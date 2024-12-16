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Обнаружен единственный известный портрет последнего Византийского императора Константина XI ПалеологаОбнаружен единственный известный портрет последнего Византийского императора Константина XI Палеолога
13:03 18.12.2024

Министерство культуры Греции сообщило об обнаружении портрета последнего византийского императора Константина XI Палеолога. Более того, это изображение впервые дает нам художественное представление о том, как выглядел этот правитель.

Из сообщения, размещенного на сайте министерства, следует, что единственный портрет императора Константина XI Палеолога был обнаружен при проведении реставрационных работ в католической церкви Старого монастыря Таксиархона Эгиалии, расположенного всего в 15 километрах от города Эгио.

В этой церкви сохранились два слоя фресок поздневизантийского периода, выполненные на очень высоком художественном уровне. Внимание археолога Анастасии Кумуси, директора Эфората древностей Ахайи, привлек более ранний слой указанных фресок.

На нем была выявлена фигура зрелого мужчины с императорскими знаками отличия. В частности, в руке данный мужчина держит крестообразный скипетр, одет он в пурпурную мантию, расшитую золотом, а его голову украшает корона.

Кроме того, мантия украшена медальонами с двуглавыми орлами, которые были отличительными знаками императорской династии Палеологов.

"Наличие двуглавых орлов на одежде фигуры в сочетании с остальными знаками отличия составляло иллюстрированное послание, позволяющее зрителю безошибочно идентифицировать изображенного человека как императора", - следует из сообщения Министерства культуры Греции.

По "техническим критериям" археологи датировали портрет серединой XV века. В настенной росписи в результате был идентифицирован уникальный портрет последнего византийского императора Константина XI Палеолога. Археологи отмечают, что это единственное известное изображение данного правителя.

Период правления Константина Палеолога был недолгим - с 6 января 1449 года по 29 мая 1453 года, когда он погиб во время захвата турками Константинополя.

Константин - сын Мануила II и правнук болгарского царя Ивана Александра. До своего вступления на престол Константин был деспотом, то есть управляющим провинции Морея.

Монастырь, в котором обнаружен уникальный портрет, в XV веке значительно обновили и перестроили на пожертвования деспотов Димитрия и Фомы, братьев Константина XI Палеолога.

Исследователи также отмечают, что найденное изображение не было официальным портретом императора, написанным в соответствии с действовавшими канонами. Вероятно, художник нарисовал императора по памяти, изобразил его таким, каким сам лично видел и запомнил его. Поэтому портрет не идеалистичен, но и не шаблонен.

"Это подлинный портрет, точно воспроизводящий физиономические черты последнего византийского императора, - говорится в сообщении министерства. - Это приземленная фигура, зрелый мужчина, с тонким лицом и индивидуальными чертами, излучающий спокойствие и мягкость".

Кстати, близкой родственницей Константина XI была великая княгиня московская Софья Палеолог, вторая жена Ивана III Великого, мать Василия III и бабушка Ивана IV Грозного.

Родилась она около 1455 года на Пелопоннесе в семье деспота Фомы Палеолога, брата Константина XI. После падения Византии Фома с двумя сыновьями и дочерью нашел убежище в Риме, а в 1469 году римский папа Павел II предложил брак Софьи с Иваном III.

16 декабря 2024

Источник - rodina-history.ru
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