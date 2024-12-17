 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.12.2024
02:46  Чем Китай сможет удивить Трампа, - Сергей Лебедев
02:43  Безопасность государства важнее доходов от мигрантов, - Андрей Медведев
01:50  Дамасский хаос. Наступившая эпоха турбулентности рвет все хрупкие связи, - Илья Титов
01:37  Теракт против генерала Кириллова может задеть межнациональные отношения - НГ
01:33  Дурной премьер: Стармер признан худшим главой кабмина Британии за 40 лет, - Леонид Самуна
00:51  Катасонов: Олигархи победили, Россия не смогла снять "сырьевое проклятие"
00:42  Казахстан окончательно закрыл спор с молдавскими бизнесменами Стати

00:40  Шахтеры "Казахмыса" устроили забастовку с требованием вдвое увеличить зарплату
00:35  Названы варианты будущего мировой экономики после начала Трампом тарифной войны, - МК
00:31  Религия труда есть религия справедливости. Время правящей олигархни заканчивается, - Александр Проханов
00:30  Талибы договорились с Ташкентом, Душанбе и Ашхабадом о поставках электроэнергии в 2025 году
00:27  У Эрдогана хотят отнять победу над Асадом, - Игорь Субботин
00:15  Индия и Китай свернут горы. Две ведущие державы Азии урегулируют более чем полувековой спор в Гималаях, - Къ
00:12  Экс-президент Франции Саркози получил свои 3 года л/с. Жаль, что условно
00:03  Защищать своих граждан: Узбекистан и Киргизия направляют в Россию полицию
00:02  Поголовье китайских миллиардеров сократилось
00:01  Итоги 2024-го в Казахстане и ожидания от наступающего года, - Д.Ашимбаев
00:00  О символах, или геометрических контурах человека, - Хуснут Мухсумадьен
Среда, 18.12.2024
20:01  Горит Троице-Сергиева лавра
18:24  УкрСБУ активно вербует среднеазиатов для терактов в России. За 100 тыс готовы взорвать что угодно
17:19  В Госдуме обрушились на Набиуллину из-за ставки ЦБ: "Вы вообще адекватны?"
14:58  Очередным шефом Налоговой службы Кыргызстана назначен Алмамбет Шыкмаматов.
13:34  Кризис капитализма: средний класс Америки вымирает, - Олег Розанов
13:05  Ватикан дохозяйствовал до дефолта. Папа нищ, как церковная мышь
13:03  Обнаружен единственный известный портрет последнего Византийского императора Константина XI Палеолога
12:48  Бывшего главу "КазАвтоЖола" Аскара Муратулы посадили на 8 лет
12:45  Трамп придет - порядок наведет: что происходит с грузинским майданом
12:33  Почему Европа не остановится, - Александр Носович
12:29  Язычество получило в Литве официальный статус
11:19  Азербайджано-россиянин Эмин Агаларов ("Крокус") намерен построить туристический центр Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвака
11:14  Бакыт Сыдыков стал врио министра экономики и коммерции Кыргызстана
10:06  Задержан и дает показания непосредственный убийца генерала Кириллова. Им оказался гражданин Узбекистана...
09:01  США начали заискивать перед Китаем, - Ли Тяньюй
08:54  Сотворение Америки: от избранного народа к народу избранных. Ч. 1 (история), - В.Можегов
08:52  "Гости" с НЛО над Америкой и Европой. "Они" не допустят, чтобы люди взорвали планету? - Владимир Овчинский
08:37  Христя Фриланд разваливает правительство Канады. Премьер Джастин Трюдо оказался в шаге от отставки, - Д.Моисеев
08:33  Олаф Шольц потерпел историческое поражение, - Олег Никифоров
01:00  Грядет ли время рептилоидов. Рассуждения о легендах и мифах в связи с наступающим годом Змеи, - Сергей Макин
00:57  Алавиты в стране победившей суннитской революции, - Михаил Стрелец
00:49  "Ну что, помогли тебе твои румыны?" Молдавия остается без тепла и света
00:45  Сирия превращается в протекторат Турции. Падение Дамаска изменило региональный баланс сил в пользу Анкары, - Kъ
00:41  Германии, которую мы знали, больше нет.., - New York Times
00:36  Газопровод из Катара через Сирию в Европу заблудился в Турции
00:35  Ракетами "Орешника"… по Йеллоустонскому супервулкану! является ли БРСД "Орешник" оружием массового поражения, - Олег Кассин
00:33  Победа невозможного над возможным ведет не к Богу, а к смерти.., - Александр Ципко
00:28  ВС РФ разбили 3-ю бригаду НГУ под Покровском
00:23  Шеф ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев уверяет, что победил организованную преступность в стране
00:08  Минэкологии Казахстана ведет переговоры с Россией о миграции сайгаков на исторические места
00:01  Хоккеист из Китая Кевин Хэ впервые в истории подписал контракт с клубом НХЛ и будет играть за "Виннипег"
Вторник, 17.12.2024
19:30  Медведев: Нужно уничтожить заказчиков убийства Кириллова - это руководство Украины
17:17  Экономист Сергей Глазьев занял пост заместителя госсекретаря Союзного государства Россия-Беларусь
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Чем Китай сможет удивить Трампа, - Сергей Лебедев
02:46 19.12.2024

17 ДЕКАБРЯ 2024,

У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.

