Ватикан дохозяйствовал до дефолта. Папа нищ, как церковная мышь

13:05 18.12.2024

Сколько у Папы долларов: как Ватикан оказался в финансовом кризисе

Святому престолу срочно нужны реформы, чтобы избежать дефолта



Дмитрий Мигунов



Для европейских стран проблемы с дефицитом бюджета и даже угроза банкротства стали обычным делом. Греция в 2010-е избежала дефолта только после прямого вмешательства ЕС и МВФ. Прямо сейчас во Франции из-за долгов и дефицита пало правительство (вероятно, не в последний раз). Но в тренде оказываются не только большие страны, но и микрогосударства - такие как Ватикан. У Святого престола трудности те же, что и у светских владык: недостаток доходов, секвестр расходов и опасность дефолта. Каким образом сердце католической церкви оказалось в опасной близости от финансовой несостоятельности - в материале "Известий".



