США начали заискивать перед Китаем, - Ли Тяньюй

09:01 18.12.2024

NetEase

Китай

18 декабря 2024

Трамп: сотрудничество США и Китая может решить все мировые проблемы



США почувствовали последствия ответных санкций Китая, пишет NetEase. Трамп начал заискивать перед Пекином, заявив о необходимости взаимодействия двух стран. Однако китайские читатели уверены: сладким речам Америки доверять нельзя.

ЛиТяньюй (李天宇)



"Вы знаете, Китай и Соединенные Штаты могут вместе решить все проблемы мира, если подумать об этом", - сказал в своей программной пресс-конференции Дональд Трамп. По его мнению, КНР нанесла взвешенный, но решительный удар по Америке. Имеется в виду "контратака", из-за которой усилился экспортный контроль над товарами в Соединенных Штатах.



Уильям Рейнш, который в настоящее время работает экспертом по торговле в Центре стратегических и международных исследований, считает, что китайцы осмотрительны в отношении будущего, и это на самом деле важный сигнал следующему правительству США.



Говоря о политике в отношении Китая, которую Трамп может принять после вступления в должность в следующем году, существует ошибочное представление об "односторонней связи". Но на самом деле обе страны взаимозависимы.



Комментарии читателей

Лин_0o

Соединенные Штаты - настоящий грабитель, который пожимает руки за столом переговоров, а сам держит за спиной нож. Просто негодяи, которым нельзя верить, что бы те ни говорили и обещали. Америка готовится к следующей атаке.



В любом случае, Китаю не стоит вестись на воздушные замки, которые строят США.