Итоги 2024-го в Казахстане и ожидания от наступающего года, - Д.Ашимбаев

00:01 19.12.2024 Итоги 2024-го в Казахстане и ожидания от наступающего года

Д.Ашимбаев: По статистике, 2024 - не самый худший год: в промышленности движения, инфраструктурные проекты реализуются, неплохая динамика в сельском хозяйстве, по логистике много работы проведено. Из хорошего – мы не втянулись в конфликты, внутриполитическое пространство достаточно стабильно, провокаций и острых конфликтов не зафиксировано



Назгуль Абжекенова, taj.report, 17 декабря



Декабрь – время подводить итоги. Как оценивают эксперты уходящий год для страны и ее граждан, какие ключевые события выделяют, что считают успехом и что – прорывом года, какие ожидания от года наступающего? Об этом говорим сегодня.



От Вашингтона до Акорды

Комментируя тренды 2024-го и прогнозы на 2025-й, финансист Арман Бейсембаев подчеркнул: весь следующий год будет определяться Трампом.

"Цены на нефть, война в Украине – по этим пунктам предсказать развитие событий невозможно, поскольку Трамп уже переобулся. Сначала заявил о разработке концепции по окончанию войны за 24 часа, но мы не видим соответствующих шагов. Более того, новый американский лидер уже намекнул, что после 20 января (инаугурации) ждать помощи в прежних объемах Украине не стоит.

В целом мы входим в зону большой турбулентности, процессы развиваются с большой скоростью в непредсказуемом для нас направлении. Эпоха стабильности заканчивается", - сказал эксперт в разговоре с TAJ.report.

Также среди факторов влияния на Казахстан он выделил ситуацию на Ближнем Востоке.

"Ближневосточный узел сейчас постепенно развязывается. Сирия, по сути, искусственное государство, как и другие бывшие колонии западных стран, создававшиеся на карте западными лидерами часто без оглядки на местную специфику, язык, религию, сочетание народов и другие факторы.

Мировой порядок меняется, вековое влияние западной гегемонии уходит: сначала был Афганистан, из которого ушла Америка, теперь -Сирия. Сейчас территории, режимы и политические процессы будут жить естественным образом. Какие-то государства будут распадаться.



А пока Ближний Восток горит, цены на нефть будут достаточно высокими - это хорошо для нас. С другой стороны, события в неспокойном регионе каскадом задевают соседние страны. Так, Европа ожидает до 1,5 млн беженцев с Востока", - отметил собеседник.

Часть граждан Сирии направится в Турцию, дальше - в сторону Севера. А это Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Россия.



"Политологи уже говорят о рисках прибытия в составе беженцев радикально настроенных личностей, которые будут пытаться раскачивать здесь соответствующие настроения через вербовку, насаждение экстремистских течений. Сможем ли мы справиться с этим вызовов, пока неизвестно", - акцентировал Арман Бейсембаев.

Он провел параллели с Афганистаном, где "Талибан", который пока не приобрел весомый дипломатический статус, остается вчерашними бандитами.



"У них много сторонников, дай волю - готовы раскачать Среднюю Азию, которая все больше исламизируется. На днях в Алматы молящиеся перекрыли дороги возле мечети. Это ядерный электорат элементов, которые будут к нам проникать в том числе из Сирии. А у нас много молодежи религиозной, отчего начинаешь ловить себя на мысли - дай этим людям автомат в руки, это готовый ИГИЛ. Эти угрозы вполне реализуемы в горизонте 5 лет", - полагает эксперт.



Ожидания одни, а реальность – другая



Что касается внутренних событий, то курс тенге к доллару уже отыграли, что связано с "успокоением" российского рубля, констатировал Бейсембаев.

"У тенге есть потенциал для укрепления до 500 тенге. Но даже если мы придем к этому показателю, это все равно ослабление национальной валюты. В первой половине года будем "болтаться", а во второй, вполне возможно, почувствуем еще одну волну ослабления", - продолжил финансист.



После ряда событий в мире, в том числе избрания нового лидера США, часть экспертов прогнозирует прекращение войны в Украине в скором времени. Как этот сценарий повлияет на нас?

