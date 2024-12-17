 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
Задержан и дает показания непосредственный убийца генерала Кириллова. Им оказался гражданин Узбекистана...
10:06 18.12.2024

Задержан исполнитель убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана, сообщили в ФСБ.

По информации СКР, задержанный доставлен к следователю. В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами, по заданию которых прибыл в Москву и получил взрывчатку.

Фигурант разместил СВУ на электросамокате, который припарковал у подъезда дома Кириллова. Мужчина арендовал автомобиль каршеринга, где установил камеру видеонаблюдения. Съемка транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в город Днепр.

"После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие", - уточнили в СК.

Так стало известно, что за совершение преступления исполнителю гарантировалось вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из европейских стран.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала реакцию ООН на убийство Кириллова в Москве "свидетельством продажности".

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Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова дал признательные показания

Гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве начальника Войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова и его помощника, дал признательные показания.

Это следует из видео с допросом от ФСБ России.

"Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб", - сказал он.

По словам подозреваемого, он купил самокат, а через несколько месяцев получил элементы для бомбы.

По показаниям мужчины, самокат с бомбой был оставлен около дома, где проживал Кириллов.

"Когда он вышел из дома, я нажимал кнопку", - заключил задержанный.

Отмечается, что русским языком он владеет плохо.

Ранее ФСБ опубликовала кадры с гражданином Узбекистана, подозреваемым в совершении теракта, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

https://russian.rt.com/russia/news/1410926-podozrevaemyi-ubiistvo-kirillova-priznanie

Источник - свободная пресса
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