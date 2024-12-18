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|Новым главой Службы исполнения наказаний Кыргыстана назначен Чынгыз Кожошев
10:28 19.12.2024
Распоряжением председателя Кабинета министров от 18 декабря 2024 года №640 председатель Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции Аскат Раимжанович Эгембердиев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другое место работы.
В этот же день заместитель министра юстиции Бахтияр Орозов представил коллективу СИН нового председателя - подполковника внутренней службы Чынгыза Эргешбаевича Кожошева.
Чынгыз Кожошев родился в 1985 году в городе Ош, имеет высшее юридическое образование, окончив ОшГУ по специальности "Юриспруденция". За годы своей службы он прошел путь от рядового сотрудника органов внутренних дел и Государственного комитета национальной безопасности до руководителя СИН. До назначения на должность председателя СИН он руководил учреждением №25 (СИЗО-5), расположенный в г. Ош.
Аскат Эгембердиев возглавил СИН в октябре 2020 года.