 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-президент Франции Саркози получил свои 3 года л/с. Жаль, что условно
00:12 19.12.2024

Кассационный суд Парижа подтвердил приговор экс-президенту Саркози
Кассационный суд Парижа вынес решение по "делу о прослушке", по которому был обвинен и приговорен к тюремному сроку экс-президент Франции Николя Саркози (занимал пост в 2007–2012 годах). Бывшего главу государства признали окончательно виновным, вынесенный ему приговор - три года (два - условно, один - с электронным браслетом) - подтвержден.

Об этом уголовном деле "Ъ" писал в 2021 и 2023 годах. По мнению следователей, с которыми сегодня, 18 декабря, вновь согласился суд, Николя Саркози пытался вместе со своим адвокатом Тьерри Эрзогом подкупить судью Жильбера Азибера, чтобы получить секретную информацию о ходе "дела Бетанкур" - истории со средствами на избирательную кампанию, якобы незаконно полученными от владелицы L`Oreal Лилиан Бетанкур.

Теперь наступает время исполнения наказания. Кассационный суд должен будет передать свое решение в апелляционный суд. Процедура, которой следуют в этих случаях, такова: судья по исполнении приговора вызывает обвиненного и оглашает ему условия содержания. Затем техники установят в квартире Николя Саркози соответствующее электронное оборудование. Целый год он обязан будет по решению суда носить на ноге электронный браслет.

Впрочем, еще после прошлого промежуточного приговора Николя Саркози предупредил, что готов, если во Франции ему откажут в справедливости, обратиться к международному правосудию. "Я знаю, что борьба будет долгой, возможно, эту борьбу придется закончить в Европейском суде по правам человека. Мучительно будет для меня добиваться осуждения своей страны, но я на это готов, потому что это цена демократии",- заявил экс-президент.

Очередная жалоба может снова отодвинуть исполнение приговора. К тому же адвокаты экс-президента напомнили, что 28 января Николя Саркози исполнится 70 лет, что позволит ему просить об условно-досрочном освобождении по возрасту.

Алексей Тарханов, Париж

Источник - Коммерсант
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