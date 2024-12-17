Дамасский хаос. Наступившая эпоха турбулентности рвет все хрупкие связи, - Илья Титов

01:50 19.12.2024 Дамасский хаос

наступившая эпоха турбулентности рвет все хрупкие связи, с таким трудом протягивавшиеся между частями региона

Илья Титов



На прошлой неделе мы говорили про стремительное падение Башара Асада и уничтожение сирийской государственности. За прошедшее со времен либеральной революции, крушения кровавой диктатуры, жестокого воцарения джихадистского хаоса (нужное подчеркнуть) в самой Сирии не произошло ничего неожиданного - очевидное предсказание "резня" сбывается как по-писаному. Да, порой бывают любопытны потуги наивных ближневосточных пиарщиков вести информационную войну (если где и верят в существование такой войны, то только на глухой периферии). Например, всю неделю усиленно качали тему с тюрьмой Седная. Фатально мягкий и деликатный (в сравнении с другими светскими диктатурами Ближнего Востока, разумеется) режим Асада, как выяснилось, держал в этом концентрационном лагере, которому оперативно задним числом придумали название "Человеческая скотобойня", десятки тысяч человек, которые сразу после захвата тюрьмы боевиками принялись стройными рядами выходить из бесконечных подземелий, как клоуны из крохотной машинки. В сухом описании ничего смешного нет - глупо приписывать былой сирийской власти гуманность и отсутствие тюрем, но именно методы исполнения превратили стандартную пропагандистскую акцию в уморительный фарс. То из каких-то камер в мрачном подземелье выходили упитанные мужчины в чистой одежде и с прическами и бородами в стиле "только что из барбершопа" и рассказывали, что годами не видели солнца. То десятилетний пацан в слезах бегал под камерами - искал отца, бесследно исчезнувшего в этой тюрьме четырнадцать лет назад. То какие-то выхолощенные англосаксонские рожи, якобы только что освобожденные после десятилетий в одиночной камере, рассказывали, что попали туда за мирный протест с белыми голубями против дискриминации квир-эко-веган-джихадистов. Разумеется, даже не поднимались вопросы о том, не за дело ли в этой тюрьме содержали заключенных - скажем, схваченных игиловцев*, а также о том, почему так удобно в Дамаске сгорел архив со всеми делами. Не принято, кстати, спрашивать и о том, когда же освободят заключенных из точно таких же тюрем в Идлибе, что уже много лет находится под контролем террористов. На фоне всего этого безумия едва замеченными оказались привычные для региона этнические и религиозные чистки: по всей стране в полном соответствии не только с традициями местности, но и с угаром революционной кровожадности принялись резать, жечь и стрелять курдов, алавитов, христиан и неудачно проходивших мимо суннитов. Боевики, которых изначально было намного меньше, чем солдат армии, объявили мобилизацию для зачистки алавитского региона Латакии - того самого, где стоят наши базы. Восток - не такое тонкое дело, как пытаются представить многочисленные эксперты: резня сопровождается тщательной фиксацией происходящего на видео, похвальбой (в том числе и на русском, ведь для многочисленных боевиков из Средней Азии и с Кавказа именно русский язык является лингва франка) и угрозами экспорта революции в том числе и в Россию. Но Сирия, лишившаяся своей государственности и сохраняющая лишь видимость какого-никакого существования в виде единой общности, почти не имеет субъектности, а потому в разговоре о судьбе этой территории куда больший интерес, чем нелепые фейки или не слишком замалчиваемые расправы, представляют действия внешних игроков.



