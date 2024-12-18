Al Mayadeen: Москва была готова ко всем сценариям развития событий в Сирии

13:44 19.12.2024

Al Mayadeen

Ливан



Будущее роли России в Африке после событий в Сирии

Al Mayadeen: Москва была готова ко всем сценариям развития событий в Сирии



Москва была готова ко всем сценариям развития событий на Ближнем Востоке, пишет Al Mayadeen. По мнению автора, даже если Россия и выведет контингент из баз в Сирии, что маловероятно, то в уязвимом положении не окажется: запасные военные объекты в Ливии станут достойной альтернативой.



Сабит аль-Амур (ثابت العمور)



Россия может перебросить войска в Ливию, если уйдет из Сирии. Москва была готова ко всем возможным сценариям развития событий в регионе, включая Сирию, и продумала альтернативные планы



События, произошедшие в Сирии, повлекли за собой ряд последствий, выходящих за рамки сирийской географии. Вся геополитика похожа на домино, то есть события в одной стране оказывают влияние на соседние государства. Хотя Россия не граничит с Сирией, она не изолирована от последствий.



Таким образом, вопрос выходит за рамки традиционной географии. Он не ограничивается прямыми последствиями, связанными, например, с будущим российских военных баз в Сирии, а затрагивает африканский континент и рассматривает будущее роли России в Африке после событий в Сирии.



На первый взгляд может показаться, что между будущей ролью России в Африке и событиями в Сирии нет никакой связи. Чтобы увидеть ее, необходимо понять многочисленные и масштабные факты, связывающие российские военные базы в Сирии с ролью России в Африке.



Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите в Дохе. Он опроверг обвинения в том, что Россия эвакуирует свою военно-морскую базу в Тартусе, и сказал, что снимки со спутников могли быть "приняты за что-то другое", напомнив об учениях в Средиземном море.



Передислокация российских баз означала бы не только потерю Россией доступа к теплым водам Средиземного моря, но и перекрытие путей к африканскому континенту, поскольку все российские манипуляции в Африке осуществлялись с военных баз в Сирии.



Присутствие РФ в Сирии никогда не было ограниченным или символическим, поэтому любая реструктуризация этого присутствия повлияет на роль России. Например, в Сирии есть две российские военные базы. Первая: авиабаза "Хмеймим", расположенная в провинции Латакия, имеет площадь 1,6 миллиона квадратных метров, а взлетно-посадочная полоса занимает около 2 800 квадратных метров. Она используется в качестве терминала для самолетов, перебрасывающих российские войска в Африку.



Вторая: военно-морская база в Тартусе, где размещены ракетные комплексы С-300 и действует оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море. База в Тартусе - единственная российская военно-морская база на Средиземном море, а значит, что это влияет на баланс сил на Ближнем Востоке. Благодаря этой базе Россия может следить за активностью сил НАТО.



Эти базы помогают России распространять свое влияние не только на территорию Сирии, но и на весь регион, включая Ливию, Судан и другие части африканского континента. Москва использует эти базы для отправки военного контингента и техники в Мали, Буркина-Фасо и Нигер, чтобы усилить там свое влияние и противостоять США и Европе. Таким образом, российские базы в Сирии - это "ворота Москвы на африканский континент", географически близкие и финансово необременительные.



Любые изменения [касательно российских баз в Сирии] повлияют на роль России в Африке с точки зрения стратегических операций, материально-технического снабжения и поддержки, а также быстрого и безопасного доступа. Уход российского военного контингента из "Хмеймима" станем серьезным ударом для Африки, особенно для тех африканских стран, где нет портов.



Несмотря на заверения, что Россия сохранит свои военные базы в Сирии, все почти единодушны в том, что ее мобильность уже никогда не будет прежней.



События в Сирии негативно влияют на будущее российского военного присутствия в этой стране и будущую роль России в Африке. Однако это не означает, что у России нет альтернатив в арабском и африканском регионах, даже если речь идет о выходе к Средиземному морю.



