Азербайджано-россиянин Эмин Агаларов ("Крокус") намерен построить туристический центр Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвака

11:19 18.12.2024

Предприниматель из Азербайджана Эмин Агаларов презентовал президенту Узбекистана проект международного туристического центра Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвака. Он будет включать зоны отдыха, пляжи, спортплощадки, гостиницы, жилые комплексы и другие объекты на площади 500−700 га.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 16 декабря ознакомился с проектом международного туристического центра в Бостанлыкском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба главы государства.