"У всех есть ожидание, что остановка войны и снятие санкций с РФ могут отразиться благоприятно. Но ведь может оказаться хуже, чем было до войны. Два года экономику трансформировали под военные реалии, бюджетные средства направляли на оборонку, здесь же мобилизованные, контрактники - война потребляет дикое количество ресурсов, сырья и так далее.



С прекращением войны все это надо будет приостанавливать, а оборонку так быстро, как раскочегарили, не остановишь. С фронтов начнет возвращаться армия людей, которым нужно обеспечивать соответствующий уровень жизни, в РФ уже думают об этом - перед губернаторами ставят KPI - участники СВО, как они называют войну, должны получать премии, надбавки, индексацию, чтобы доход не провалился.



Одно дело – получать на фронте 200 тысяч рублей, другое – 20 тысяч в глубинке, откуда большинство воюющих. С войны вернутся покалеченные люди, это уже становится проблемой", - отметил Арман Бейсембаев.

Потребуется перестройка всей логистики, производственной, финансовой системы.



"Для обхода санкций, продолжения импортных и экспортных операций банковская система РФ работала в авральном режиме, огромное количество активов перераспределили среди внутренней элиты. Снятие санкций предполагает возвращение этих активов.

Авиастроительство в РФ уже проваливается – здесь начинают разбирать грузовые самолеты, чтобы "гражданка" не встала. 50% авиапарка уже выведено из строя, еще немного - и будет "лошадь, телега и вперед в Архангельск".



У Запада будут свои условия для возобновления отношений с РФ, а это откат российской экономики, опять кризис. На этом фоне ключевую ставку так быстро уже не отпустишь – она уже на уровне 21%, в декабре поднимут до 23-25%", - акцентировал финансист.

И окончание войны, по его мнению, начнет усугублять ситуацию: инфляционный импульс продолжится, а бесконечные трансформационные потрясения приведут к тому, что ситуация с инфляцией будет ухудшаться.

"Ни ключевую ставку, ни цены затормозить быстро не получится, инфляция будет раскручиваться, поскольку с военки надо будет при водить в чувство гражданский производственный сектор.

Это станет началом серьезного глубокого кризиса в РФ, и Казахстан почувствуем это на себе - будем хлебать полной ложкой. Поэтому я считаю ожидания, что с завершением войны все станет хорошо, ложными.



Что мы можем сделать в текущих условиях в превентивном порядке, чтобы минимизировать последствия различных сценариев на большой геополитической сцене?

"Ни у кого я не вижу в прогнозных оценках плана действий на случай различных сценариев. С другой стороны, на любую попытка поднимать эту тему можно ждать аргумент "пока не случилось - можем не готовиться", - сказал финансист.



Цугцванг по-казахстанск



Ничего из того, что произошло в этом году, не должно нас удивлять, заметил наш собеседник.

"Я скептик, и пока у меня нет твердых оснований считать, что мы из этого тренда куда-то сворачиваем. Напротив, мы погружаемся в болото с периодическими срывами в кризисы. Да, имеем потенциал выскочить из ловушки, но со стороны властей я пока не вижу наметок и желания из нее выбраться.

Выражаясь шахматным языком, мы наблюдаем цугцванг - каждый твой последующий ход только ухудшает положение. Каждое принимаемое на госуровне решение ухудшает состояние экономики", - подчеркнул финансист.



Мы продолжаем тратить Нацфонд. Президент подписал проект бюджета на следующие три года - уже заложено 5,3 трлн тенге из национальной кубышки, что намного больше, чем в этом и прошлом году. На этот год транши из Нацфонда были заложены в объеме 4,2 трлн тенге, по факту мы взяли 6 трлн тенге.

"При том, что Токаев говорил до этого о необходимости правительству придумать, как перестать тратить Нацфонд. Таким образом, глава государства признал, что это невозможно сделать и подтвердил неспособность правительства взять под контроль госбюджет. Поэтому в этой части я в следующем году никаких изменений не жду", - заявил финансист.



В следующем голу по плохой традиции мы потратим опять больше запланированного. При дефиците бюджета расходы из Нацфонда будут в районе 7-8 трлн тенге, полагает эксперт.

