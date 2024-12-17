Бакыт Сыдыков стал врио министра экономики и коммерции Кыргызстана

11:14 18.12.2024

Президент КР Садыр Жапаров подписал указ о назначении Бакыта Сыдыкова исполняющим обязанности министра экономики и коммерции.



Кандидатура Сыдыкова вносится в Жогорку Кенеш для согласования на должность министра экономики и коммерции.



Предыдущий глава Минэкономики Данияр Амангельдиев 16 декабря был назначен и.о. первого зампреда кабмина.



Резюме Бакыта Сыдыкова Толомушевича



Дата рождения: 7 ноября 1978 года



Владение языками: кыргызский, русский, английский.



Образование



Бакалавриат:



В 2002 году окончил факультет международных отношений Кыргызского международного университета



В 2000 году завершил бакалаврскую программу факультета международных отношений того же университета



Магистратура:



В 2010 году окончил Университет Рицумейкан (Киото, Кусатсу, Япония), магистр экономики



Трудовая деятельность



29 января 2002 года – 28 августа 2019 года



Министерство финансов Кыргызской Республики, отдел долгов и активов – стажер, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, начальник управления государственного долга



28 августа 2019 года – 1 сентября 2021 года



Министерство экономики Кыргызской Республики – начальник управления внешних связей и координации донорской помощи



16 февраля 2024 года – 17 декабря 2024 года



Администрация Президента Кыргызской Республики – начальник управления политических и экономических исследований



С 17 декабря 2024 года по настоящее время



Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики – исполняющий обязанности министра



Классный чин: Государственный советник государственной гражданской службы 3-го класса.

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