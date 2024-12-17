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Защищать своих граждан: Узбекистан и Киргизия направляют в Россию полицию
00:03 19.12.2024

17 декабря 2024

В штатном расписании работников посольства Узбекистана в России вводится дополнительная должность первого секретаря - представителя МВД республики, обрадовало своих читателей издание "Фергана". Соответствующее распоряжение президент Шавкат Мирзиеев подписал 13 декабря.

"Как указано в преамбуле документа, новая штатная единица вводится в целях содействия своевременной защите прав и интересов граждан Узбекистана, а также установления тесного сотрудничества с правоохранительными органами РФ в вопросах борьбы с организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми, незаконной миграцией и прочее",
- информирует интернет-портал в манере "поясняю для особо непонятливых".
Особо непонятливых после прочтения ими приведенного выше сообщения нисколько не убавилось, а даже, скорее, наоборот. И у них тут же образовался целый клубок вопросов.

Прежде всего: дипломатические представительства учреждаются в странах, установивших между собой дипломатические же отношения с единственной целью - решения внешнеполитических вопросов, возникающих между ними. Ни одно из государств мира, установившее дипконтакты с Россией на уровне посольств или консульств, не имеет в своем штате уполномоченного от МВД. За исключением Киргизии, властям которой идея заслать в Россию своих представителей внутренних органов пришла еще в октябре текущего года.

И направили своих (не в краткосрочную командировку, а на длительное времяпрепровождение) людей в погонах и с полномочиями аж в четыре крупнейших города РФ: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

По всей видимости, в Ташкенте полтора месяца присматривались к тому, как киргизские товарищи будут "защищать интересы" своих граждан на российской территории, пока не пришли к выводу "а нам тоже надо".

Логичный вопрос: чем будут заниматься эти самые представители? Если они, как это следует из материалов киргизской прессы, "не имеют полномочий на выполнение задач по обеспечению правопорядка, расследованию и раскрытию преступлений"?

Конечно же, не имеют - исключительным правом осуществления розыскных действий и привлечения к уголовной и административной ответственности кого бы то ни было в границах Российской Федерации имеют только российские правоохранительные органы.

Для чего же нам тогда чужие люди в погонах?

"Их основная задача - оказание содействия гражданам своих стран, в том числе по вопросам переселения из Киргизии в Россию и из России в Киргизию",
- утверждает киргизское интернет-СМИ 24KG.
Позвольте, но именно эти действия закреплены за посольствами/консульствами. Нам этот киргизский (узбекский и прочий) дубль на какое место нужен? А вот властям стран происхождения ценных иностранных специалистов он очень даже необходим. Душанбе уже, например, несколько раз выражал озабоченность намерениями России (пока звучащими только в СМИ) "снять с социального довольствия" членов семей гастарбайтеров.

А в 2019 году посол Таджикистана И. Сатторов встречался с президентом Федерации мигрантов России (есть и такая) В. Коженовым. Высокие встречавшиеся стороны тогда "обсудили вопросы трудовой миграции, обеспечения защиты прав трудовых мигрантов, а также их адаптации в принимающем обществе". Посол Таджикистана отметил важность усиления взаимодействия в области социальной защиты трудовых мигрантов. О том, как сдержать поток нелегалов в Россию, речи не было.

В переводе на русский это означает "таджикская сторона указывает русской, где последняя недорабатывает и какие должна приложить усилия, чтобы приезжие не знали ни в чем отказа".

Это не слишком нагло выглядит, когда кто-то из-за рубежа диктует нам правила игры, которым мы должны подчиняться, находясь на нашей суверенной земле?

Не является ли классическим примером вмешательства во внутренние дела другого государства?

Назначение в Россию "полномочных представителей МВД стран ближнего зарубежья" - это не просто продолжение политики навязывания нам иностранной рабочей силы и принятия нами на себя повышенных обязательств кормить-поить-содержать мигрантов лучше, чем себя. Это явная попытка на уровне погон войти в контакт с полицейскими структурами России, возглавляемыми пробившимися в систему МВД представителями национальных групп, именуемых в быту диаспорами, а в политико-юридической сфере национально-культурными автономиями. Кстати, термин "автономия" подразумевает нечто, существующее внутри государства обособленно, согласно своим традициям и укладу. Законами РФ такие сообщества не предусмотрены. Ну, за исключением разве что Уголовного кодекса, в котором содержится определение организованных преступных групп, которые в том числе возникают на основе диаспор.

В бывших советских, а теперь независимых среднеазиатских республиках, страны коллективного Запада понаоткрывали не поддающееся учету количество неправительственных и некоммерческих организаций, главной (и при этом на всякий случай завуалированной) целью которых является насаждение ненависти к русским и России. Идеологически подготовленные (а точнее - запломбированные) этими НКО люди направляются "на заработки" в Россию, выполняя там под этим прикрытием работу по созданию "спящих" ячеек, которые однажды проснутся по команде извне. Для совершения бунта с попыткой взорвать Россию изнутри.

Дипломатам вести такую деятельность в рамках встреч с земляками не совсем удобно - за руку поймают, могут и персоной нон-грата объявить и в 24−72 часа предложить убраться восвояси (вспомните хотя бы недавний эпизод с шестеркой британских сотрудников посольства в РФ). Офицерам узбекской полиции встречаться с приехавшими в РФ гражданами своей страны - проще и меньше привлекает внимания: всегда есть отмазка, что не просто о житье-бытье поговорили, но и с агентами, "работающими в среде" перетерли. Не уточняя при этом, в какой именно среде - то ли среди гастарбайтеров, то ли в гуще населения России.

Да заодно можно покапать на мозги российским властям, указывая на "примеры с мест неправильного обращения с иностранной рабочей силой". Не проблема послать подальше всех этих "бьющих на жалость" и радеющих о "правах человека", нарушающего наши законы. Только непонятно, зачем допускать сначала внедрение их к нам, и только затем, после того, как они начнут указывать, как мы должны себя вести, проинформировать их в доходчивой форме, куда им идти. Не пора ли уже отказаться от работы по старой формуле героизма "сначала создай сам себе проблемы, а затем, прилагая титанические усилия, преодолевай их"?

Думаете, засланные к нам представители МВД ближнего зарубежья обидятся и уедут? А, по-моему, так это уже не наши сложности. Более того, именно этого и следует добиваться. Ибо результат помощи с их стороны нашим правоохранителям в наведении порядка будет даже не нулевой, а отрицательный. То есть, именно такой, ради достижения которого их в Россию и направляют.

Владимир Добрынин

Источник - eadaily.com
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