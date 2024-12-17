Горит Троице-Сергиева лавра

20:01 18.12.2024

ОГОНЬ ОХВАТИЛ КОЛОКОЛЬНЮ: В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ НАЧАЛСЯ ПОЖАР

В Сергиевом Посаде Московской области горит знаменитая Троице-Сергиева лавра. Источник сообщает, что огонь охватил колокольню храма.



Плжар начался в православной святыне в Сергиевом Посаде Московской области. Телеграм-канал Mash сообщает, что огонь охватил колокольню храма. К сообщению прикреплено видео с места происшествия: вокруг лавры все в дыму, зарево освещает купол.