"Госдолг тоже растет. Недавно был скандал с метро Алматы - под его финансирование лоббисты хотят взять в долг у Китая $1 млрд долларов под 5%. При том что директор компании, строившей другие станции этого же метро, говорит о сумме в 340 млрд тенге. Судя по всему, это проект а-ля ЛРТ-2.0. И этот долг ляжет на государство, то есть на нас с вами.



Пока уровень внешнего долга ($160 млрд) составляет 26% от ВВП - есть куда расти, другой вопрос, что расплачиваться за него будут наши дети и внуки. Большая часть госдолга – это межфирменная задолженность в рамках ВЭД. 30% - прямой госдолг или долг, гарантированный государством", - уточнил финансист.

В новом году мы покажем экономический рост 4% - опять же за счет бюджета, продолжил он.



"Тарифы растут. Новый Налоговый кодекс переписывают с учетом дефицита бюджета, который будут латать за счет нас с вами. То есть за ошибки госуправления расплачиваться будем мы.

В ближайшие пять лет нас ждет воронка катастроф, они будут тяжелыми для нас. Обрадовать мне вас нечем - тотальная некомпетентность со стороны госуправления всегда приводит к катастрофе", - сказал Арман Бейсембаев.



Непопулярные реформы и спираль негативизма

Финансист Расул Рысмамбетов среди ключевых событий 2024 года называет смену правительства, борьбу с паводками, активные споры Казахстана с ОПЕК по поводу превышения квот, выплаты из Нацфонда детям, референдум по АЭС, снижение инфляции до чуть более 8%, проект будущего расширения (ПБР) ТШО.

"Важно то, что много средств опять взяли из Нацфонда - мы все еще в этом цикле. Тратим на социалку, активно строим дороги, ремонтируем ТЭЦ, первые комфортные школы запустили. Это маленькие хорошие новости, которые выльются в большие проекты.

При этом я вижу закручивающуюся спираль негативизма. Хочется хорошего – сегодня и быстро, а так не получится. Но это пусть философ ы комментируют, а я по деньгам", - сказал нам финаналитик.

Хорошей новостью он считает то, что отложили принятие нового Налогового кодекса.

"Над ним надо еще работать, поскольку структура экономики быстро меняется. Среди разочарований года - частая кадровая чехарда и низкая налоговая собираемость.

С приходом нового правительства были планы по принятию ряда непопулярных реформ. Тарифы и цены надо было отпускать, но это не разочарование – мне хотелось бы более кардинальных полномасштбаных реформ. Из-за паводков их не смогли начать, поэтому пошли расходы из Нацфонда – для 100 тысяч эвакуированных человек надо было строить дома", - отметил Рысмамбетов.

На 2025 год мы стоим перед рядом непопулярных мер – на большинство товаров нужны рыночные цены, считает финансист.

"Или мы будем расходовать Нацфонд для субсидирования товаров и услуг, или будем принимать непопулярные реформы, в том числе отпуск тарифов", - добавил он.

Также он поднял тему возврата активов. Изначально Рысмамбетов был против кампании, поскольку, по его мнению, это крайне сложно сделать - большая часть капиталов была выведена в рамках действующего на тот момент законодательства.

"По этому вопросу было много популизма со стороны общества. Президент, правительство,парламент заявляли, что "много украдено", но это не юридические формулировки. И надо было сначала подготовить кампанию, а потом заниматься лозунгами. А так - всех предупредили, все все перепрятали.

Самые большие хищения были до 2016 года, и спустя 8 лет возвращать активы, поставить под угрозу Нацфонд, если активно забирать собственность, - никому это не понравится", - сказал финансист.

Не нравится ему и текущая модель работы ЕНПФ как крупнейшего кредитора бюджета, отсутствие внятной экономической модели развития страны.

"Власти реактивно реагируют на события, а четкой модели завтрашнего развития, хотя бы в следующие четыре года, у нас нет. В этом году приняли Национальный план развития до 2029 года (до окончания президентского срока Токаева), но к этому стратегическому документу много вопросов – сможем ли мы его выполнить в условиях вмешательства государства в экономику. В целом у нас сократился горизонт планирования", - сказал собеседник.

