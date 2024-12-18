Пиратский Сомалиленд готов разместить военную базу США в Бербера в обмен на признание их "государственности"

11:29 19.12.2024

Сомалиленд готов разместить военную базу США в обмен на признание - представитель



Непризнанная республика Сомалиленд готова разместить военную базу США в порту Бербера в обмен на признание суверенитета. Об этом ТАСС сообщил представитель Сомалиленда в США Башир Гот.



"Сомалиленд будет готов разместить военную базу США в Бербере, если это будет служить общим интересам наших двух стран", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности разместить военную базу США в случае признания суверенитета республики.