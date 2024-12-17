Поголовье китайских миллиардеров сократилось

00:02 19.12.2024

судя по решениям Третьего пленума ЦК КПК об "углублении реформ", перемены в духе социализма откладываются

Юрий Тавровский



Число долларовых миллиардеров в Китае сократилось за уходящий год, сообщил швейцарский банк UBS. Сейчас их начитывается 427, а годом раньше было 520. На 20% уменьшилась и общая стоимость активов – до 1.4 триллиона долларов.



В банке объясняют такие резкие колебания не только ухудшением экономической ситуации в Поднебесной. Среди китайских миллиардеров преобладают "нувориши", чье состояние только-только преодолело планку и опускается вниз при небольших колебаниях рынка.



За текущий год "обеднело" 132 миллиардера, а вошли в список только 42 новых.



Поголовье миллиардеров могло сократиться еще сильнее в случае продолжения борьбы с "чрезмерно богатыми людьми", провозглашенной на ХХ съезде КПК в 2022 году. Однако начавшиеся ограничительные меры в рамках стратегии "Нового похода" были вскоре приостановлены. В Пекине столкнулись с падением предпринимательской активности и оттоком капиталов, что поставило под вопрос реальность экономических планов.



Судя по решениям Третьего пленума ЦК КПК (июль 2024) об "углублении реформ", перемены в духе социализма откладываются. В пользу стимулирования капиталистического, рыночного сегмента "социализма с китайской спецификой". Так что число миллиардеров в год Змеи может подрасти.