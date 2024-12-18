 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Теракт против генерала Кириллова может задеть межнациональные отношения - НГ
01:37 19.12.2024

18.12.2024

Задержанный подозреваемый – мигрант из Узбекистана – заявил, что выполнял задание украинских спецслужб
Владимир Разуваев

Задержанный ФСБ гражданин Узбекистана на видео заявил, что за совершение теракта ему обещали деньги и европейский паспорт.
Правоохранительные органы отчитались о поимке по горячим следам исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Им оказался гражданин Узбекистана, сообщивший, что выполнял задание спецслужб Украины. Это первый известный случай, когда киевская разведка напрямую наняла для совершения резонансного преступления в России киллера из числа мигрантов. Теперь сторонники ужесточения миграционной политики получили еще один довод в свою пользу.

Игорь Кириллов и Илья Поликарпов были убиты в результате взрыва при выходе из многоквартирного дома в Москве утром 17 декабря (см. "НГ" от 18.12.24). Взрывчатка была установлена на припаркованный возле подъезда электросамокат, на котором приехал исполнитель теракта. Преступник был выявлен сотрудниками ФСБ, полицейскими и следователями менее чем за сутки и задержан в деревне Черное Балашихинского района Подмосковья, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. На видео, выложенном в интернет, мигрант признается, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. То есть завербовали его в другом месте и целенаправленно послали в российскую столицу для выполнения террористического задания. Как происходила вербовка, не уточняется.

Задержанный рассказал, что по приезде в Москву он купил электросамокат, получил самодельное взрывное устройство и установил замаскированную бомбу (хотя зимой самокат на улице должен был привлечь к себе внимание). Для наблюдения использовал каршеринговый автомобиль, в котором разместил видеокамеру – съемка транслировалась украинским организаторам теракта в онлайн-режиме в город Днепр.

В арендных авто ведется видеорегистрация салона, так что все его манипуляции могут быть зафиксированы. После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда бомба была дистанционно приведена в действие. За совершение убийства бомбисту из Средней Азии обещали 100 тыс. долл. и убежище в Европе. Впрочем, выполнять обещанное кураторы вряд ли вообще собирались – скорее использовали мигранта как одноразовый расходный материал низкого качества, совершенно не опасаясь, что его схватят.

Имя убийцы официально не называется. СМИ сообщают, что это 29-летний Ахмад Курбанов. Узбекистан поделился с российскими силовиками информацией о задержанном, отмечая, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Российские журналисты узнали, что до этого Курбанов приезжал в Москву в 2015 году и работал в чайхане.

Прямое использование гастарбайтеров для совершения громких убийств можно признать новым словом в подпольной деятельности украинских спецслужб в России. Дарью Дугину, Захара Прилепина, Владлена Татарского и других взрывали россияне или украинцы. Да, был теракт в "Крокус Сити Холле", исполнителей которого – граждан Таджикистана – тоже связывают с Украиной, откуда они получали деньги и где намеревались скрыться. Но вербовали террористов члены запрещенной в России террористической группировки "Вилаят Хорасан", физически находившиеся в Афганистане, сообщил в октябре директор ФСБ Александр Бортников. В данном случае киллер открыто сообщает, что работал на украинские спецслужбы, и даже назвал местонахождение своих кураторов – Днепр, известный как центр телефонного мошенничества, а теперь и "дистанционного терроризма".

При этом Бортников летом предупреждал, что Украина и спецслужбы НАТО "осуществляют поиск и вербовку исполнителей резонансных преступлений, в том числе среди трудовых мигрантов". Сторонники ужесточения миграционной политики, которое уже вовсю происходит после теракта в "Крокусе", сейчас явно получили еще один довод в свою пользу.

Источник - НГ
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