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|Горит Троице-Сергиева лавра
20:01 18.12.2024
ОГОНЬ ОХВАТИЛ КОЛОКОЛЬНЮ: В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ НАЧАЛСЯ ПОЖАР
В Сергиевом Посаде Московской области горит знаменитая Троице-Сергиева лавра. Источник сообщает, что огонь охватил колокольню храма.
Плжар начался в православной святыне в Сергиевом Посаде Московской области. Телеграм-канал Mash сообщает, что огонь охватил колокольню храма. К сообщению прикреплено видео с места происшествия: вокруг лавры все в дыму, зарево освещает купол.