Израиль, не успел дым Дамаска взвиться над этим городом с древнейшей непрерывной историей, ввел войска на территорию Сирии. Объяснялось все в чисто торгашеской логике: государства, с которым мы договаривались не вводить войска, больше нет, ну а новые договоренности с новыми людьми будут заключаться на предмет новых рубежей. Нет нужды, подобно разнообразным публицистам из российской и немножко глобальной прессы, возмущаться околонулевой реакцией прогрессивной общественности на атаку со стороны Израиля: если вас удивляет отважно обличаемое этой публикой "западное лицемерие", то либо вам восемь лет, либо это первый новостной сюжет, который вы смотрите. Пересечение линии, которую пообещали не пересекать полвека назад, полноценное вторжение, стыдливо называемое в мировой прессе "ограниченной интервенцией", и подход к сирийской столице на расстояние от 20 до 50 километров без какого-либо сопротивления - все это открыло перед Израилем занятные перспективы. Во-первых, аппетит пришел во время еды, и контур ныне занятой ЦАХАЛ территории очень слабо напоминает обещавшееся изначально "расширение буферной зоны", да еще и заявления разнообразных Нетаньяху о том, что это их земля и здесь будет их порядок, намекают на амбиции расширения территории еврейского государства. Итак, 8 декабря израильские войска вошли в установленную по итогам Войны Судного дня зону, называемую по-глобалистски "Зоной СООННР", и уже на следующий день случился вход на международно признанную территорию Сирии и создание так называемой зоны безопасности, чьи границы, судя по отсутствию конкретного определения со стороны Тель-Авива, совпадают с границами обозримой вселенной. Продвижение израильских войск - не мобилизованных резервистов, какие ловили гранаты ХАМАС в Газе, а поименованных бронетанковых бригад - за пределами зоны СООННР проходило по территориям в том числе и арабов-друзов. Население этих территорий не получится просто истребить, как детей Газы, а придется включать в израильское гражданство, тем самым нарушая гармонию многонационального согласия еврейского государства (75% еврейского населения). Нетаньяху 15 декабря объявил о плане в отношении Голан - мол, все поселения увеличат строго в два раза! О том, как они будут интегрировать население этих территорий, утверждать его лояльность, а также обеспечивать обещанный прирост в два раза с помощью все больше сбоящего биоконвейера евреев-ортодоксов, Биби не сказал. Параллельно со вводом все дальше продвигающихся войск Израиль без устали лупил по военным объектам в Сирии – в частности, есть сведения, что только 9 декабря было нанесено около сотни ударов, да и в другие дни темп был едва ли сильно меньше. Причем объяснялось все это совершенно удивительным образом: надо, мол, уничтожить военный потенциал враждебного государства. То есть в одном месте, где неохота соблюдать договоренности о буферной зоне, - государства с той стороны нет, а в другом месте, где охота что-нибудь взорвать, - государство есть. Спустя почти неделю после начала вторжения индеец Зоркий Глаз, Абу Мухаммад аль-Джулани, возглавляющий взявшую в Сирии власть террористическую структуру, заметил, что Израиль напал на страну, о защите которой Абу так много говорил.



Реакция была решительна и беспощадна: демократический джихадист и либеральный исламист жалобно захныкал и сделал обращение в "Спортлото" на имя генсека ООН Гуттериша: мол, спасите-помогите, сирийских людей обижают неправомерными вторжениями. К тому времени, как самопровозглашенный руководитель освобожденной Сирии продрал глаза, а примкнувший к нему турецкий МИД и какие-то саудиты объявили о недопустимости израильского нападения, весь цивилизованный мир уже решил, что вторжение вполне себе правомерно и допустимо, а ЦАХАЛ уже была в одних сутках неспешного пешего пути от сирийской столицы. Ну уж теперь-то, когда кровожадный израильский империализм явил миру свое истинное лицо, у президента Эрдогана появится возможность делом подтвердить год с лишним своих угроз Тель-Авиву и продолжить защиту сирийских свобод! Ведь так и будет, да?



