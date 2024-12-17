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Индия и Китай свернут горы. Две ведущие державы Азии урегулируют более чем полувековой спор в Гималаях, - Къ
00:15 19.12.2024

Представители высшего руководства Китая и Индии в среду провели в Пекине встречу по пограничной проблеме, обсудив пути нормализации двусторонних отношений на основе договоренностей, достигнутых в ходе встречи премьера Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани. Потепление в отношениях двух дружественных России азиатских государств после многолетней конфронтации и военного противостояния в Гималаях стало одним из главных внешнеполитических событий года, заметно облегчающим работу БРИКС и ШОС и задачи российской дипломатии в Азии.

Первая за последние пять лет встреча высоких представителей Китая и Индии по пограничной проблеме, в которой приняли участие глава МИД КНР Ван И и советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал, реанимировала диалог двух ведущих азиатских держав по территориальному спору, который остается нерешенным после войны 1962 года.

"Китай готов работать с Индией над реализацией важного консенсуса, к которому пришли лидеры двух стран, устранять поводы для беспокойства обеих сторон, а также укреплять взаимное доверие через диалог для скорейшего возвращения двусторонних отношений на путь стабильного и здорового развития",- заверил накануне переговоров в Пекине официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Индийская сторона также дала понять, что возлагает на встречу в Пекине и возобновление диалога большие надежды.

"Визит советника по национальной безопасности Аджита Довала в Китай для переговоров спецпредставителей на фоне разъединения войск по линии фактического контроля будет ключевым. Мы надеемся на содержательный диалог с Китаем во избежание конфликтов, подобных инциденту в Галване 2020 года",- сообщили высокопоставленные правительственные источники в Дели телеканалу News 18.

Состоявшиеся в Пекине переговоры спецпредставителей Китая и Индии по вопросам их территориального спора стали уже 23-м подобным контактом с 2003 года, когда для урегулирования пограничных вопросов был создан этот формат диалога.

Предыдущий, 22-й раунд переговоров был проведен в 2019 году, после чего в индийско-китайских отношениях произошел резкий откат, в результате которого две страны оказались на грани новой войны. Когда же прямую угрозу ценой немалых усилий удалось снять, стороны продолжали войну нервов вдоль линии фактического контроля в регионе Восточного Ладакха в Гималаях.

Между Индией и КНР в Гималаях нет демаркированной границы - две страны разделяет линия фактического контроля.

В 1959 году Индия заявила об отторжении Китаем части штата Аруначал-Прадеш, а в 1962-м вспыхнула короткая, но кровопролитная война, по итогам которой Пекин взял под свой контроль территорию площадью около 38 тыс. кв. км.

Между тем упомянутый в индийском заявлении инцидент в Галване стал низшей точкой в истории двусторонних отношений после войны 1962 года. Тогда после пограничных инцидентов мая 2020 года "черной датой" для Индии и Китая стали события 15 июня 2020 года, когда в высокогорном районе Восточного Ладакха, у долины реки Галван, произошли кровопролитные столкновения, в результате которых погибли 20 индийских военнослужащих (китайская сторона свои потери так и не раскрыла).

Сразу после этого премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что у индийских военных "развязаны руки для принятия всех необходимых мер", назвав Китай "врагом". На этом фоне Индию захлестнула волна многотысячных акций протеста, участники которых сжигали китайские флаги и портреты председателя КНР Си Цзиньпина и призывали бойкотировать китайские товары. В ходе последующей эскалации стороны продолжали строить фортификационные сооружения на линии фактического контроля общей протяженностью около 3,5 тыс. км, заменяющей границу, и стягивали в приграничные районы дополнительные воинские подразделения и тяжелые вооружения.

Так, Индия перебросила в Восточный Ладакх ударные вертолеты Apache с ракетами "воздух-земля" Hellfire, а также вертолеты Chinook, способные доставлять артиллерию в высокогорные районы. На авиабазах были размещены истребители Су-30МКИ, МиГ-29. Кроме того, полным ходом шло усиление группировки кораблей ВМС Индии в Бенгальском заливе.

Процесс нормализации двусторонних отношений начался только в октябре этого года, когда председатель КНР Си Цзиньпин и индийский премьер Нарендра Моди наконец-то встретились на полях саммита БРИКС в Казани, что стало главной сенсацией форума, учитывая, что их личные контакты изначально не планировались.

По итогам встречи агентство "Синьхуа" распространило сообщение о том, что лидеры двух стран согласились поддерживать мир на линии фактического контроля. Как следует из сообщения, председатель КНР призвал индийского коллегу "сохранять здравое стратегическое восприятие друг друга и найти правильный путь для больших стран-соседей жить в гармонии и развиваться бок о бок". По его словам, Китай и Индия должны строить свои отношения как партнеры, а не как соперники.

В свою очередь, Нарендра Моди написал в соцсети Х, что "отношения между Индией и Китаем важны для народов обеих стран, а также для регионального и глобального мира и стабильности". Комментируя заявление своего премьер-министра, первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри подчеркнул важность того, чтобы разногласия по пограничным вопросам не нарушали мир и спокойствие в регионе, и поблагодарил Россию за предоставление площадки для встречи двух лидеров.

Вскоре после этого Индия и Китай объявили о начале отвода войск с передовых позиций в районах Депсанг и Демчок на линии фактического контроля в Восточном Ладакхе. В рамках этого процесса военнослужащие двух стран приступили к демонтажу временных фортификационных сооружений в этих районах и провели проверку ликвидации этих объектов друг другом с помощью беспилотников. Части войск Индии и Китая поэтапно были отведены на тыловые позиции в Восточном Ладакхе, которые они занимали до вооруженного конфликта 2020 года.

Кроме того, ВС Индии и Народно-освободительная армия Китая возобновили скоординированное патрулирование в районах отвода войск, которое не проводилось с 2020 года.

Учитывая начатый в Казани процесс нормализации отношений двух стран, встреча представителей их высшего руководства в Пекине стала новым прорывом на этом пути, призванным сделать деэскалацию необратимой.

"До последнего времени двусторонние политические отношения Индии и Китая выглядели практически разрушенными военным противостоянием 2020 года, сохранялись лишь торговые связи. Между тем встреча двух лидеров в Казани и последовавшие за ней шаги по деэскалации, включая 22-ю встречу спецпредставителей по пограничной проблеме в Пекине, фактически вернули индийско-китайские отношения к той точке, в которой они находились пять лет назад",- заявил "Ъ" известный индийский эксперт, автор книги "Поверх барьеров. Мир Индии и Китая" Шастри Рамачандран. По его словам, "сближение Индии и Китая после многолетнего военного противостояния в Гималаях стало одним из главных внешнеполитических событий этого года, заметно облегчающим работу в многосторонних форматах БРИКС и ШОС и задачи российской дипломатии в Азии".

Сергей Строкань
Газета "Коммерсантъ" №235 от 19.12.2024,

Источник - Коммерсантъ
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