Французские войска бесславно покидают Чад

16:57 19.12.2024

19.12.2024 |



Париж приступил к выводу своих войск из Чада после того, как местное правительство разорвало двустороннее соглашение по безопасности и обороне. Первой покидает Чад французская авиагруппа, состоящая из истребителей "Мираж" и военно-транспортных самолетов.



Нджамена заявила, что "Чад повзрослел" и у него достаточно собственных сил для обеспечения национального суверенитета и безопасности граждан. При этом МИД страны подчеркнул, что не отказывается от сотрудничества с Парижем, но намерен строить его на принципах равноправия и прозрачности.



Чад оставался последним прочным плацдармом французского влияния в Африке. Диппредставительство Франции в Нджамене - тайный оплот французской разведки. Отсюда координируются антиправительственные акции исламистских группировок в Буркина-Фасо, Мали, Нигере, ЦАР. С уходом из Чада Париж потеряет эффективный инструмент воздействия на обстановку с безопасностью в зоне Сахеля.



Вывод французских войск из Чада – очередное свидетельство крушения французской постколониальной империи, грабившей природные богатства африканских народов на протяжении многих десятилетий после поражения французского колониализма в борьбе против антиимпериалистического движения на африканском континенте в 1960-х гг.