Турецкое поведение полно выкрутасов, нацеленных на всех вокруг. Эрдоган, усатый мастер трюков, постоянно пытается кого-то в чем-то убедить, из-за чего все жесты и слова турецкого руководства выглядят легковесными и ничего не подразумевающими как очередные обещания сделок от Трампа и Орбана. Главным трюком Анкары на этом этапе вечно продолжающегося сирийского кризиса является создание иллюзии контроля над толпами бандитов и мародеров, которые в свою очередь пытаются создать видимость функционирующего государственного аппарата и здорового общества при упоминавшихся выше массовых расправах со всеми, кто лицом не вышел. На той неделе как бы вскользь упоминалось, что вроде бы протурецкие боевики не слишком-то спешат выполнять планы Анкары по истреблению курдов - этим занимаются подозрительно напоминающие турецких ихтамнетов ребята из одной конкретной группировки. Но даже с учетом этого турки сыплют спектаклями. Турецкое посольство в Дамаске громко и шумно открылось спустя 12 лет после такого же громкого и шумного закрытия. Глава Национальной разведки Турции и главный куратор боевиков из запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* Ибрагим Калын посетил мечеть Омейядов в Дамаске - ту самую, где хранится голова Иоанна Крестителя и по минарету которой, согласно мусульманским преданиям, должен сойти на землю Христос. Наконец, Эрдоган, чьего прибытия в Дамаск тоже очень ждут, толкнул на конгрессе своей партии речь, где объявил, что Алеппо, Хама, Ракка и Дамаск - исконные земли Турции, которые скоро станут турецкими провинциями, а на территории бывшей САР порядок и мир поддерживают его, Эрдогана, братья-революционеры. Многие аналитики и эксперты по региону принялись утверждать, что это выступление турецкого президента - кстати, встреченное очень жиденькими аплодисментами и растерянными лицами даже первого ряда - является провозглашением изменившейся концепции турецкой экспансии. Дескать, в полном соответствии с анекдотом про изменившуюся концепцию верховный турок потерпел неудачу на своем первоначальном направлении фокуса - Средней Азии и тюркском мире. Внезапно турки обнаружили то, что в России знают с XVII века, - с баями и басмачами ни о чем нельзя договориться надолго, глобальными проектами их не заинтересовать, а слушать они тебя будут лишь до тех пор, пока ты будешь им платить. Поэтому, говорят аналитики, турецкие устремления переориентировались на османский проект, включив в орбиту турецкого влияния перекресток всего Ближнего Востока - Сирию. Под речь президента были точечно состряпаны направленные на внутритурецкий рынок идей публицистические волны, в которых говорилось, что Великая война 1914–1918 гг. закончилась как-то неправильно и что в 2024-м настало самое время пересмотреть ее итоги, потому - добро пожаловать домой, уважаемые территории, потерянные по итогам проигранной 106 лет назад войны. В отрыве от экспертных заключений знатоков, помнящих последние двенадцать тысяч лет взаимных претензий в регионе, очень трудно воспринимать такое оправдание своих действий всерьез. Формальные casus belli и исторически обоснованные амбиции работают только в связке с реальными возможностями их подтвердить, а с этим у Турции проблемы. Нет сомнений, шороху проект турецкой разведки навел, вот только не надо много ума, чтобы разводить хаос. Много ума надо, чтоб понять, что будет делать с присоединенной нищей пустыней, охваченной войной и полной тысяч вооруженных отрядов "братьев-революционеров", Турция со своей стабильно шатающейся экономикой, перспективами социального взрыва и толпами политически ненадежного населения. Кстати, братьев этого населения, так неудобно живущего веками как раз в районе турецко-сирийской границы, усиленно бьют и режут братья президента Эрдогана. Турецкие телеканалы показывают видео китайских гигапробок на десятки рядов и километры дороги, описывая это как толпы сирийцев, возвращающихся на родину после падения тирании Асада. В реальности же сирийские беженцы испытывают едва ли не меньшее желание вернуться на горячо любимую родину, чем беженцы украинские - то есть для их возвращения придется начинать депортации или политику еще более жесткой дискриминации. Пойдет ли Эрдоган до конца и решится ли на открытое присоединение - не так важно. Важно то, что Сирия, захваченная проектом турецкой разведки - пусть и не таким подконтрольным Анкаре, как принято считать и как хотели бы в этой самой Анкаре, - уже оказалась на турецком балансе, а значит, придется где-то брать деньги на обеспечение всего этого кровавого балагана. 14 декабря агентство "Рейтер", сославшись на источники и в Сирии, и в России, сообщило о прекращении поставок в бывшую арабскую республику российского зерна - два сухогруза так и не дошли до сирийских берегов, частью встав на якорь на Кипре, а то и вовсе уйдя в Александрию. Причиной называется то, что со стороны Сирии вовремя не поступил платеж. То есть теперь кому-то другому придется либо платить, либо поставлять в страну на грани гуманитарной катастрофы еду. Этим "кем-то другим" едва ли будет Украина, которая сделала из своей помощи Сирии достойное турков шоу: там и Зеленский что-то поручал кабмину, и какие-то журналисты обещали горы зерна, и чиновники находили в закромах родины какое-то нераспроданное масло - все это, разумеется, есть в наличии, легко доставляется и совсем не требует оплаты, ведь украинская бескорыстность и честность известны каждому. Если же серьезно, то отказ от поставок со стороны России, если допустить, что это шаг надолго, а не действительная накладка с оплатой, вешает еще и пропитание сирийской территории на турецкие плечи. Вместе с этим номинальное турецкое усиление за счет исламистов (как бы те ни пытались сойти за эко-френдли повстанцев) очень напрягает соседние страны: "Вашингтон пост" утверждает, что руководители Саудовской Аравии, Эмиратов и - внимание! - Иордании с Египтом очень обеспокоены тем самым экспортом сирийской революции. Особое внимание к Иордании с Египтом привлекает чрезвычайная уязвимость граничащей с южной частью бывшей Сирии (а ныне "зоной безопасности" Израиля) Иорданией, а также неустойчивость (пока что не фатально) мягкого и деликатного светского диктаторского режима египетского президента Абдул-Фаттаха ас-Сиси. К нему у исламистов есть счеты старые и не очень, начиная с разгрома египетских "Братьев-мусульман" и заканчивая показательным равнодушием к судьбе находящейся через границу Газы. Но пока Абдул со своей уютной и максимально легкой диктатурой может спать спокойно: следующий на очереди серийного уничтожения политических режимов Ближнего Востока не он.