В случае окончания войны в Украине для нас будет важно восстановление транзита через Россию в Европу, продолжил финансист.

"Для Казахстана важно полное безусловное окончание войны, участие наших компаний в восстановлении Украины и открытые границы в сторону Европы для нас.

Санкции – это дела между санкционерами и Россией, для нас важно восстановление нашего товаропотока, который сейчас идет через один пункт в Беларуси и вредит нам.

Чисто по-человечески хотелось бы 2025-й встретить без войны, чтобы люди перестали гибнуть. Война - плохой допинг, пожирает организм, дает краткосрочный эффект развития, но мирная жизнь дает устойчивый прогресс", - подчеркнул эксперт.



Это наша карма - некомпетентное правительство?

Политолог Данияр Ашимбаев считает уходящий год тяжелым и не самым удачным в контексте истории страны.

"Проекты и ожидания не случились, неудачная карма сложилась (хотя это вопрос к астрологам). Начался год со смены правительства, перехода на единый часовой пояс, паводков.Из режима затыкания дыр мы так и не вышли. Год заканчивается очередным бюджетным кризисом.

По статистике, 2024 - не самый худший год: в промышленности движения, инфраструктурные проекты реализуются, неплохая динамика в сельском хозяйстве, по логистике много работы проведено", - сказал собеседник.

Из хорошего – мы не втянулись в конфликты, внутриполитическое пространство достаточно стабильно, провокаций и острых конфликтов не зафиксировано.

"Однако в этом году все говорят о негативизации восприятия, а в политике и экономике именно общественный настрой во многом определяет ситуацию. Традиционные медиа окончательно нас покинули: газеты - "толстушки", аналитические издания ушли в Лету, общество и государство остались наедине с гигантской блогосферой, живущей по своим законам - клиповое мышление, отсутствие верификации информации, скандальность. И еще - хорошие новости сейчас не в моде", - констатировал Ашимбаев.

На фоне негативистской пропаганды наблюдается общая психологическая усталость и раздраженность информацией, продолжил он.

"Та же ситуация с часовым поясом показывает, что государство сыграло откровенно плохо,министры в своих объяснениях этого решения продемонстрировали отсутствие элементарной логики и выглядели очень неубедительно, чем вызвали еще большее раздражение.

По бюджету проблемы те же самые - плохое планирование, плохое исполнение, махинации со статистикой, регулярное и мало контролируемое залезание в Нацфонд. А серьезного разбора полетов по экономике и четких перспектив мы не увидели. Нацплан развития до 2029 года, презентованный в феврале, подвергся жесточайшей критике, но был принят", - продолжил политолог.

Сейчас государство должно навязывать обществу оптимизм, считает Ашимбаев, заявлять о планах на будущее, но у него не получается из-за сбоя в коммуникациях.

"Сбой произошел давно и серьезный: астанинские чиновники живут в своем мире виртуальных цифр. Повторю: по цифрам, как минимум, все стабильно, по восприятию - растет негатив ираздражение", - добавил собеседник.

По оценке политолога, треть министров и вице-премьеров пользуется уважением, треть раздражает, треть никто не знает, но "так обычно бывает".

"Минздрав, минтруда, образовательные министерства в этом году "косячят феерически". Социальный блок должен не только принимать удары, но и решать проблемы. А минкульуры справляется с работой. По силовому боку неплохо работает министр.

Акимский корпус достаточно энергично работает, на них свалился шквал проблем, но никто не сбежал. Акимов можно и нужно ругать, но в целом акимский корпус в этом году сработал между "тройкой" с плюсом и "четверкой" с минусом.

Кстати, Астана становится все более критичной: если раньше была высокая явка на выборах, то теперь ситуация меняется. Столица стала уподобляться Алматы - меньше граждан идут на выборы, хуже результат правящей партии", - сказал автор энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане".

Маслихаты в этом году опять не показали себя как площадку решения местных вопросов, продолжил Ашимбаев.

"После выборов маслихаты выпали из информационного пространства. И это перманентное состояние на самом деле не нормально. Состояние. Вы что-нибудь знаете о работе более чем 3 тысяч депутатов?..

