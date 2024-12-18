Талибы договорились с Ташкентом, Душанбе и Ашхабадом о поставках электроэнергии в 2025 году

00:30 19.12.2024

18.12.24



Подписание контракта о поставках электроэнергии из Узбекистана в Афганистан в 2025 году. Фото из аккаунта DABS в сети Х

Талибы*, управляющие Афганистаном, заключили контракты с Узбекистаном, Туркменистаном и Таджикистаном на поставку электроэнергии в 2025 году.



О продлении до конца 2025 года соглашения с Узбекистаном об импорте электроэнергии афганская государственная энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) объявила 17 декабря. Соглашение было подписано в Узбекистане, куда накануне прибыла делегация "Талибана"* для переговоров и заключения сделки.



Контракт подписали и.о. генерального директора DABS Абдул Бари Омар и председатель правления компании "Узэнергосотиш" Жахонгир Обиджонов.



Аналогичное соглашение с Туркменистаном талибы подписали 7 декабря. В заявлении DABS говорится, что туркменская электроэнергия будет импортироваться в Афганистан по четырем маршрутам: Андхой, Акина, Бадгис и Торгунди в Герате.



С Таджикистаном талибы договорились о поставках электроэнергии в конце ноября.



Объемы и стоимость поставок, а также другие детали соглашений не раскрываются.



Как отмечает AmuTV со ссылкой на статистику Министерства энергетики и водных ресурсов, контролируемого "Талибаном", текущая потребность Афганистана в электроэнергии составляет 1500 МВт. Из них около 720 МВт импортируется, остальное вырабатывается внутри страны.



*Организация признана террористической и запрещена в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).