В рамках очередного вала кризиса всякий стремится протиснуться в щель возможностей. Турция вроде бы со ссылкой на Катар вновь заговорила о газопроводе в Европу, хотя европейский газовый рынок прибрали к рукам куда более серьезные продавцы газовой жижи, а вести трубу через контролируемую боевиками зону - идея сомнительная (к тому же трубы, как мы выяснили, имеют тенденцию взрываться). Иран, который, в отличие от Москвы, сразу был объявлен новыми сирийскими властями подлецами и сволочами, сворачивает выстроенную Касемом Сулеймани сеть группировок к западу от персидских границ: загадочно молчат иракские организации, очередному удару подверглись хуситы из йеменской "Ансар Алла", про "Хезболла" и вовсе говорить нечего. Персы знают: что бы там ни писала "Вашингтон пост", на очереди - именно они. В их интересах подготовиться и выработать пути противодействия трамповскому Вашингтону и служащему его прокси-силой Тель-Авиву. Отчасти именно поэтому в Ирак ушли те части сирийской армии, что решили не дожидаться под кальянчик и матэ, пока их придут резать демократические повстанцы: на границе возводятся заборы, а командиры записывают грозные тиктоки - большой вопрос, насколько это поможет, решись новые сирийские власти на атаку, но направление мысли уже дорогого стоит. Для нас вопрос с сохранением военных баз на территории "новой Сирии" будет, если экстраполировать последние новости, решен в сторону вывода своих сил из растерзанной страны. Упомянутую выше историю с зерном можно считать своеобразным ответом на слова аль-Джулани о том, что "мы постарались не провоцировать Россию и дали ей шанс пересмотреть свои отношения с нами" (в переводе с арабского: "дайте денег и покормите"). Учитывая оформляющийся контур пассивных отношений Сирии с Израилем, а также тот факт, что 15 декабря первая западная страна - Франция, в свое время породившая сирийскую государственность, объявила об открытии посольства в Дамаске одновременно с новостью об эвакуации части персонала российского загранпредставительства в сирийской столице, Москва, может статься, тоже скоро будет записана во враги победившего в Сирии порридж-джихадизма. Как дальше будут развиваться отношения в треугольнике "Тегеран - Москва - Анкара", предсказать трудно: пускай турки сыплют клятвами в том, что падение Асада было совместно принятым решением (а также по-подростковому неловкими комплиментами Эрдогана Путину), воспринимать всерьез слова турок, как мы выяснили выше, не стоит. На это будут влиять не только успехи и неудачи каждой из вершин треугольника на внешних фронтах, но и восприятие сирийской проблемы Западом. Помимо открытия французского посольства, об этом восприятии сигнализирует изменение отношения к сирийским беженцам: многим в Германии и в той же Франции прямо сказали, что раз кровавый режим пал, то возвращайтесь-ка вы на безопасную родину. Какие-то сирийцы в Кале, недалеко от переправы в Британию, прямо сказали, что и так все понимают: "А что там делать-то?" Тем не менее сигнал "все домой" довольно явно показывает, что пришедший на смену кровавой тирании закрытых тюрем демократический либерализм уличных расстрелов пришелся Западу по нраву из-за открываемых им перспектив. Наступившая эпоха турбулентности рвет все хрупкие связи, с таким трудом протягивавшиеся между частями региона, - в небытие мигом сползли все договоренности между Ираном и Аравией, между Сирией и Эмиратами, между Турцией и Ираком. Регион возвращается в привычное состояние борьбы всех против всех, и даже редкие островки проводников чужого влияния - будь то британский Катар, американский Израиль или черт знает чья Турция - лишь способствуют дальнейшей тряске. Свет надежды угасает, в сгущающемся мраке крепнет хаос. Новое Средневековье, в которое неизбежно погружается весь мир, переходит в свою самую острую фазу не с Европы.



*организации, признанные террористическими и запрещенные в России Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734562200





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- В Правительстве подвели итоги социально-экономического развития за 11 месяцев 2024 года: 4,4% прирост ВВП обеспечен несырьевым сектором

- В Правительстве рассмотрены вопросы защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных: увеличена численность тугайного оленя, кулана, архара, джейрана

- Итоги 2024-го в Казахстане и ожидания от наступающего года

- Казахстан передал председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии Азербайджану

- Пленум Национального совета Демократической партии "Ак жол" подвел итоги 2024 года

- Роль Казахстана как средней державы в центре внимания авторитетной конференции

- Кадровые перестановки

- Казатомпром сообщает о смене партнеров в некоторых СП

- Суд не установил нарушений при предоставлении грантов на обучение

