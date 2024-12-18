Всемирный банк даст Таджикистану $350 миллионов на достройку Рогунской ГЭС

11:01 19.12.2024

Это первая фаза помощи в финансировании завершения Рогунского проекта



Всемирный банк одобрил 17 декабря грант Международной ассоциации развития (МАР) в размере 350 миллионов долларов США в рамках первой фазы программы по оказанию помощи Таджикистану в финансировании завершения проекта Рогунской гидроэлектростанции.



Рогунская ГЭС, чья прогнозируемая установленная мощность составляет 3780 мегаватт, позволит улучшить доступ к электроэнергии около 10 миллионам человек в Таджикистане и поможет смягчить дефицит электроэнергии, который в зимние месяцы стал регулярным, отмечается в распространенном релизе.



Кроме того, около 70% электроэнергии, вырабатываемой Рогунской ГЭС, будет по доступной цене экспортироваться в Казахстан и Узбекистан для замены выработки электричества с использованием ископаемого топлива, тем самым сокращая выбросы парниковых газов.



"Проект Рогунской ГЭС позволит оказать помощь Таджикистану и странам Центральной Азии в ускорении перехода на чистую энергию, стимулировании экономического роста и повышении устойчивости к изменению климата", - отметила Антонелла Бассани, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии

После его завершения домохозяйства и предприятия смогут рассчитывать на столь необходимое бесперебойное, доступное и чистое энергоснабжение.



Всемирный банк привносит в проект такого масштаба существенные знания и опыт - от макроэкономических реформ до реализации крупного инфраструктурного проекта в соответствии с тщательно проработанными экологическими и социальными стандартами, отмечается в пресс-релизе.



15:37 6 декабря

Рогунскую ГЭС назвали "ядром регионального рынка электроэнергии в Центральной Азии"

Учитывая сложность проекта, будут введены усиленные меры надзора, чтобы обеспечить его реализацию в соответствии с наивысшими международными стандартами, способствующими внедрению устойчивых финансовых, экологических и социальных практик.



Правительство Таджикистана взяло на себя обязательство по выделению 3 процентов от продаж электроэнергии на общенациональную Программу совместного использования выгод (ПСИВ) для финансирования социальной поддержки бедных групп населения и расширения государственного социального обеспечения в период строительства.



После окончания строительства эта доля увеличится до 5 процентов.



Как ожидается, полученные средства пойдут на удовлетворение различных приоритетных социальных потребностей уязвимых слоев населения в рамках существующих программ социальной помощи.



Для завершения строительства Рогунской ГЭС потребуется $6,29 млрд, финансирование которых будет обеспечено за счет доходов от проекта, внутренних ресурсов и партнеров по развитию.

Данное инвестирование в Рогунскую ГЭС поможет привлечь $2,97 млрд в виде грантов и льготного финансирования от группы партнеров по развитию и инвесторов, включая Всемирный банк, Азиатский банк развития (АБР), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский союз (ЕС), Исламский банк развития (ИБР), Фонд ОПЕК по международному развитию, Саудовский фонд, Фонд Абу-Даби, Кувейтский фонд и потенциально других партнеров.



Такая коллективная поддержка может способствовать проведению в стране более широкого спектра экономических реформ, позволит высвободить средства государственного бюджета, ранее направлявшиеся на данный проект, результатом чего становилось сокращение объема ресурсов, выделяемых на экономическое развитие и оказание критически важных услуг, таких как здравоохранение и образование.



Она также позволит снизить риск возникновения в стране долгового кризиса, чтобы могло бы поставить под угрозу перспективы ее роста.



"Рогунская ГЭС - важный региональный проект, - заявил Чарльз Кормье, директор Всемирного банка по вопросам инфраструктуре по региону Европы и Центральной Азии. - Помимо смягчения дефицита электроэнергии в Таджикистане и содействия декарбонизации электросетей в зависящих от ископаемого топлива Казахстане и Узбекистане, Рогунская ГЭС может помочь сбалансировать использование электроэнергии, получаемой из непостоянных источников, таких как солнечные панели и ветровые установки, чтобы ускорить переход на чистую энергию в регионе. После завершения строительства она будет способствовать развитию регионального рынка электроэнергии и укреплению регионального сотрудничества в сфере энергетики".

Рогунская ГЭС усилит безопасность водных ресурсов и устойчивость к изменению климата во всем регионе, считают в Банке.



Используя объем своего водохранилища, Рогунская ГЭС поможет защитить расположенные ниже по течению гидроэнергетические объекты и территории от экстремальных наводнений.