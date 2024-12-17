|Бакыт Сыдыков стал врио министра экономики и коммерции Кыргызстана
11:14 18.12.2024
Президент КР Садыр Жапаров подписал указ о назначении Бакыта Сыдыкова исполняющим обязанности министра экономики и коммерции.
Кандидатура Сыдыкова вносится в Жогорку Кенеш для согласования на должность министра экономики и коммерции.
Предыдущий глава Минэкономики Данияр Амангельдиев 16 декабря был назначен и.о. первого зампреда кабмина.
Резюме Бакыта Сыдыкова Толомушевича
Дата рождения: 7 ноября 1978 года
Владение языками: кыргызский, русский, английский.
Образование
Бакалавриат:
В 2002 году окончил факультет международных отношений Кыргызского международного университета
В 2000 году завершил бакалаврскую программу факультета международных отношений того же университета
Магистратура:
В 2010 году окончил Университет Рицумейкан (Киото, Кусатсу, Япония), магистр экономики
Трудовая деятельность
29 января 2002 года – 28 августа 2019 года
Министерство финансов Кыргызской Республики, отдел долгов и активов – стажер, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, начальник управления государственного долга
28 августа 2019 года – 1 сентября 2021 года
Министерство экономики Кыргызской Республики – начальник управления внешних связей и координации донорской помощи
16 февраля 2024 года – 17 декабря 2024 года
Администрация Президента Кыргызской Республики – начальник управления политических и экономических исследований
С 17 декабря 2024 года по настоящее время
Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики – исполняющий обязанности министра
Классный чин: Государственный советник государственной гражданской службы 3-го класса.
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