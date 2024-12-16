Катасонов: Олигархи победили, Россия не смогла снять "сырьевое проклятие"

00:51 19.12.2024 АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ

16 ДЕКАБРЯ 2024



КАТАСОНОВ ПРЕДРЕК КАТАСТРОФУ. ОЛИГАРХИ ПОБЕДИЛИ: РОССИЯ НЕ СМОГЛА СНЯТЬ "СЫРЬЕВОЕ ПРОКЛЯТИЕ"

Сейчас, когда против России воюют полсотни стран во главе с гегемоном Нового Мирового Порядка, казалось бы, мы должны стать крепостью, обеспечивающей себя изнутри, чтобы нас не разорвали снаружи. На деле же крупный российский бизнес, который государство бережно хранит, понимая, как он, бедный, поистрепался из-за санкций, продолжает видеть себя лишь посредником по выкачиванию из русской земли природных богатств и транспортировке их на благословенный Запад. Выстоит ли при таком подходе осажденная крепость, вопрос даже не риторический.



Медь не для фронта, не для Победы

Пришла беда откуда ждали. "Норильский никель" решил перенести свой Медный завод в Китай. Для понимания: не разобрать по кирпичику и где-то потом в китайских дебрях заново собрать, а закрыть здесь и открыть там, набрав на работу китайских сотрудников. Стратегическое предприятие, на секунду. В том числе благодаря которому мы выстояли в годы Великой Отечественной - в 1941 году норму на Норильском комбинате перевыполнили в два раза.



Почему же "Норильский никель" задумал отправить свое медное предприятие в эмиграцию? А все ради того, чтобы не затрачивать средства на так называемую "серную программу", которая позволяет сокращать вредные выбросы производства в десять раз. Мы-то прекрасно помним, как производственный гигант "дружит" с экологией, особенно по катастрофическому разливу 21 тысячи дизельного топлива из худого резервуара в мае 2020 года.



И вот, казалось бы, компания решила что-то исправить и внедрила "серную программу" на своем Надеждинском заводе - первый ее этап позволил снизить выброс диоксида серы на 45%, но это обошлось холдингу в 180 миллиардов рублей…



СКРИН С ДЗЕН-КАНАЛА "ВАХТА ИНФО"



Медный завод, в свою очередь, потребовал еще больше вложений. Поэтому решили не заморачиваться.



Этому заводу, называемому "медным сердцем Таймыра", исполняется 89 лет. Он входит в число десяти ведущих мировых компаний по производству меди. По данным, в Норильске производится каждая вторая тонна меди в России и каждая сороковая в мировом масштабе,



- сообщает дзен-канал "Вахта Инфо".



Но уже к 2027 году, как сообщает владелец "Норильского никеля" Владимир Потанин, плавильные мощности Медного завода переедут в Китай.



Решения приняты, но вопросы остаются: как дальше жить двум тысячам работников предприятия, которые попадут под сокращение? Ничего, что стратегическое сырье так необходимо России в период горячей войны?



Наконец, разве это нормально, что в трудные для страны годы крупнейший налоговый резидент уходит из страны, чтобы начать поддерживать бюджет Поднебесной?



Вопросы нормальные для каждого, кто мыслит и живет в патриотической парадигме и переживает за будущее своей страны. Но абсолютный атавизм для тех, кто нацелен исключительно на получение финансовой прибыли.



Кстати, кто-нибудь слышал о том, чтобы господин Потанин хоть как-то помог нашим бойцам на СВО? Вот и мы не слышали.



Сырьевая наркомания не излечена

А ведь владелец "Норильского никеля" не один из российских "хозяев жизни" в России, мыслящий подобным образом. Царьград уже писал: по данным BBI, только за первые четыре месяца текущего года совокупный доход отечественных миллиардеров вырос на 14,8 миллиарда долларов. При этом нуждам СВО помогают отнюдь не они, а рядовые граждане, выскребая нужные суммы из своих и без того не очень крутых зарплат и пенсий.



Иногда складывается ощущение, что мы с этими нуворишами живем в каких-то параллельных реальностях. Мы воюем и погибаем во имя сохранения Русской Цивилизации. Для них же все это пустой звук, мешающий им и дальше обогащаться, хотя казалось бы, куда уже дальше? И положение ресурсного придатка Нового Мирового Порядка их вполне устраивает.



Вот как глава крупнейшего нефтяного холдинга России прокомментировал информацию о том, что совокупная стоимость природных богатств России составляет 100 трлн долларов, что почти в два раза больше аналогичного показателя в США:



Именно эта уникальная ресурсная база обеспечивает надежность наших поставок зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе,



- сказал он.



Война идет, а у нас голова болит о том, чтобы зарубежным партнерам было удобно. А ничего, что мы их танки на фронте бьем и нередко их же военспецов переводим в состояние "двухсотых"? Может, нам извиниться надо перед "дорогими партнерами"?



Из-за подобного подхода структура нашей экономики не меняется, несмотря на провозглашенный курс на импортозамещение. Мы полагали, что в петле санкций вспомним, наконец, что когда-то сами обеспечивали себя всем необходимым, пусть не всегда столь качественным, как на Западе и Востоке, но исправно работающим. По итогу же получили "возрождение" автомобиля "Москвич" в китайском исполнении по ценам, превышающим китайские. Под таким соусом решили "возродить" и "Волгу", но, видимо, свернули идею, дабы не злить обывателя.



Россия по-прежнему остается на "сырьевой игле": почти половина нашего экспорта - это сырье и нижние переделы, которые не создают значительной добавленной стоимости. В то время как сложная продукция, наоборот, импортируется из-за рубежа,



- подчеркивает телеграм-канал "Брошка На*буллиной".



