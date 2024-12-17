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В Госдуме обрушились на Набиуллину из-за ставки ЦБ: "Вы вообще адекватны?"
17:19 18.12.2024

Лидер СРЗП Миронов назвал ставку ЦБ "бредом", Зюганов призвал не дать США "грохнуть базу под Одессой"

Слово "перелом" вполне может претендовать на звание слова года, по версии Госдумы. К счастью, не в травматологическом смысле, а в смысле изменения направления кривой на графике развития страны. Она, кривая, пошла вверх. "Это год перелома, уверенности и надежды", - оценил уходящий 2024-й Геннадий Зюганов. Лидера эсеров Сергея Миронова и вовсе под конец года потянуло на поэзию: он прочел депутатам стихотворение собственного сочинения про "Орешник".

Лидер СРЗП Миронов назвал ставку ЦБ "бредом", Зюганов призвал не дать США "грохнуть базу под Одессой"

Время собирать камни для Госдумы наступило ровно за две недели до Нового года. 18 декабря депутаты собрались на последнее в 2024-м пленарное заседание.

- Это год перелома, уверенности и надежды, - начал Геннадий Зюганов. Лидер коммунистов с первых минут задал позитивный, как сейчас модно говорить, вайб. Главное, по мнению Геннадия Андреевича, что "народ начал самоорганизовываться", А "либеральная тусовка, которая засидела экраны, как мухи", смылась из страны.

Предложил лидер КПРФ и задуматься над нуждами оборонных предприятий:

- На пределе работает ВПК. В три смены пашет эта огромная машина, - заявил он и добавил, что у кабмина появился новый стиль работы, который "попахивает советским". Руководители ведомств, по словам Зюганова, "сняли дорогие ботинки" и пошли общаться с директорами и инженерами заводов напрямую. Это хорошо. Но не повод расслабляться.

- Победа для нас спасительна. Угроза стоит за плечами у каждого, - тут Зюганов плавно перешел в теме переговоров по украинскому кризису. Здесь главное - "спасти от фашизма ридну Украину" и не допустить, чтобы "США грохнули свою военную базу около Одессы".

- Не слушать олигархат, который пытается навязать нам второй Хасавюрт, - призвал лидер коммунистов.

Напоследок он пожелал всем счастливого Нового года и предупредил:

- Если вас кто будет обижать в Новом году, - политбюро у нас по вторникам.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, занявший трибуну после Зюганова, подвел к главной теме прошедших суток - теракту, в результате которого были убиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

- Мы скорбим, мы вместе с родными и близкими, и вслед за президентом мы хотим сказать: ответ всегда будет, симметричный или ассиметричный, - послал грозное предупреждение Слуцкий.

С предупреждений, правда, уже во внутренний контур, начал и лидер СРЗП Сергей Миронов. Он раскритиковал демографическую стратегию и назвал ее "стратегией вымирания". Прошелся по миграционной реформе. Тесты по русскому языку для детей иностранцев, по словам парламентария, в ряде регионов уже проходят. Только результат на любителя:

- Приходит дитя мигрантов, у него учитель спрашивает: как твое имя, расскажи, где ты живешь и опиши, что ты видишь на трех картинках. Итог - 56% детей блестяще сдали тест по русскому языку, - рассказал лидер эсеров.

Сильнее проблем миграции справедливороссов тревожит, пожалуй, только инфляция и ставка ЦБ. Миронов за утро среды дважды обрушился на Эльвиру Набиуллину - перед пленарным заседанием и во время. Оба раза практически одними и теми же словами:

- ЦБ нас уверяет, что иного пути борьбы с инфляцией, кроме повышения ключевой ставки, нет. Вопрос к госпоже Набиуллиной: с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. Насколько увеличилась инфляция? В два раза. Эй, госпожа Набиуллина, вы вообще адекватны или нет? Что за бред вы несете? - рассвирепел господин Миронов и на всякий случай добавил, что его фракция при назначении нового состава кабмина голосовала против Антона Силуанова и Максима Решетникова.

А вот что лидера эсеров определенно радует, так это успехи нашего ВПК. До такой степени, что он даже сочинил стихотворение про ракету "Орешник" и прочел его с трибуны депутатам:

Сменившему Миронова за трибуной лидеру "Новых людей" Алексею Нечаеву было непросто. Стихов он не заготовил. Максимальный градус критики уже накрутили до него. Оставалось только смягчать:

- Мы часто говорим, что год был трудный. Вот этот год был трудный тоже, но не только. Да, у нас выросли цены, подняты налоги, штрафы, бьет рекорды ставка Центрального банка. Но, смотрите - вся страна работает - сказал Нечаев и выдвинул сразу два предложения: объявить 2025 год "годом оптимизации чиновников" и чаще говорить людям "спасибо".

- Заплатила компания налог - давайте пришлем ей не проверку, а благодарность, - тут лидер "Новых людей" пошел еще дальше и предложил в комплекте с благодарностью присылать налогоплательщикам "небольшой отчетик, на что деньги пошли".

Руководителю фракции "ЕР" Владимиру Васильеву оставалось все это только обобщить и подвести под итогами черту. Что он и сделал, заметив, что "мы делали и делаем большую работу".

Спикер ГД Вячеслав Володин, наслушавшись эмоциональных выступлений коллег, решил обойтись без эмоций вовсе. Он напомнил, что "демократия - это процедуры, нормы и правила", и воспроизвел итоги работы палаты в сухих цифрах: "1086 законодательных инициатив рассмотрено, принято 564 федеральных закона. Поручение Владимира Путина Федеральному собранию выполнено на 84,3%, 75 пунктов из 89. Недорабатывают Минтруд и Минэкономразвития. Хотелось бы, чтоб было больше законов прямого действия, тогда "никто не сможет взять и где-то их видоизменить".

Тем, кто рассчитывает на долгие новогодние каникулы, Володин мягко дал по рукам:

- За работу, товарищи! У политиков отпусков не бывает. Ну, а тот, кто почивает на лаврах, может встретить Новый год там, где, возможно, теплее, но одиноко. Хорошего настроения!

Авторы: ТАТЬЯНА АНТОНОВА

Источник - МК
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