Будет только хуже: Германия тянет Евросоюз на дно. Промышленному спаду не видно конца, - В.Прохватилов

10:45 19.12.2024

19.12.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



"Высокие цены на энергоносители и резкое сокращение экспорта сделали немецкие домохозяйства беднее на 2500 евро, и это снижение грозит стать необратимым. Германия приближается к точке невозврата. Лидеры бизнеса это знают, жители страны это чувствуют, но политики не могут найти решения. Это привело крупнейшую экономику Европы на путь упадка, который грозит стать необратимым", – пишет агентство Bloomberg.



После пяти лет стагнации экономика Германии сейчас на 5% меньше, чем была бы, если бы сохранялась тенденция роста, существовавшая до коронавирусной "пандемии". По оценкам Bloomberg Economics, основными причинами экономического кризиса являются потеря дешевых российских энергоносителей, а также то, что немецкие компании, в частности Volkswagen AG и Mercedes-Benz Group AG, не в состоянии конкурировать с китайскими производителями.



Заметим, что до введения антироссийских санкций и от отказа от российских энергоносителей немецкие промышленники успешно с китайцами конкурировали.



Снижение национальной конкурентоспособности означает, что каждое немецкое домохозяйство теряет примерно $2600 в год, пишет агентство.



"Германия не рухнет в одночасье. Вот что делает этот сценарий таким абсолютно душераздирающе ужасающим, – сказала Эми Уэбб, основатель и генеральный директор компании Future Today Institute, консультирующей немецкие компании по вопросам стратегии. – Это очень медленный, очень затяжной спад. Не компании, не города, а всей страны, и Европа тянется за нами на дно".



"Годы неудачных решений и невезения разрушили экономическую модель Германии как раз тогда, когда остальной Европе нужна ее промышленная мощь, чтобы помочь региону идти в ногу с Китаем, справиться с войной России на Украине и ответить на все более изоляционистские действия США. Вместо этого Германия сталкивается с самым большим кризисом с момента воссоединения", – отмечает Bloomberg, старательно обходя вниманием тот факт, что все эти "неудачные решения" были навязаны Германии, да и всему Евросоюзу из-за океана, и "невезение" тут ни при чем.



Потеря российского нефтегаза и антироссийские санкции привели к тому, что "потенциал роста Германии – темпы, с которыми ее экономика может расширяться, не вызывая инфляцию, – сократился до всего лишь 0,4%".



"Стремительная деиндустриализация Германии требует глубокого переосмысления того, что из себя представляет немецкая экономика", – заявил старший макростратег Rabobank Стефан Купман.



Аналитики инвестиционной компании Bantleon прогнозируют, что "некогда хваленая автомобильная промышленность страны потеряет долю рынка и ускорит перенос производства за границу. В результате сектор потеряет до 40% добавленной стоимости в Германии в течение следующих 10 лет".



"Фольксваген" заявил о намерении закрыть в Германии свои заводы не в последнюю очередь из-за масштабных увольнений у поставщиков, включая Schaeffler AG, Robert Bosch GmbH и Continental AG. В целом немецкие компании из списка Fortune 500 Europe объявили о более чем 60 тысячах увольнений в этом году.



Thyssenkrupp AG , крупнейший производитель стали в стране и один из изначальных двигателей немецкой индустриализации, является одним из тех, кто сокращает расходы дома. Компания планирует сократить рабочую силу на своем сталелитейном предприятии примерно на 40% в этом десятилетии и закрыть две доменные печи. "Стабильность экономической системы Германии, какой мы ее знали десятилетиями, рушится, – сказал генеральный директор Мигель Лопес. – Сейчас нет сомнений в необходимости как-то действовать".



"Еще одной гирей, тянущей Германию на экономическое дно, является "политика "зеленой глупости", которая привела к резкому росту цен на электроэнергию, – пишет венгерская газета Remix. – Производство зеленой энергии в Германии сократилось с 72 до 12 процентов менее чем за три недели, причем расплачиваться за это пришлось как промышленности, так и домохозяйствам".



"Цены на электроэнергию [в декабре] резко подскочили по всей Европе, в Германии зафиксирован рекордный показатель в €936 за мегаватт-час, – пишет Bild. – Виновник? "Темная спячка" или погода, когда нет ни ветра, ни солнца из-за слоистых облаков, а это означает, что ветряные и солнечные электростанции и коллекторы не вырабатывают электроэнергию. Коммунальные службы, торговцы электроэнергией и промышленные компании теперь вынуждены заказывать мегаватт-часы в сжатые сроки на спотовом рынке энергетической биржи по шоковым ценам, что вынуждает некоторые компании сокращать производство. Сталелитейный завод в Ризе, принадлежащий компании Feralpi, полностью остановил производство".



