Израиль ночью нанес массированные авиаудары по Йемену, - Al Arabiya

11:33 19.12.2024

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью нанесла авиаудары по военным объектам хуситов из движения "Ансар Аллах" на территории Йемена. В числе целей были в том числе порты и энергетическая инфраструктура в столице страны Сане. Погибло как минимум девять человек, передает Al Arabiya.



Удары были нанесены в ответ на ночную атаку хуситов: израильская армия перехватила одну баллистическую ракету до ее пересечения границ страны. ЦАХАЛ ударил по западному побережью Йемена и вглубь его территории. Утверждается, что все цели были поражены, их количество не приводится. "Армия нанесла точные удары по военным объектам хуситов в Йемене, включая порты и энергетическую инфраструктуру в Сане",- говорится в заявлении ЦАХАЛа.



По данным Al Arabiya, семь человек погибли в результате удара по порту Салиф, еще двое - в результате двух ударов по нефтяному объекту Рас-Исса. Оба объекта находятся в западной провинции Ходейда. Помимо этого удары были нанесены по двум центральным электростанциям к югу и северу от Саны.



Хуситы наносят удары по Израилю и связанным с ним судам в ответ на операцию ЦАХАЛа в секторе Газа и в поддержку палестинского движения "Хамас". Сегодняшняя атака Израиля по Йемену стала третьей по счету с начала военных действий в Газе и первой за последние 2,5 месяца.