 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бывшего главу "КазАвтоЖола" Аскара Муратулы посадили на 8 лет
12:48 18.12.2024

18 декабря 2024 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор в отношении экс-председателя правления АО НК "ҚазАвтоЖол" Аскара Муратулы и представителя ТОО, сообщает Zakon.kz.
По информации суда, их обвинили в растрате вверенного чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Судом установлено, что подсудимые были знакомы с 2000-х годов.

"Муратулы в 2017-2019 гг. был руководителем Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области, в 2019-2021гг. – заместителем акима области, и знал о проблемах на автомобильных дорогах, в том числе на мосту через реку Ишим на автодороге "Жаксы – Есиль – Бузулук". В 2019 году его назначили замакима области", – сказано в информации суда.
В тот же год между Акмолинским филиалом АО НК "ҚазАвтоЖол" и ТОО "Асыл-ЖАС" в лице второго подсудимого был заключен договор о закупках по ремонту указанного моста на сумму 2,2 млрд тенге. В суде установили, что деньги подрядчику не были перечислены.

В апреле 2021 года Муратулы назначили председателем правления АО НК "ҚазАвтоЖол".

"16 июня 2021 года договор был расторгнут по инициативе заказчика, а подрядчик в лице ТОО "Асыл-ЖАС" не оспорил его действия в судебном порядке. В июле-августе 2021 года организовал совещание с участием Ж. (второго подсудимого. – Прим. ред.) и заинтересованных лиц, где инициировал вопрос о заключении договора с ТОО "Асыл-ЖАС" способом из одного источника. Оснований для проведения такого совещания не было. Никакого письменного обращения Ж. не поступало", – продолжили в суде.

Далее 20 октября 2021 года Муратулы под предлогом, что директор ТОО "Асыл-ЖАС" Ж. может предъявить АО НК "ҚазАвтоЖол" судебные иски по имеющимся якобы у АО перед его компанией задолженности по ранее расторгнутому договору от 2019 года, издал незаконный приказ об осуществлении закупа способом из одного источника с консорциумом ТОО "Dike", ТОО "Асыл-ЖАС" на сумму более 2,2 млрд тенге по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения Р-13 "Жаксы – Есиль – Бузулук" 80-82 км со строительством моста через р. Ишим. При этом решениями судов от 21.01.2020 г. в отношении ТОО "Асыл-ЖАС" и от 07.10.2021 г. в отношении ТОО "Dike" применены реабилитационные процедуры с кредиторской задолженностью свыше 264 млн тенге и 685 млн тенге, соответственно. Таким образом, члены консорциума являлись финансово неустойчивыми компаниями и не имели реальной возможности обеспечить исполнение договора.

"21 октября 2021 года на основании приказа, вынесенного Муратулы, Акмолинский филиал заключил договор с консорциумом ТОО "Dike", ТОО "Асыл-ЖАС" в лице Ж. 28 декабря 2021 года в рамках договора на расчетный счет ТОО "Асыл-ЖАС" перечислен аванс в сумме 200 млн тенге, которые были похищены и растрачены Муратулы и Ж. Причиненный государству ущерб не возмещен", – указали в суде.
Подсудимые вину не признали, просили их оправдать.

Суд назначил Муратулы наказание в виде 8 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора. Второй подсудимый тоже получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с установлением запрета занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет.

Гражданский иск потерпевшего АО НК "ҚазАвтоЖол" удовлетворен.

Приговор не вступил в законную силу.

О задержании экс-председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Аскара Муратулы стало известно в апреле 2024 года. Тогда в АФМ рассказали, что его подозревают в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника. Пост главы "КазАвтоЖола" он покинул в феврале 2022 года.

Ирина Капитанова

Источник - Zakon.kz
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