Тобиас Весслов, управляющий директор металлургической компании Anke GmbH, работающей в Эссене с 1896 года, сообщил, что он вынужден приостанавливать доменные печи во время пиковых цен. "Текущие цены на электроэнергию невыносимо высоки и в некоторых случаях достигли 10-кратного превышения по сравнению с обычными ценами на почасовой основе. Такие дни для нас финансово "кроваво-красные"", – сказал Весселов Bild.



"Многие компании, закупающие электроэнергию на бирже, также ограничивают свое производство", – добавил он, назвав это "катастрофическим" для экономики.



Вольфганг Гроссе Энтруп, генеральный директор Немецкой ассоциации химической промышленности (VCI), заявил газете: "Этого достаточно, чтобы привести нас в отчаяние. Наши компании и наша страна не могут позволить себе работать только в условиях хорошей погоды. Нам срочно нужны такие электростанции, которые могут надежно вмешаться".



Однако весной 2024 года Германия закрыла угольные электростанции, которые вырабатывали более 4 гигаватт электроэнергии и могли бы спасти немецких промышленников. Но канцлер Шольц решил продолжить пагубный для страны курс к "зеленой глупости".



"Германия становится заложницей своей "зеленой трансформации" и политики "зеленой глупости"", – пишет Remix.



Ситуация в немецкой экономике становится все хуже, опровергая надежды на восстановление экономического роста.



"Объем промышленного производства в Германии в октябре снизился, начав последний квартал с неожиданного спада и разбив надежды на то, что ключевой сектор крупнейшей экономики Европы может постепенно преодолеть свое недомогание. Рост производства снизился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, что хуже любого прогноза в исследовании Bloomberg, которое ожидало роста на 1%. Спад произошел в основном за счет производства энергии, "автомобильная промышленность также оказала негативное влияние"", – пишет Bloomberg.



"Промышленному спаду в Германии пока не видно конца, – сказал аналитик голландской банковской группы ING Карстен Бржески. – Это очень слабое начало четвертого квартала, увеличивающее риск зимней рецессии в Германии".



Рецессия в обрабатывающей промышленности оказывает давление на экономику Германии, которая второй год подряд переживает спад. В этом году германский Бундесбанк ожидает сокращения экономического роста на 0,2%. На 2025 год в немецком регуляторе прогнозируют рост всего на 0,2% вместо 1,1%. Ожидания на 2026 год были снижены с 1,4% до 0,8%.



Бывший экономический гегемон Европы явно тонет, при этом увлекая на экономическое дно и другие страны Евросоюза.



Производственная активность в еврозоне в ноябре резко упала. Индекс менеджеров по закупкам PMI (который измеряет объем производства и считается показателем экономического благополучия) в производственном секторе еврозоны, составляемый S&P Global, упал до 45,2, что ниже отметки в 50 пунктов, разделяющей рост и спад. В октябре он составил 46,0, причем с середины 2022 года общее значение индекса держится ниже 50.



"Эти цифры выглядят ужасно. Похоже, что производственная рецессия в еврозоне никогда не закончится. Поскольку новые заказы сокращаются быстро и ускоренными темпами, признаков восстановления в ближайшее время не видно", – отмечает Сайрус де ла Рубиа, главный экономист Hamburg Commercial Bank.



"Спад широко распространен и затронул все три ведущие страны еврозоны. Хуже всего дела обстоят в Германии и Франции, а в Италии дела обстоят ненамного лучше".



"Внешний спрос, включая торговлю между странами еврозоны, также падал быстрее и, вероятно, ухудшится, поскольку избранный президент США Дональд Трамп, который вернется в Белый дом в январе, предложил ввести 10-процентную пошлину на весь импорт, что сделает европейские товары там более дорогими и, следовательно, менее востребованными", – пишет Reuters. По мнению большинства экономистов, опрошенных агентством Reuters в прошлом месяце, этот тариф окажет существенное влияние на экономику блока в ближайшие два-три года.



Странное дело, немцы, да и весь Евросоюз, называют себя союзниками Америки, которая и довела их до нынешнего кризиса и обещает еще более его усугубить, и враждуют с Россией, которая своим недорогим нефтегазом долгие годы обеспечивала процветание Европы.



Как показывает мировой опыт, геополитическая шизофрения не лечится, и нет сомнения в том, что Старый Свет скоро совсем "погаснет".