Таким образом, события в Сирии не обязательно негативно отразятся на роли России, будь то в арабском регионе или на африканском континенте. Москва может лишиться Сирии, но взамен обрести Ливию. Ливия, хотя и не столь эффективная и удобная, как Сирия, пока остается для России приемлемым вариантом и адекватной альтернативой. Другими словами, Москва может использовать ливийские авиабазы для проведения операций на африканском континенте.



Британская газета The Telegraph недавно сообщила, что Россия качественно развила свои военные объекты и увеличила количество вооружений на трех авиабазах в Ливии в течение 2024 года. Издание подтвердило в отчете, анализирующем данные спутниковых снимков, что Россия модернизировала объекты на базе "Барак эш-Шати" и реконструировала взлетно-посадочную полосу, и теперь база способна принимать все типы самолетов на вооружении российской армии.



Также газета подтвердила, что "российские военные самолеты продолжают приземляться и вылетать с баз "Барак эш-Шати" и "Эль-Джуфра" в Ливии, что указывает на то, что поставки снабжения продолжаются. Кроме того, она [Россия] провела масштабную реконструкцию ливийской авиабазы "Аль-Кардабия", укрепив ее и усилив окружающие оборонительные сооружения.



Россия может перебросить войска в Ливию, если уйдет из Сирии. Москва была готова ко всем возможным сценариям развития событий в регионе, включая Сирию, и продумала альтернативные планы. Именно это побудило Москву заранее создать военные базы и порты в Бенгази, Сирте и Тобруке. Ливия - с ее ресурсами и географическим положением - имеет огромное значение для сохранения российского присутствия в арабском, африканском и европейском регионах, а также в теплых водах Средиземного моря.



Учитывая все вышеизложенное, возникает логичный вопрос: возможно ли повторение сирийского сценария в Ливии? Повлияет ли так называемый "эффект домино" на присутствие и роль России в Африке? Несколько представителей африканских стран ответили на эти вопросы. У России "будет план Б", чтобы ее маршруты поставок в Африку остались нетронутыми, будь то использование Ливии в качестве более надежного перевалочного пункта или доступ к ЦАР через порты в Камеруне или Конго, говорит Фиделе Гуанджика, советник президента ЦАР. "Никаких последствий для Центральноафриканской Республики не будет", - сказал он. Гуанджика добавил, что ЦАР готова помочь Кремлю в отправке грузов и военных из России правительствам стран Сахеля, если это потребуется.



Ибрагим Хамиду, глава отдела коммуникаций премьер-министра Али Ламина Зейна, назначенного правительством Нигера в 2023 году, поддержал это мнение. "Падение Асада не изменит наших отношений... Россия может найти другие пути, например, через Турцию, чтобы поддержать Нигер", - сказал он.



События в Сирии не означают, что у России нет других альтернатив. Ливия - яркий тому пример. Кроме того, отношения Москвы с африканскими странами не выглядят хрупкими, и не похоже, что их ждет та же судьба, что постигла США и Францию.



Однако это не означает, что нет других вызовов: российское присутствие в Ливии вытесняется турецким. Нельзя также забывать про нестабильность и внутренний баланс в стране. Кроме того, Москве придется конкурировать с Вашингтоном, который стремится нейтрализовать и изолировать Россию в этом регионе. В любом случае, события в Сирии окажут влияние на роль России в целом и не будут ограничиваться лишь африканской географией.



Есть несколько сценариев будущей роли России в Африке. Первый - Россия сохранит свои военные базы в Сирии и продолжит двигаться в сторону Африки, чтобы упрочить свое присутствие и влияние в этом регионе. Этот сценарий возможен в случае достижения соглашения между Москвой и новым режимом в Дамаске.



Второй - Россия перенесет свои военные базы из Сирии в Ливию. Третий - "переезд" России в Ливию застопорится, что приведет к "заморозке" российского влияния в Африке. Однако при любом раскладе роль России в Африке сохранится и маловероятно, что ей грозит судьба, аналогичная судьбе США и Франции.