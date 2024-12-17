|Язычество получило в Литве официальный статус
12:29 18.12.2024
Языческое общество "Ромува", объединяющее местных идолопоклонников, уравнено в правах с традиционными конфессиями - христианством, исламом и иудаизмом.
Данный статус позволяет жрецам-язычникам получать социальную поддержку от государства, освобождение от земельного налога и признание государством браков, заключенных по языческим обрядам.
Современное язычество, в т.ч. в Литве, носит надуманный характер ввиду того, что языческие традиции прерваны почти две тысячи лет назад. Нынешнее язычество – это набор выдумок современных людей, смешавших в кучу такие проявления язычества, которые в языческие времена считались несовместимыми.
"Ромува", например, пропагандирует некую общую балтскую языческую веру, смесь литовских, латышских и прусских верований.
Возрождение язычества на Западе - признак его духовного упадка. Римская империя рухнула после того, как в ней расцвели языческие обряды и гомосексуализм.