Сергей Лебедев
Кандидат политических наук, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ

Мало кто сомневается, что Трамп на своем втором сроке начнет экономическое давление на Китай, на что указывает характер подбора людей на ключевые посты и опыт предыдущей четырехлетки. Однако Китай, несмотря на свою миролюбивую риторику, однозначно не придерживается философии "подставь вторую щеку" и, скорее всего, сможет нанести весьма чувствительные для Белого дома ответные удары.

У Пекина есть политическое преимущество – китайский строй очень далек от либеральной демократии западного образца, а это делает его куда более устойчивым в грядущей экономической войне.

При этом американская и китайская экономики во многом взаимозависимы, а у Пекина (в отличие, например, от Европы) нет привычки вредить себе чисто ради того, чтобы ухудшить жизнь противникам, поэтому любые ответные шаги будут строго дозированы.

Какие шаги сможет предпринять китайское руководство, чтобы их ответные удары были максимально болезненны для Вашингтона и при этом были целесообразны?

Первое и самое очевидное, что может сделать Пекин, – начать сбрасывать облигации казначейства США (Treasuries), продавая их на глобальном рынке. Эти облигации – инструмент, с помощью которого США занимают деньги, и распродажа бумаг приведет к снижению их стоимости – они будут котироваться сильно ниже номинала, и инвесторы с радостью будут их разбирать. Если Вашингтону срочно потребуется занять деньги, то он обнаружит, что сделать это стало намного сложнее – рынок уже переполнен дешевыми облигациями, и никто не захочет покупать новые по номиналу.

Пекин частично перекроет долговой вентиль – весьма чувствительный удар по американской экономике и по позициям новой администрации. На данный момент Пекин скопил казначейские облигации на 770 млрд долларов, еще порядка 220 млрд долларов американского госдолга контролируется Гонконгом. Иными словами, у КНР есть облигации США почти на триллион долларов, и им достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка.

Впрочем, для начала Китаю достаточно будет просто отказаться покупать новые транши казначейских облигаций – исчезновение столь крупного потребителя будет весьма чувствительно для США, и чтобы найти новых клиентов, им придется идти на серьезные уступки (поднимать доходность бумаг, например). Представьте себе, что вы отбираете кредитку у человека, который привык жить в долг – примерно это ощутит на себе американская экономика. Безусловно, КНР не будет просто так использовать этот инструмент – сбрасывание казначейских бондов приведет к укреплению юаня (что плохо для экспорта) и дестабилизирует мировые финансовые рынки, но США неплохо бы понимать, что технически Пекин может это сделать.

Второй шаг, на который может пойти руководство Китая – благо опыт торговой войны с США уже имеется, – это целевые тарифы против американской сельхозпродукции. В прошлый раз Пекин ввел тарифы на американскую сою, мясо и молоко – эти меры ударили по малому бизнесу в Айове, Миннесоте, Индиане, Небраске, Техасе и Висконсине. С учетом того, что в 2025 году торговый дефицит в сельском хозяйстве США, по прогнозам, превысит 45 млрд долларов, любые ограничения будут очень болезненны для фермеров, голосовавших за Трампа.

При этом в 2018 году Китай не был по-настоящему готов к торговой войне и действовал реактивно – однако даже в той ситуации он смог спровоцировать волну банкротств среди американских фермеров. Сейчас Пекин подготовился куда серьезнее, создав стратегические запасы сельскохозяйственной продукции и переориентировавшись на бразильский импорт.

В теории КНР может также экономически надавить на аффилированные с республиканцами корпорации, в первую очередь нефтегазовые. Несмотря на очевидную прохладу в отношениях, Китай продолжает активно импортировать американский сжиженный газ, причем предварительная статистка за первые 10 месяцев 2024 года показывает 60% рост. И хотя китайской экономике, безусловно, нужно дешевое топливо, Пекин достаточно умело диверсифицировал импорт и может наложить на американские нефтегазовые корпорации весьма болезненные ограничения.

И, конечно же, у Пекина сохраняются дальнейшие возможности по давлению на экономику и оборонный потенциал США через рынок критических материалов (часто под этим понимают редкоземельные металлы, но понятие шире). В начале декабря КНР ограничила экспорт галлия и германия, а также сверхтвердых материалов, и есть основания думать, что в случае обострения Пекин может пойти и дальше.

В течение двух последних десятилетий Китай тратил деньги и политический капитал на то, чтобы получить контроль над производством критических материалов по всему миру. За счет удачных инвестиций и так называемой дипломатии капиталов Китай контролирует 58% мирового производства лития и является важнейшим игроком на рынке никеля (добывается в Индонезии) и кобальта (Демократическая Республика Конго). Чисто теоретически это дает Пекину возможность управлять рынком литий-ионных батарей, имеющим критическое значение для мировой экономики.

Наличие возможностей не означает, что Китай ими воспользуется – в реальном мире принцип чеховского ружья не действует. Пекин – упорный, но очень осторожный игрок, крайне дозированно использующий свои ресурсы.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734565560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Правительстве подвели итоги социально-экономического развития за 11 месяцев 2024 года: 4,4% прирост ВВП обеспечен несырьевым сектором
- В Правительстве рассмотрены вопросы защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных: увеличена численность тугайного оленя, кулана, архара, джейрана
- Итоги 2024-го в Казахстане и ожидания от наступающего года
- Казахстан передал председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии Азербайджану
- Пленум Национального совета Демократической партии "Ак жол" подвел итоги 2024 года
- Роль Казахстана как средней державы в центре внимания авторитетной конференции
- Кадровые перестановки
- Казатомпром сообщает о смене партнеров в некоторых СП
- Суд не установил нарушений при предоставлении грантов на обучение
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  