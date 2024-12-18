Кризис капитализма: средний класс Америки вымирает, - Олег Розанов

13:34 18.12.2024

Число относительно благополучных домохозяйств среднего класса быстро сокращается



18.12.2024 | Олег РОЗАНОВ



Американский финансовый портал MoneyGeek проанализировал доходы в городах США и обнаружил, что в некоторых из них число домохозяйств среднего класса быстро сокращается. Согласно анализу, в семи из десяти крупнейших городов США численность представителей среднего класса сократилась.



MoneyGeek определяют средний класс как домохозяйства, доход которых составляет от двух третей до двух раз больше среднего дохода домохозяйства по стране.



Среди городов США с населением более 250 000 человек в Хендерсоне, штат Невада, доля домохозяйств среднего класса сократилась в период с 2017 по 2022 год. За это время средний класс сократился с 45,2% домохозяйств до 41,1%. За ним следует Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, где доля домохозяйств среднего класса сократилась с 46,8% до всего лишь 43%.



Среди 10 крупнейших городов Америки Сан-Диего пережил самое большое снижение численности домохозяйств среднего класса. Сан-Антонио, Филадельфия и Хьюстон были единственными городами среди 10 самых густонаселенных с растущим средним классом.



По федеральным данным, доходы домохозяйств среднего класса, состоящих из трех человек, в среднем составляют от 62 000 до 187 000 долларов США в год.



MoneyGeek называет 10 городов с населением более 250 000 человек, где средний класс сокращается больше всего: Хендерсон (штат Невада), Вирджиния-Бич и Чесапик (Вирджиния), Анкоридж (Аляска), Санта-Ана и Бейкерсфилд (Калифорния), Роли (Северная Каролина), Норт Лас-Вегас, Сент-Питерсберг (Флорида), Ирвинг (Техас).



Из этих городов в Сент-Питерсберге был самый низкий доход среднего класса с диапазоном от $46 627 до $139 882. В Анкоридже был самый высокий порог для попадания в средний класс с диапазоном дохода от $67 167 до $201 502.



В докладе аналитиков Pew Research Center говорится, что в последние годы число американцев, относящихся к среднему классу, неуклонно снижается. В 1971 году 61% американцев жили в домохозяйствах среднего класса. К 2023 году эта доля упала до 51%, согласно новому анализу правительственных данных, проведенному Pew Research Center.



В результате американцы стали более разобщенными в финансовом плане, чем раньше. С 1971 по 2023 год доля американцев, живущих в домохозяйствах с низким доходом, выросла с 27% до 30%, а доля в домохозяйствах с высоким доходом выросла с 11% до 19%.



Примечательно, что рост доли людей с высоким доходом был больше, чем рост доли людей с низким доходом.



Средний класс отстал от преуспевающих американцев по двум ключевым пунктам. Рост доходов среднего класса с 1970 года не поспевал за ростом доходов верхнего уровня доходов. И доля общего дохода домохозяйств США, приходящаяся на средний класс, резко упала.



Ощутимо беднеют этнические меньшинства: американские индейцы и коренные жители Аляски, чернокожие и испаноязычные американцы.



Средний доход домохозяйств с низким доходом рос медленнее, чем у других домохозяйств, увеличившись примерно с 22 800 долларов США в 1970 году до 35 300 долларов США в 2022 году, или на 55%.



За последние полвека разрыв между богатыми и бедными американцами постоянно рос. В 2022 году медианный доход домохозяйств с высоким доходом был в 7,3 раза больше, чем у домохозяйств с низким доходом по сравнению с 6,3 в 1970 году. Он был в 2,4 раза больше медианного дохода домохозяйств со средним доходом в 2022 году по сравнению с 2,2 в 1970 году.



Доля общего дохода домохозяйств США, приходящаяся на средний класс, падала практически неизменно каждое десятилетие с 1970 года, когда на домохозяйства со средним доходом приходилось 62% совокупного дохода всех домохозяйств США.



К 2022 году доля среднего класса в общем доходе домохозяйств упала до 43%. Сегодня не только меньшая доля людей живет в среднем классе, но и доходы домохозяйств среднего класса не росли так быстро, как доходы домохозяйств с более высоким доходом.



