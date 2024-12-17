УкрСБУ активно вербует среднеазиатов для терактов в России. За 100 тыс готовы взорвать что угодно

18:24 18.12.2024

Родина подозреваемого в убийстве генерала Кириллова отказала РФ в предоставлении важного документа

Член СПЧ Кабанов рассказал, почему ГУР начало вербовать мигрантов из Средней Азии



Украинские спецслужбы, похоже, начали плотно работать с мигрантами из Средней и Центральной Азии для осуществления терактов на территории России. Задержанный по подозрению в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его адъютанта Ильи Поликарпова гражданин Узбекистана рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы и он согласился на преступление за $100 тыс. и европейский паспорт.



Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов в беседе с "МК" рассказал, почему наши спецслужбы оказываются фактически безоружными в предотвращении терактов, которые совершает армия выходцев из Средней Азии, проживающих в России.



Член СПЧ Кабанов рассказал, почему ГУР начало вербовать мигрантов из Средней Азии



Напомним, в день теракта сотрудниками ФСБ совместно с МВД и СКР был задержан 29-летний гражданин Узбекистана. Он считается исполнителем теракта, в результате которого погибли российские военные. Уроженец Узбекистана сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами, после чего прибыл в Москву.



Через месяц получил самодельное взрывное устройство и разместил его на электросамокате, который припарковал возле подъезда дома начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Для наблюдения за генералом он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-видеокамеру, съемка с которой транслировалась организаторам в онлайн-режиме в Днепропетровск (Украина). После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ было дистанционно приведено им в действие.



За совершение теракта украинские спецслужбы пообещали узбеку $100 тыс и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.



В отношении задержанного возбуждены уголовные дела "террористический акт", "убийство", "незаконное хранение взрывчатых веществ", "незаконное изготовление взрывчатых веществ". Теперь задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



Некоторые военные эксперты уверены, что задержанный, вероятнее всего, работал не один. Его подельников, уверены они, сейчас активно "упаковывают". Задержан всего лишь исполнитель теракта.



Кроме того, на территории России могут находиться организаторы теракта. Это представители, так называемых, спящих ячеек, которые у нас в стране отвечают за создание схронов с оружием, изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ, поиск вооружения и спецснаряжения. Они занимаются поиском информации, а также людей, в отношении которых можно провести теракт, и слежкой за ними.



В программе "333" военный эксперт, автор канала "Fighterbomber" рассказал, что украинские заказчики терактов и диверсий начали "кидать" "слабых на голову и деньги" исполнителей:



- Если в начале СВО деньги (вознаграждение за теракт. - "МК") были космические, то сейчас никакие... Цены упали раз в пять, - сказал он.



Более того, кинуть потенциальных террористов могут и после первого же задания, а затем требовать выполнения других, более серьезных, путем шантажа, обещая передать все переписки российским силовикам.



ФСБ опубликовало кадры допроса гражданина Узбекистана, задержанного за подрыв генерала Кириллова



- Примерно в 50% случаев, сразу же происходит "кидок", если человек не интересен, - отметил эксперт. - Посмотрели его возможности и сразу "кинули". Первый раз "кинут", во второй раз дадут сумму уменьшенную на 30%, потому что нужно обозначить, что ты принял деньги, в которые тебя же потом будут тыкать мордой.... И в итоге вы переходите на бесплатную работу. Как у наркоманов - будете выполнять грязную работу наркодиллеров бесплатно.



Многие отмечают нездоровую тенденцию - спецслужбы Украины плотно начали вербовать мигрантов из Средней и Центральной Азии, которых только в Москве проживает порядка 2,6 млн человек. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов назвал "бомбой замедленного действия" миграционные потоки, которые практически беспрепятственно попадают в Россию.



- Не хочу быть провидцем, тем более в таких трагедиях, - сказал он. - Но уже больше двух лет не только мы, но и руководство Федеральной службы безопасности, Совета безопасности говорим о том, что выходцы из бывших республик Средней Азии в значительной степени представляют террористическую угрозу. Это либо потенциальные террористы, либо готовые уже завербованные террористы. Потому что с 1991 года в этих странах идет активная антироссийская обработка и, в том числе, распространение радикальных идей - радикального исламизма и террористических идей. При этом эта работа ведется среди людей, которые имеют низкий уровень образования и высокий уровень агрессии.



По словам Кабанова, огромное количество приезжих - уже завербованных или потенциальных террористов - растворяется в сфере услуг.



- Мы должны понимать, что это огромное количество курьеров, доставщиков еды и прочее - создает сегодня реальную угрозу. Потому что это бесконтрольная среда. А 1,2 миллиона доставщиков, которые сейчас работают у нас - это огромная армия. Причем значительная часть из них является также бойцами ММА (смешанные боевые искусства. - "МК"). Террористы, устроившие бойню в "Крокусе", также были доставщиками в сфере услуг. Они теряются, размываются, их невозможно контролировать спецслужбам. Поэтому предотвратить такие теракты крайне сложно даже при том, что у нас существует система "Безопасный город". В реальности же, если мы говорим о предотвращении террористических актов, это все не работает. Пока мы не решим глобальный вопрос с уменьшением потока мигрантов, проблема будет.



Эксперт также рассказал, что сегодня только две страны предоставляют спецслужбам России криминальные базы, в которых могут фигурировать их соотечественники:



- У нас нет обмена с уголовными базами со странами исхода, кроме Белоруссии, Казахстана. Белоруссия, Казахстан нам регулярно их дают, но они угрозу не представляют. А вот те, кто представляет угрозу, прежде всего это Таджикистан, Узбекистан, они не дают нам реальную информацию по судимостям своих граждан, приезжающим в Россию.



Авторы: ДАРЬЯ ФЕДОТОВА