Ресурс приводит в пример металлургию. В 2023 году импорт продукции из черных металлов составил 3,4 млрд долларов, а экспорт готовых изделий - всего 0,89 млрд. Зато экспорт полуфабрикатов и низких переделов черной металлургии составил почти 10,2 млрд.



Ситуация в цветной металлургии аналогичная: экспорт высоких переделов - менее 0,9 млрд, импорт же - 4,5 млрд. В то же время объем экспорта низких переделов цветной металлургии составил 16,5 млрд или 73% всего экспорта продукции отрасли.



И так во всем, включая даже агрокомплекс. Так, в минувшем году Турция закупила нашего зерна на сумму 3,6 млрд долларов, после чего переработала его в муку и прочую продукцию и часть экспортировала на 2,7 млрд при собственном экспорте зерна в 1,7 млрд. Схожим образом поступил и Египет: закупил у нас зерна на 2,6 млрд и экспортировал муки на 469,6 млн.



Вывод: Россия по-прежнему остается поставщиком сырья и полуфабрикатов для мировых рынков. В то время как высокие переделы - продукты с наибольшей добавленной стоимостью - производятся и продаются за границей,



- резюмируют авторы.



Скрытый импорт вместо импортозамещения

Ресурсное проклятие, другими словами, сырьевое проклятие, или парадокс изобилия, - понятие в экономической теории, объясняющее, почему обладающие большими запасами природных ресурсов страны часто являются менее экономически развитыми, чем страны с небольшими запасами или даже вовсе без них.



За примерами далеко ходить не надо – крохотная Швейцария, входящая в топ мировой экономики, Япония, вынужденная ввозить себе почти все нужные ресурсы.



Когда СВО начиналась, мы думали, что сейчас прекратится вывоз ресурсов и капитала, и Россия - пусть вынужденно, наконец, если иначе не получается - займется обработкой своих ресурсов сама и наконец-то порвет с порочной зависимостью.



Выходит, не помогло?



В разговоре с Царьградом доктор экономических наук профессор Валентин Катасонов подтвердил, что системных изменений не произошло.



Царьград: Многие рассчитывали, что благодаря санкциям импортозамещение из декларации превратится в реальность….



Катасонов Валентин: СВО ничего принципиально не поменяла в экономике, за исключением того, что увеличились оборонные госзаказы. Это создает некую видимость, что экономика оживает. Но это очень временный эффект. Потому что не происходит структурных изменений.



- А что происходит на самом деле?



- Ориентация на экспорт сырья и продукты с низкой добавленной стоимостью обрекает нас на постоянные потери. Я люблю круглые даты. В 2014 году были анонсированы различные проекты и программы импортозамещения, но никаких признаков импортозамещения я не вижу. На деле имеет место быть замещение одних импортных товаров другими. Если взять статистику Федеральной таможенной службы за несколько лет, то складывается ощущение, что по некоторым позициям у нас появились отечественные продукты, которые заменили импортные. Но на самом деле это локализация, за которой скрывается обман, скрытый импорт, фактически просто сборка какого-то конечного продукта идет на территории Российской Федерации, за счет комплектующих и деталей, которые продолжают импортироваться.



- Просто поменяли Запад на Китай?



- В том числе. Я вчера потратил немало времени на то, чтобы изучить товарную структуру экспорта и импорта вообще всех стран мира. Благо есть статистика Всемирного Банка, Всемирной торговой организации. И увидел, что мы, как всегда, рекордсмены по некоторым показателям. Так, по итогам прошлого года 51% импорта России - это машинное оборудование и транспортные средства. Подобного удельного веса в этой категории я не нашел ни у одной страны. Даже в Африке. То есть мы плотно подсели на машинно-технический импорт! Ну а вторая половина нашего импорта - это то, что называется "скрытым импортом", закупки комплектующих, деталей, из которых что-то там клепается, ставится шильдик "Сделано в России", такая локализация. Прошло десять лет. Не хочу вас перегружать цифрами, но вынужден констатировать: по сравнению с 2014 годом мы откатились еще дальше. У нас производство металлообрабатывающего оборудования практически исчезло. Сколько было громких заявлений со стороны Мипромторга - а толку? У нас станочный парк почти исключительно иностранный, но сейчас появились локализованные отечественные станки, где наша - только чугунная станина, а все остальное – китайское.



- Насколько опасен подобный подход на фоне вооруженного противостояния с Западом? И чем все может для нас закончиться?



Если мы продолжим функционировать как "экономика бензоколонки", то произойдет катастрофа. Прежде всего, в финансовой сфере. А какие у нее будут последствия, один Господь Бог знает. В следующем году следует ожидать серьезного кризиса, посыпятся компании нефинансового сектора, потом банки, а дальше у меня уже фантазии не хватает.



Что с того?

В истории человечества достаточно примеров, когда в смертельном противостоянии схлестывались мощные державы, одни из которых были ведомы идеей собственной исключительности, а противостоявшие им - только алчностью. Рим и Карфаген, Русь и Хазария, Османы и Империя Ромеев (Византия). Первые ринулись в бой, чтобы уничтожить противника, вторые думали, как бы договориться, потому что, как сформулировали спустя века, "деньги любят тишину".



В итоге первые побеждали, а от вторых оставались лишь воспоминания.



Иногда складывается ощущение, что в своем школьном детстве нынешние олигархи прогуливали уроки истории, чтобы подфарцевать червонец-другой, и сейчас лишь нервно ждут, когда можно будет вернуться к любимому занятию.



Но кто, в конце концов, определяет политический курс нашей страны - разве только они? Источник - tsargrad.tv

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