Россия предлагает Таджикистану новые проекты в гидроэнергетике. Несмотря на долг по старым в $333 млн, - Виктория Панфилова

09:35 19.12.2024

18.12.2024

Душанбе не спешит возвращать РФ долг в 333 миллиона долларов за поставленное электричество

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Замглавы Минэнерго РФ Роман Маршавин и министр энергетики и водных ресурсов РТ Далер Джума обсудили задолженность таджикской стороны.

На фоне обсуждения в Душанбе расширения российско-таджикского сотрудничества в сфере гидроэнергетики с участием заместителя главы Минэнерго России Романа Маршавина Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение 650 млн долл. на строительство Рогунской ГЭС. Эти два события, по мнению экспертов, подчеркивают сложность и многогранность энергетической ситуации в Центральной Азии, где вопросы двустороннего сотрудничества тесно переплетаются с масштабными международными проектами, вызывающими экологические опасения.



Ключевой темой переговоров замглавы Минэнерго РФ Романа Маршавина с министром энергетики и водных ресурсов республики Таджикистан (РТ) Далером Джумой и министром финансов Файзиддином Каххорзодой стали вопросы функционирования совместного предприятия "Сангтудинская ГЭС-1" и погашения таджикской задолженности перед Россией за поставленную электроэнергию в размере 333 млн долл.



Напомним, что "Сангтудинская ГЭС-1" построена на средства РФ и российских энергетических компаний в рамках стратегического сотрудничества с Таджикистаном в области электроэнергетики. Инвестиции России в строительство ГЭС превысили 16 млрд руб. Первый гидроагрегат ГЭС был введен в эксплуатацию в январе 2008 года. Доля компаний РФ в уставном капитале акционерного общества составляет 75% минус одна акция, доля Таджикистана – 25% плюс одна акция, говорится на сайте ГЭС.



Энергетическая компания "Барки Точик" (Энергия Таджикистана) уже к 2009 году накопила долг в 30 млн долл. (см. "НГ" от 16.11.09). Через четыре года долг увеличился до 66 млн долл. Не видя возможности его выплатить, Душанбе предложил Москве списать его в обмен на ратификацию соглашения по 201-й военной базе РФ, дислоцированной на его территории (см. "НГ" от 06.02.13). С тех пор вопрос погашения задолженности перед РФ поднимался неоднократно, но безрезультатно.



Вероятно, как сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии, инженер-гидроэнергетик Андрей Захватов, таджикская сторона надеется на реструктуризацию долга. Дело в том, что на переговорах обсуждался вопрос получения "Системным оператором" РФ статуса полноправного члена в Координационном электроэнергетическом совете Центральной Азии (КЭС ЦА). Эксперт пояснил, что это совещательный орган по координации совместной работы энергосистем Центральной Азии, созданный в 2004 году по инициативе казахстанской стороны. В его состав входят руководители государственных национальных электроэнергетических компаний стран-участниц: АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями", АО "Национальные электрические сети Узбекистана", ОАО "Национальные электрические сети Кыргызстана", АОХК "Барки Точик". Российский "Системный оператор" принимает участие в работе КЭС ЦА в статусе наблюдателя. Россия договаривается с Таджикистаном о строительстве в республике ветроэлектростанций. В большие гидроэнергетические проекты, такие, например, как Рогунская ГЭС, вкладываться не спешит, поскольку это проект дорогостоящий – 6,2 млрд долл. и несущий немалые экологические риски.



Впрочем, Всемирный банк в своем недавнем докладе об экономике Таджикистана отметил, что достройка Рогунской ГЭС, призванная обеспечить энергетическую безопасность страны, ставит под угрозу бюджетную стабильность республики (см. "НГ" от 18.07.24).



Однако в новом докладе, опубликованном в начале декабря, ВБ назвал Рогунскую ГЭС "ядром регионального рынка электроэнергии в Центральной Азии". В документе указывается, что завершение строительства ГЭС к 2037 году обеспечит внутренние потребности страны в энергии, будет способствовать экономическому росту и увеличению доходов за счет экспорта. Станция, достигнув полной мощности к 2034 году (3,78 ГВт), увеличит водные ресурсы на 13,3 млрд куб. м к 2037 году и обеспечит надежное энергоснабжение для миллионов людей и предприятий. "Это обеспечит защиту от паводков для объектов нижнего каскада и повысит жизнестойкость сельскохозяйственных потребителей во время засух, а также обеспечит надежное и доступное энергоснабжение для примерно 10 млн человек и промышленных предприятий, испытывающих нехватку электроэнергии в зимний период. Одним словом, Рогунская ГЭС благоприятна как с точки зрения развития, так и с точки зрения обеспечения адаптации", – подчеркивается в докладе.



Около 70% производимой энергии планируется экспортировать в Казахстан и Узбекистан, замещая энерговыработку на ископаемом топливе. Рогунская ГЭС будет способствовать укреплению энергетической безопасности региона и интеграции возобновляемых источников энергии.



Всемирный банк по итогам заседания, которое состоялось в Вашингтоне 17 декабря, вынес положительное решение о выделении Таджикистану 650 млн долл. на строительство Рогунской ГЭС. Однако, как стало известно "НГ", "финансирование проекта с высокими рисками было одобрено авансом, с его переоценкой в июле 2025 года". Дело в том, что накануне заседания ВБ международная экологическая коалиция "Реки без границ" (Rivers without Boundaries) представила свой доклад (на английском и русском языках) с анализом альтернативных вариантов завершения проекта Рогунской ГЭС в Таджикистане, предлагают рассмотреть альтернативные пути развития энергетики Таджикистана. Без этого, как отмечается в докладе, не удастся выбрать наиболее эффективный вариант завершения проекта, предполагающий уменьшение рисков возникновения негативных последствий и увеличение отдачи от гигантских инвестиций в 6,4 млрд долл., необходимых для создания плотины высотой 335 м.



Как утверждают экологи в своем докладе, даже в случае принятия решения о полной достройке Рогунской ГЭС по максимальному варианту с возведением самой высокой плотины в мире острые проблемы, для преодоления которых строится гигантская гидроэлектростанция, все равно останутся нерешенными. В частности, веерные отключения электроэнергии в Таджикистане будут продолжаться по-прежнему, по крайней мере до 2036 года.



Создание водохранилища максимальных размеров многократно увеличит риски негативного воздействия Рогунской ГЭС ниже по течению: на объект Всемирного наследия ЮНЕСКО "Тугайные леса заповедника Тигровая балка", на последние популяции исчезающих видов осетров-лопатоносов в Вахше, а также на плодородные равнины вдоль рек, где в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане и Афганистане проживают по меньшей мере 7 млн человек, чье благосостояние полностью зависит от поливного земледелия.



В докладе демонстрируется, что даже в современных реалиях такого негативного сценария все равно можно избежать. Тот же объем финансирования, но потраченный на возведение менее высокой плотины Рогунской ГЭС, в сочетании с развитием на сэкономленные таким образом проектные средства солнечных электростанций, сопряженных в единый энергокомплекс, приведут к существенно меньшему экономическому, социальному и гуманитарному ущербу от реализации Рогунского проекта. В частности, снижение проектной высоты плотины Рогунской ГЭС на 70 м позволит избежать переселения около 40 тыс. местных жителей, и, таким образом, вынужденное переселение коснется всего трети того количества людей, которых запланировано переселить сейчас.