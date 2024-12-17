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Религия труда есть религия справедливости. Время правящей олигархни заканчивается, - Александр Проханов
00:31 19.12.2024

Религия труда
банкир, финансист, еще недавно хозяин жизни, сегодня уходит в тень
Александр Проханов

Советский Союз жил мечтой о новом человечестве, о новой стране, свободной от зла, где нет попрания, тьмы, корысти, где устраняется самая великая несправедливость в мире - смерть. Мечта Советского Союза - это мечта об идеальном бытии, о бриллиантовом коммунизме. Эта мечта достигается великими трудами, денными и нощными.

Советский Союз начинался с бревна, которое несли на кремлевском субботнике рабочие, солдаты и вожди революции. С годами это бревно превращалось в величайшие стройки мира, в великие заводы и лаборатории, оно превратилось в ослепительную Победу 1945 года, в космические пуски и атомные электростанции. Труд в Советском Союзе был религией. Через труд достигалось идеальное бытие. Не верящий в Бога советский человек не мог прийти в храм и увидеть в куполе лик Пантократора - Владыки мира. Но в песнях того времени пелось: "Владыкой мира будет труд". Труд был божеством, верховным правителем мира. В атеистическом Советском Союзе была создана религия труда - синонима сотворения мира.

У труда были свои религиозные праздники: День сталевара, День хлебороба, День учителя, День танкиста. У этой религии были свои каменные иконы: скульптуры сталеваров, летчиков, крестьянок с хлебными снопами, академиков с книгами. У этой религии были свои подвижники, герои, мученики. Был свой храм труда - Выставка достижений народного хозяйства. И был бесподобный символ: мистический памятник Мухиной "Рабочий и колхозница". Это были Адам и Ева, когда-то изгнанные из рая с божественным напутствием: "Идите и в трудах добывайте хлеб свой". И теперь они, пройдя земную историю и сотворив рай земной, возвращались в рай небесный, показывая Господу орудия труда, которыми был сотворен этот рай, - молот и серп.

Советский Союз, обожествив свободный творческий труд, приблизился к сокровенной мечте.

Разгромив Советский Союз, враг уничтожил мечту - бриллиантовый коммунизм. А вместе с ней уничтожил религию труда, которым достигалась эта мечта. Враг разрушил множество заводов, лабораторий, научных центров, рубил гильотинами советские подводные лодки, высмеивал подвижников и героев. Идеал труда был подменен идеалом торговли.

Русский человек - великий работник и великий трудник, вдруг оказался без работы. У него отняли великое, данное ему Богом задание - возделывать и одухотворять землю между трех океанов. И тогда началась трагедия: русский офицер стал стреляться. Русские женщины перестали рожать. Книги и поэмы русских писателей и поэтов наполнились образами ада. Золотой телец был богом. Деньги были живой и мертвой водой. Все можно было купить, все имело цену. Сердце, вырезанное из тельца младенца, имело цену. Цену имел Байкал. Цену имела Волга. Цену имела Россия, которой торговали с молотка адские брокеры. Цену имело звездное небо. Цену имел Сам Господь Бог. Это было время великих продаж - продажное время.

Не завод, не космодром, не ядерный центр стали символом нового времени, а рынок, "Черкизон", деньги. Героем стал миллиардер, финансист, талантливый одиночка, сумевший добиться успеха, состояния, стать богачом. Страна, недавно строившая и созидавшая, превратилась в огромный рынок, где профессора торговали китайскими игрушками, а рабочие и крестьяне ездили челноками в Китай. Страна была опустошена, обессилена, потеряла свои лучшие территории, отдала в рабство тридцать миллионов своих сыновей.

Но попранная и умерщвленная мечта в порабощенной России стала пробуждаться слабым, редким мерцанием. Еще не осознанная, не всесильная, она проснулась в русских десантниках, которые вопреки указаниям НАТО прошли молниеносным броском сквозь всю Сербию в косовскую Приштину, показав, что у России есть воля и русская энергия жива. Эта мечта воссияла в 1993 году над защитниками Дома Советов, которые погибали под выстрелами ельцинских танков, сражались с игом и умирали в этом священном сражении.

Мечта засверкала в Президенте России Путине, который повел русский народ из плена. И сегодня Россия вновь обрела мечту и охвачена неусыпными трудами для ее достижения. Мы, потерпев стратегическое поражение, возвращаем себе место в истории, вновь движемся от великих потрясений к величию.

Трудятся рабочие на вновь возведенных уникальных заводах, создавая небывалые ледоколы, самолеты, сверхзвуковые ракеты. Трудятся крестьяне, снимая урожаи пшеницы, невиданные в прежние времена. Появляются уникальные управленцы, губернаторы, главы районов, для которых их земля или их завод являются родными детищами, и они кладут жизни на их процветание. Религия труда вновь возвращается в русскую жизнь, попирая праздность, безделие, сибаритство, тупое стяжательство, господство богача над бедным. Банкир, финансист, еще недавно хозяин жизни, сегодня уходит в тень, отвратительны его пороки, его неправедность.

И рабочие, которые в три смены трудятся на заводах, строят танки для украинского фронта, инженеры, возводящие заводы в Арктике, солдаты, в непомерных ратных трудах берущие в Донбассе город за городом, ученые, сотворяющие квантовые компьютеры, - это исповедники религии труда.

Великий план Путина "Алтари и оборонные заводы" уравнивает труд рабочего и труд священника. Рабочий строит самолеты и лодки, защищающие русские земные пределы. Священник, монах, молящийся день и ночь у алтаря, своей великой духовной работой защищает духовное небо России.

У труда есть мера - справедливость. Религия труда есть религия справедливости. Ибо труд вознаграждается по совести, не терпит обмана, и богач-стяжатель, присваивающий себе результаты труда, ставится вне закона. Труд - священный, ибо трудами создаются не просто заводы, мосты, великолепные автомобили. Но трудами создается великая, священная, божественная Россия с ее мечтой об идеальном государстве, в котором живет самый счастливый, просветленный, добрый, трудолюбивый народ, не ведающий печали, не знающий смерти. В новую российскую Конституцию, которая неизбежна после нашей победы, труд будет внесен как высшая ценность, как высшее национальное достояние.

Сергей Есенин написал стихи, которые звучат как гимн труду.

Каждый труд благослови, удача!

Рыбаку - чтоб с рыбой невода,

Пахарю - чтоб плуг его и кляча

Доставали хлеба на года.

В России появится еще один государственный праздник - День труда. И появятся великий скульптор, великий художник, великий композитор, которые создадут симфонию труда, напишут эпическую оду труду, воздвигнут памятник труду - этой священной русской религии.

Источник - завтра
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