Казахстан окончательно закрыл спор с молдавскими бизнесменами Стати

00:42 19.12.2024

18 декабря 2024

Никита Дробны



Минюст Казахстана официально объявил, что правительство и Нацбанк полностью урегулировали спор между властями страны и молдавскими бизнесменами Анатолем и Габриэлем Стати. О том, что стороны пришли к мировому соглашению, стало известно в июле, сообщает Orda.kz.



По информации Минюста, многолетний спор о нефтегазовых активах в Казахстане между Стати и властями РК завершен окончательно и бесповоротно.



"Подписанное соглашение об окончательном урегулировании - основание для прекращения всех текущих споров без права на их возобновление в будущем. Конкретные условия соглашения - конфиденциальные",

подчеркнули в Минюсте.

Дэниел Чепмэн, глава совета директоров представляющей интересы Стати компании Argentem Creek Partners, в своем комментарии отметил: решение многолетней тяжбы - знак того, что в Казахстане уважают права зарубежных инвесторов.



"Мы благодарим президента Касым-Жомарта Токаева за лидерство в изменении представления иностранных инвесторов о Казахстане. Мы с нетерпением ждем возможности работать над новыми проектами в будущем",

сказал Чепмэн.

Министр юстиции Азамат Ескараев добавил, что благодаря соглашению со Стати у Казахстана появились дополнительные возможности для развития экономики и привлечения инвестиций. Речь, конечно, идет о выпуске евробондов, который стал возможен именно за счет прекращения этого многолетнего судебного спора.



Средства из республиканского бюджета для урегулирования спора не применяли.



О том, что Минюст РК и сторона Стати договорились о мировом соглашении, сообщали еще в июле. Теперь это соглашение согласовано и подписано.



Тяжба со Стати, которая началась из-за незаконного изъятия активов компании Tristan Oil, длилась почти 15 лет. По делу Стати неоднократно арестовывали активы Казахстана за рубежом. Страна потратила на этот процесс огромное количество денег и понесла немалый репутационный ущерб. О том, как Казахстан судился со Стати и почему мировое соглашение - совсем не победа для страны, мы подробно писали в этом материале.