Доля общего дохода, приходящаяся на домохозяйства с низким доходом, снизилась с 10% в 1970 году до 8% в 2022 году. Это произошло даже несмотря на то, что доля людей, живущих в домохозяйствах с низким доходом, за этот период увеличилась.



Доля людей в среднем классе США варьировалась от 46% до 55% по расовым и этническим группам в 2022 году. Чернокожие и испаноязычные американцы, коренные жители Гавайев или островов Тихого океана, а также американские индейцы или коренные жители Аляски с большей вероятностью, чем другие, оказывались в домохозяйствах с низким доходом.



"Неудивительно, что низкий доход коррелирует с вероятностью жизни в бедности. По данным Бюро переписи населения, уровень бедности среди чернокожих (17,1%) и испаноязычных (16,9%) американцев, а также американских индейцев или коренных жителей Аляски (25%) был выше, чем уровень бедности среди белых и азиатских американцев (по 8,6% для каждого)", – говорится в докладе Pew Research Center.



Сухие цифры официальной статистики не раскрывают всей глубины падения уровня жизни среднего класса Америки, в прежние времена считавшегося основой ее процветания.



"Если вы достаточно стары, вы все еще можете помнить времена, когда многие семьи среднего класса покупали новый автомобиль каждые несколько лет.



К сожалению, сегодня большинство из нас вынуждены выжимать как можно больше миль из наших быстро стареющих автомобилей. В результате средний возраст легковых автомобилей, колесящих по дорогам Америки, достиг рекордно высокого уровня за всю историю…



Никогда еще на дорогах не было так много – около 290 миллионов легковых автомобилей – и они никогда не были такими старыми.



Тридцать лет назад средний возраст легкового автомобиля составлял около 8,4 лет, а сегодня – 13,6 лет.



Даже ремонтировать наши стареющие автомобили стало чрезвычайно сложно.



В наши дни, если механик выписывает вам счет за ремонт менее чем на тысячу долларов, это повод для радости.



В старые времена можно было купить действительно хороший подержанный автомобиль за тысячу долларов.



Конечно, продукты тоже стали безумно дорогими. Ранее сегодня я наткнулся на статью в USA Today, в которой обсуждался тот факт, что среднестатистическая семья в Майами тратит 327 [33 тысячи рублей] долларов за один поход в продуктовый магазин. Раньше 327 долларов были большими деньгами. Теперь на эти деньги можно купить только одну тележку еды, – пишет популярный американский экономический блогер Майкл Снайдер.



Пессимизм Снайдера вполне обоснован, ведь основные потребительские цены в США растут уже 53 месяца подряд. Остатки задолженности по кредитным картам взлетели до рекордно высоких уровней.



Средний остаток на кредитной карте американского домохозяйства по состоянию на третий квартал 2024 года составил около $10 757 с учетом инфляции.



В третьем квартале 2024 года американские потребители увеличили свой долг на $21 млрд. Первые результаты за четвертый квартал 2024 года показывают новый рекордный уровень задолженности по кредитным картам за месяц в абсолютном выражении.



"По мере роста уровня задолженности по кредитным картам неизбежно, что все больше американцев начнут просрочивать платежи, и именно это и произошло, – продолжает Снайдер. – Вы чувствуете себя финансово напряженным в конце 2024 года? Вы не одиноки, даже близко не одиноки. Фактически 7,8 миллиона американцев просрочили платежи по крайней мере по одному из своих кредитных счетов в этом году. Это на миллион больше, чем в 2023 году".



Было время, когда каждый американец верил, что может осуществить "американскую мечту", если будет достаточно усердно трудиться.



Но сейчас только 31 процент американцев считают, что они всего добились в своей жизни.



"Наши лидеры десятилетиями принимали комично плохие решения, и благодаря им мы теперь имеем на руках полный и абсолютный кошмар", – сетует Снайдер.



Ну что ж, у американских "лидеров" есть серьезный повод заняться своими внутренними проблемами, а не лезть в чужие дела.