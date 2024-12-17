Очередным шефом Налоговой службы Кыргызстана назначен Алмамбет Шыкмаматов.

14:58 18.12.2024

Председателем Государственной налоговой службы назначен Алмамбет Шыкмаматов, сообщает кабинет министров КР.

В разные годы Шыкмаматов был главой ГРС, Счетной палаты, министром юстиции, депутатом Жогорку Кенеша, директором Агентства по инвестициям, руководителем СЭЗ "Бишкек" и Государственной ипотечной компании. Его последняя должность - помощник президента.



Напомним, в рамках расследования дела о мошенничестве с ЭТТН в начале декабря были задержаны руководители Налоговой службы, в том числе председатель Алтынбек Абдувапов. Согласно данным ГКНБ, отдельные крупные производители и импортеры алкогольной, сахаросодержащей продукции и табачных изделий поставляли товары на юг Кыргызстана, после чего отзывали и отклоняли грузосопроводительные документы. Как ранее сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, "в тени" оказались товары на 464 миллиарда сомов, а бюджет недополучил 30 миллиардов в виде налогов.

Вчера стало известно, что Кыдыкбека Кыдырова, который 7 декабря был назначен исполняющим обязанности руководителя ГНС, тоже подозревают в причастности к укрывательству мошеннической схемы.

Сегодня президент Садыр Жапаров подтвердил, что отправил в отставку главу кабмина Акылбека Жапарова из-за этого дела.