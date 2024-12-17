Трамп придет - порядок наведет: что происходит с грузинским майданом

12:45 18.12.2024

Евросоюз не смог согласовать санкции против правящей партии



Игорь Кармазин



В Грузии продолжается политический кризис, но в последние дни наметилось несколько новых тенденций. С одной стороны, уличные акции перестали сопровождаться столкновениями с силовиками. С другой стороны, никакого всплеска активности после президентских выборов не произошло. С третьей, санкции Евросоюза против Грузии оказались мягче, чем ожидалось. Эксперты считают, что постепенно уличная активность будет падать. "Известия" разбирались в ситуации.



Акции протеста стали мирными



В Грузии продолжается политический кризис, сторонники оппозиции в ежедневном режиме митингуют в центре Тбилиси и других крупных городах. При этом характер протестных акций заметно меняется. В конце ноября и начале декабря выступления были наиболее массовыми и ожесточенными. Демонстрации сопровождались попытками взять здание парламента штурмом, а также стычками с полицией. Среди оппозиционеров и полицейских было немало пострадавших, более 400 человек задержали.



