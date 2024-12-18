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У Эрдогана хотят отнять победу над Асадом, - Игорь Субботин
00:27 19.12.2024

18.12.2024

Турецкая оппозиция борется за сирийскую повестку
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Парламентская оппозиция Турции приступила к разработке инициатив по принудительному возвращению домой сирийских беженцев. Председатель Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель призвал к аннулированию временного статуса беженца и созданию максимальных условий для реэмиграции. Поводом стало падение правительства в Дамаске. Но в действительности критики власти хотят определить в рамках этой повестки угол атаки на президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которого считают главным бенефициаром событий в Сирии.

РНП приступила к подготовке собственного пакета предложений по изменению миграционной политики Турции, проинформировал Озель. Инициативы оппозиции, по его словам, позволят сирийским беженцам вернуться на свою историческую родину "быстро, безопасно и никогда не возвращаться".

В качестве первого этапа политик предложил пересмотреть те основания, по которым гражданам соседней страны был предоставлен временный статус защиты. "Сейчас сирийского режима больше не существует, Башара Асада нет, все причины (обеспечивать убежище. – "НГ") исчезли, – подчеркнул он. – Беженцы должны покинуть нашу страну как можно скорее. Мы (члены РНП. – "НГ") диаметрально противоположны Эрдогану в этом вопросе".

Озель подчеркнул, что в течение 13 лет, пока в Сирии продолжался гражданский конфликт, Турция вела ошибочную и крайне непоследовательную политику: Эрдоган сначала выстраивал дружеские отношения с Асадом, а потом сделал ставку на его свержение руками повстанцев. "Но Асад всегда был диктатором, его отец был диктатором", – отметил председатель РНП. По его словам, сейчас, с падением правительства в Дамаске, Эрдоган не одержал победу. "Израиль победил, США победили, – заявил Озель. – В Сирии начался переходный период, который полон неопределенности, насколько Турция реально сможет защищать свои национальные интересы. Сейчас необходимо сохранять хладнокровие и отстаивать правду".

В РНП подчеркивают, что у оппозиционного лагеря на сегодняшний день есть четыре приоритета в работе на сирийском направлении. Первый – сохранение территориальной целостности Сирии. Второй – инклюзивность и представительность в процессе создания новых органов власти в Дамаске. Третий – гарантия безопасности дислоцированного в Сирии турецкого контингента. И четвертый – возвращение всех сирийцев, которые нашли убежище в Турции.

Сейчас оппозиционеры фактически пытаются сыграть на поле националистов, прибегая к максимально жестким инициативам. Недавно оппозиционная Хорошая партия обратилась в Высший административный суд Турции с просьбой аннулировать гражданство страны для почти 240 тыс. сирийцев, которые успели его получить. "Асад ушел, нашему гостеприимству пришел конец", – заявил председатель политорганизации Мюсават Дервишоглу. Другое предложение Хорошей партии сводится к тому, чтобы стимулировать добровольное возвращение на родину тех, кто имеет статус беженца, в первые шесть месяцев 2025 года, а начиная с 1 июля на основании имеющихся у исполнительной власти полномочий попросту аннулировать статус тех, кто находится под временной защитой.

По данным МВД Турции, на территории страны сейчас находятся около 3 млн официальных беженцев из Сирии. В Анкаре обещали, что будут прилагать усилия для безопасного возвращения всех граждан соседней страны, кто решил с 2011 года бежать от боевых действий.

Пока Эрдоган демонстрировал деликатность в этом вопросе и делал акцент на необходимости добровольного возвращения. "Мы приютили 4,5 млн сирийцев, – напомнил турецкий лидер в первый день после падения Дамаска. – Я верю, что ветер перемен в Сирии приведет к благотворным результатам для всего сирийского народа, особенно для мигрантов. По мере стабилизации положения в Сирии мы рассчитываем, что добровольное, безопасное, достойное и организованное возвращение будет ускоряться. Мы уже начинаем видеть признаки такого процесса". Он добавил: "Мы будем управлять процессом добровольного возвращения мигрантов надлежащим образом и не позволим никому омрачить этот гуманитарный процесс".

В эти недели Турция открыла погранпереходы с соседней страной, однако до массовой реэмиграции пока еще далеко: многие сирийцы успели обжиться и встроиться в турецкую экономику, что нередко давало повод националистам обвинять их в дефиците рабочих мест. Кроме того, большую неопределенность, с точки зрения беженцев, создает приход к власти в Сирии откровенно исламистских сил, демонстрировавших в свое время нетерпимость к этнорелигиозным меньшинствам. У проживающих в Турции сирийцев есть опасения, что новый режим в Сирии будет банальной репликой асадовской репрессивной системы, но с исламистским уклоном.

Сейчас турецкая оппозиция параллельно пытается в очередной раз дать импульс идее внеочередных всеобщих выборов (по графику голосование пройдет только в 2028 году), чтобы капитализировать сохраняющуюся негативную ситуацию в национальной экономике. Однако опросы общественного мнения, проведенные в первые недели после насильственной смены власти в Сирии, продемонстрировали заметный рост симпатий к возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития, а также союзному ей националистскому лагерю. Это объясняет, почему оппозиция выискивает ошибки в сирийской стратегии правящей элиты и намеревается апробировать жесткие сценарии в сфере миграционной политики.

Источник - НГ
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