгшимися в небо над Нью-Джерси, стоит Россия



Генерал армии США Дэррил Уильямс описал ситуацию, которая отражает то, что произошло на американских/ натовских базах по всей Европе, которые, как известно, поставляют оружие на Украину.



А отставной лейтенант полиции и аналитик разведки Тим Макмиллан рассказал DailyMail.com, что описания НЛО в Джерси "похожи на российские беспилотники "Орлан-10" - секретные летательные аппараты, которые летают группами по три-пять единиц".



Лейтенант Макмиллан и другие эксперты отметили, что объекты наблюдения в Нью-Джерси находились в районе арсенала Пикатинни, где располагается Центр вооружений CCDC армии США, отвечающий за производство и поставку на Украину артиллерийских боеприпасов.



Эксперты предполагают, что Россия может осуществлять миссию по сбору разведывательной информации, известную как "выслеживание", целью которой является преднамеренное включение и проверка процедур защиты воздушного пространства и времени реагирования своего иностранного соперника.



Хотя эксперты не могут исключить теорию о том, что за атаками стоит Иран, выдвинутую конгрессменом от Нью-Джерси Джеффом Ван Дрю, но опровергнутую Пентагоном, представители Белого дома давно отмечают, что Россия и Иран сотрудничают в разработке военных беспилотников .



Сообщалось о случаях обнаружения на военной базе в Рокавее, откуда поставляются боеприпасы на Украину, что напоминает события, произошедшие в Германии всего два месяца назад.



*соцсеть компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ



14 декабря 2024 Источник - завтра

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