Нужно что-то делать - или распускать, или заставлять их работать активнее, пресс-секретарей направить к ним. Маслихат должен быть виден сам по себе, а не с помощью дополнительных оптик.

К слову, депутаты маслихата Астаны больше коллег из регионов позволяют себе критически высказываться. В этом смысле из чиновничьего города Астана превращается в адекватный мегаполис", - поделился взглядом эксперт.

Деятельность мажилиса он оценивает удовлетворительно.

"Авторитетный спикер Ерлан Кошанов консолидировал депутатское большинство, не только правящую партию. "Аманат" в целом показал хорошую динамику на уровне фракций, как всегда,очень энергичен "Акжол", фракции других партий вызывают вопросы. Партий много, а чем занимаются – непонятно. Смена партийного руководства, попытки имитировать активность не дают бонусов. Что они делают в мажилисе, для многих является загадкой", - считает Ашимбаев.

Высшая палата парламента в лице спикера сената показала себя, продолжил он, но голоса палаты не слышно.

"Для этого нужно специально смотреть депутатскую активность. Сенату необходимо более активно заниматься регионами, тем более что большинство депутатов сюда избраны от маслихатов. А вопрос, зачем нам сенат, остается открытым", - отметил политолог.

ФНБ "Самрук" Самрук сам по себе становится бессмысленной структурой, однако к базовым нацкомпаниям у эксперта вопросов нет.



"Да, не хватает прозрачности, но по эффективности в этом году три базовые нацкомпании – КТЖ, КМГ, КазАтомПром - сработали неплохо.

Многие пророчат, что в январе-феврале грядет смена правительства, но это пока вопрос технический. Всех интересует, как пройдет отопительный сезон, как сложится паводковая ситуация на следующий год, удастся ли избежать ЧС", - сказал собеседник.



Кто будет президентом, по кому ударят санкции

А еще страна втягивается в "старинную казахскую игру", кто будет следующим президентом, считает политолог.



"Долгое время это была табуированная тема, теперь она в заголовки выбилась. Этот вопрос будет довольно активно обсуждаться. Нервозность повысится, люди начнут группироваться по потенциальным командам, и это будет влиять на политику.

Есть и внешние факторы - нас будут пытаться втягивать в конфликты, которых становится больше. Помимо классики - Восточная Европа и Ближний Восток - есть старые проблемы в Центральной Азии. Команда Трампа начнет конфронтацию с Китаем и Ираном, а это наши соседи и союзники. Санкционные режимы Запада будут влиять на казахстанскую экономику и политическую сферу", - считает политолог.



Какую стратегию изберет новая американская администрация, насколько сильным будет давление на Тегеран, Пекин, Москву, какая ситуация будет вокруг Афганистана - все это достаточно сложное уравнение, подчеркнул Ашимбаев.



"Пока можно ожидать, что по нашим очевидным союзникам могут обрушиться дальнейшие западные санкции, что скажется и на нас. При этом тот же БРИКС не сподобился создать параллельную финансовую систему, не зависящую от Вашингтона.

Казахстан - страна сырьевая, и любые ситуации на мировых рынках влияют на нашу конъюнктуру: внешне- и внутриэкономическую, социальную, политическую. От того, как Астана сможет решить все эти вопросы, будет зависеть национальная экономика в следующем году", - сказал эксперт.



Команду экономистов он бы большей частью разогнал, нужны новые люди и, возможно, в начале года в этой сфере будут рокировки.

"Экономика во многом зависит от доверия к фигурам, которые ею занимаются. Сейчас доверие на уровне ниже плинтуса – это проблема психологического восприятия политической ситуации в стране. Бизнес не очень понимает, как команда видит экономическую ситуацию. Вопросы к курирующему экономику вице-премьеру огромные, Нацбанк научился на любые темы отбалтываться.



Общая координация экономики – одна из первых проблем для решения. Нужна определенная перезагрузка экономической политики и социальной сферы. Здесь некомпетентность чиновников является фактором генерирования того самого негатива. И это не только вопрос восприятия, а откровенной слабости и некомпетентности профильных госслужащих", - резюмировал Данияр Ашимбаев. Источник - Номад

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