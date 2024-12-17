|Азербайджано-россиянин Эмин Агаларов ("Крокус") намерен построить туристический центр Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвака
11:19 18.12.2024
Предприниматель из Азербайджана Эмин Агаларов презентовал президенту Узбекистана проект международного туристического центра Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвака. Он будет включать зоны отдыха, пляжи, спортплощадки, гостиницы, жилые комплексы и другие объекты на площади 500−700 га.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 16 декабря ознакомился с проектом международного туристического центра в Бостанлыкском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба главы государства.
Азербайджанский предприниматель Эмин Агаларов и ряд других крупных инвестиционных компаний выразили готовность построить международный туристический центр Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвакского водохранилища.
Согласно проекту, центр будет включать зоны отдыха, пляжи, спортивные площадки, гостиницы, коттеджи и жилые комплексы. Также планируется открытие магазинов под международными брендами, ресторанов и сервисных точек. Здесь будут проводиться различные фестивали, концерты и культурные мероприятия.
Для удобства посетителей планируется построить мост через залив. В перспективе центр должен стать уникальным туристическим хабом, где можно будет отдыхать и жить круглый год.
Президент поддержал это предложение, отметив необходимость проектирования и поэтапного строительства центра на основе передового международного опыта. Он дал указание создать комиссию во главе с премьер-министром и разработать правовые основы реализации проекта, а также содействовать в решении инфраструктурных вопросов.
Эмин Агаларов в интервью телеканалу "Узбекистан 24" назвал проект с потенциалом на "5−7 млн кв. м" (500−700 га). По его словам, центр Sea Breeze Uzbekistan будет также включать строительство школ, аквапарк, парки отдыха, комплексы для занятия водными и зимними видами спорта.
"Глава государства заявил, что осведомлен об успешном функционировании проекта Sea Breeze в Азербайджане. У нас есть опыт по запуску этого проекта", - отметил он.
Sea Breeze - премиальный морской курорт и прибрежный комплекс на площади 500 га, основанный Эмином Агаларовым в 2006 году. Город-курорт находится на побережье Каспийского моря в получасе езды от центра Баку.
Эмин Агаларов - сын российского бизнесмена Араза Агаларова и бывший зять президента Азербайджана Ильхама Алиева. 30 апреля 2006 года он женился на старшей дочери президента Лейле Алиевой и развелся в 2015 году. Он также известен в музыкальном мире как Эмин.
В конце августа компания Agalarov Development объявила о строительстве жилого комплекса и гостиницы в центре Ташкента. Стоимость проекта оценивается в 133 млн долларов.