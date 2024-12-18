Шахтеры "Казахмыса" устроили забастовку с требованием вдвое увеличить зарплату

00:40 19.12.2024

Более 250 работников шахты №65 рудника "Южно-Казахстанский" в городе Сатпаев (казахстанская область Улытау) вышли на стихийную забастовку 17 декабря, передает КазТАГ.



Участники акции отказались спускаться под землю. Они потребовали повышения зарплаты и улучшения условий труда. По данным источника агентства, бастующие требовали увеличить им зарплату сначала на 30%, однако позже заявили о необходимости повышения на 100% и уменьшения давления со стороны государственных органов.



В тот же день корпорация "Казахмыс", которой принадлежит шахта, распространила заявление о предстоящей в начале 2025 года индексации зарплаты работников "с учетом инфляции".



"Ожидается повышение зарплаты на 8,5 %. Средний доход работников повысится до 822 тыс. тенге ($1,5 тыс.), а для подземных профессий - до 1 303 000 тенге ($2,5 тыс.)", -

заявили в корпорации.

Также компания сообщила, что дополнительно, в рамках подготовки нового коллективного договора на 2025–2029 годы, "Казахмыс" предложил улучшения социального пакета.



Пока конфликт не исчерпан. Стороны продолжают переговоры, а шахтеры ждут конкретных действий со стороны руководства компании, пишет Orda.kz.



Это не первая забастовка работников "Казахмыса". Летом прошлого года горняки приостановили работу и выставляли те же требования. Руководству компании тогда удалось договориться с протестующими.



"Казахмыс" - крупная металлургическая компания в Казахстане, которая специализируется на добыче и обработке медной руды и является одним из ведущих мировых производителей меди. Компания базируется на богатых медных месторождениях Казахстана и управляет большим числом шахт и предприятий по обогащению руды. Основное производство корпорации концентрируется в Улытауской и Карагандинской областях.



18.12.24