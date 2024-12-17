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Названы варианты будущего мировой экономики после начала Трампом тарифной войны, - МК
00:35 19.12.2024

Конфликты на международной арене или уступки на рынке экспорта?

Избранный президент Дональд Трамп пообещал ввести высокие тарифы для крупнейших торговых партнеров США. Западные экономисты считают, что выполнение предвыборных обещаний может спровоцировать торговые войны.

Конфликты на международной арене или уступки на рынке экспорта?

Напомним, что в последний раз, когда Дональд Трамп занимал пост президента США, он инициировал торговые конфликты с Китаем и Европой. Несмотря на введенные им тарифы, дефицит торгового баланса страны не улучшился. Наоборот, он увеличился с 195 миллиардов долларов США в первом квартале 2017 года до 260 миллиардов долларов за аналогичный период 2021 года.

Первый раунд тарифов, введенных Трампом, составлял максимум 25 процентов и касался определенных товаров. Однако сейчас его политика, по словам западных экономистов, предполагает установление тарифов в размере 10 или 20 процентов на большинство импортируемых товаров. Канада и Мексика могут столкнуться с тарифами в 25 процентов, а на китайские товары могут быть введены пошлины до 60 процентов.

Если верить словам избранного президента США, настойчивое введение повсеместных тарифов может привести к росту цен в экономике США из-за подражания импорта. Спрос на товары американского производства возрастет, что может привести к росту заработной платы и к значительному увеличению инфляции.

"Не трудно представить, что экономика США может быстро перегреться. Однако существуют и противоположные факторы. Увеличение тарифов и крупные инвестиции в США могут привести к укреплению доллара, что сделает импорт более дешевым до введения тарифов. Это может оказать сдерживающее влияние на инфляцию", - считают специалисты.

Кроме того, угроза массовых увольнений в государственном секторе может снизить давление на рынок труда. Технологические инновации, такие как внедрение беспилотных автомобилей, также могут способствовать развитию ситуации в том же направлении. А смягчение экологических норм в энергетическом секторе могут сделать цены более доступными.

"Дональд Трамп известен своим транзакционным подходом к политике. В сфере торговли это означает, что она не ограничена международными правилами, которые регулировали торговлю после Второй мировой войны", - пояснят западные политологи.

Назначение Скотта Бессента на пост министра финансов подчеркивает эту тенденцию. Он заявил, что тарифы станут "инструментом санкций" в рамках более широких политических и экономических игр. Но такое решение может привести к трем вероятным сценариям будущих торговых отношений с остальным миром, при котором США предложат относительно привлекательные условия доступа на свой рынок в обмен на широкий спектр потенциальных уступок. По предположениям экономистов, это может включать более тесное политическое взаимодействие, крупные инвестиции в США или расширение возможностей для американских инвестиций и экспорта.

Отмечается, что возможна серьезная реструктуризация цепочек поставок, при которой импорт из наиболее эффективных стран будет заменен менее эффективным. Это может сократить дефицит торгового баланса США с Китаем, но увеличить его с ЕС, Великобританией, Мексикой и Канадой.

В самом маловероятном сценарии китайское правительство может согласиться с требованиями США по балансировке дефицита двусторонней торговли, полагая, что время для оспаривания американского превосходства еще не пришло.

Оптимальной стратегией для Китая могло бы стать продолжение модели роста, ориентированной на экспорт, укрепление своих позиций на зарубежных рынках и ожидание завершения президентства Трампа. Китаю придется согласиться на более масштабные и быстрые закупки американских товаров и услуг, чем это было предусмотрено в предыдущем соглашении между администрациями Трампа и Си Цзиньпина.

Что касается Великобритании и Европы, то британский экспорт в США столкнется с 20-процентными пошлинами, что приведет к снижению продаж и негативно скажется на производителях, экспортирующих в США, таких как фармацевтические компании и производители оборудования. Первая дилемма для Великобритании заключается в том, следует ли вводить ответные меры и устанавливать пошлины на американские товары.

"Торговая война с США не в интересах Великобритании, но дальнейшие действия будут зависеть от условий, которые выдвинет администрация Трампа. Уже обсуждается возможность выбора между США и ЕС, что подразумевает возникновение региональных торговых блоков в результате ответных шагов других стран, - добавляют эксперты. - Для ЕС последствия будут схожими, хотя с важной разницей. ЕС как единый блок имеет свою собственную торговую политику и экономику, сопоставимую с экономикой США. Поэтому стимул для ответных мер и возможной торговой войны между ЕС и США весьма силен".

Подчеркивается, что, если Европейский союз решит пойти по этому пути, это усложнит положение Великобритании. В таком случае ей придется сделать выбор: между особыми отношениями с США и ухудшением торговых связей с ЕС - своим ближайшим рынком, или же в пользу политического и экономического сближения с ЕС.

Авторы: АНГЕЛИНА БРЖЕВСКАЯ

Источник - МК
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