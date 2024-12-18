"Прямая линия". Путин предложил Западу провести "технологичную дуэль"

14:55 19.12.2024

Путин обратится к соотечественникам на ежегодной "Прямой линии".



Ожидается, что прездиент России ответит на неудобные вопросы и расскажет о ходе спецоперации на Украине, состоянии российской экономики и положении страны в мире.



Путин предложил Западу провести "технологичную дуэль"



Условия следующие: все силы ПВО и ПРО сосредоточиваются возле какого-нибудь объекта в Киеве, после чего Россия запускает по нему "Орешник".



"И посмотрим, что будет", - предложил российский лидер.



