 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Битва за Кураховo. Почему разгром 79-й бригады ВСУ означает коренной перелом в конфликте с бандеровцами, - Радомир Маркуш
17:25 19.12.2024

19 декабря 24
Битва за Курахово: "Нас бьют. Сильно. Выжившие есть, но очень мало"

Телеграм-канал "Воин DV", известный тем, что "не гонит порожняк", сообщил - разведчиками группировки "Восток" на Угледарском направлении освобожден населенный пункт Зеленовка. По данным этого источника, "наши бойцы продвинулись на участке более чем 1 км в глубину обороны противника и 2,5 км по фронту. Уничтожено 32 захисника, взято в плен 9 человек, уничтожены ББМ и БМП противника".

До поселков Улаклы и Разлив осталось примерно 2 км, после чего захлопнется Кураховский котел и, как считают военные эксперты, в том числе самостийные, задержек с этим не будет. Русские наступают широким фронтом - от Успеновки на востоке до Нового Комара на западе.

Оба населенных пункта взяты. В Сети появились кадры с геолокацией, на которых видно, как наш солдат поднимает флаг Российской Федерации в западной части поселка, подтверждая уверенный контроль над ним. Картоделы оценили продвижение россиян более чем на 300 метров по северному берегу реки Сухие Ялы (см. карту).

Что касается Нового Комара, то, согласно текстовой заявке "Воина DV", 18 декабря в результате совместных действий морпехов 40-й бригады и танкистов 36 армии группировки "Восток" завершена зачистка от врага юго-западной части этого населенного пункта.

Также сообщается, что "воины группировки "Восток" продолжают планомерно вклиниваться в оборону противника севернее и юго-западнее Великой Новоселки. Противник не оставляет попыток контратаковать и вернуть контроль над утраченными территориями. Однако все такие попытки своевременно пресекаются нашими бойцами.

Продолжается наше наступление в направлении н.п. Сторожевое. Под контроль российских войск перешел участок местности 1,5 на 1 км. Уничтожено до взвода живой силы противника, 5 военнослужащих взято в плен".

Западные обзорщики, судя по всему, не понимают, что происходит с распиаренной украинской армией. И по боеприпасам захисникам обеспечен безлимит, и денег дали на год вперед, и укрепления здесь построены, не уступающие "линии Мажино", а русские все равно продолжают успешно наступать к северо-западу от Угледара в районах Константинопольского, Сухих Ял, Зеленовки, Разлива и Янтарного - сокрушается американский Институт изучения войны (ISW).

Один из главных мейнстримщиков незалежной Богдан Мирошников опубликовал спич, который подготавливает нервное майданутое общество к новым потерям. Он пишет: "[Россияне] фактически захватили Успеновку. Там на окраинах еще продолжаются арьергардные бои, но смысл понятен "- то есть русские добивают потеряшек и упертых дурней.

Пока еще идет бой за хутор Гигант из трех хат. "Херои" из 79-й ОДШБр совместно с "мясом" из теробороны гибнут от ударов русской артиллерии и FPV-дронов. Думается, к вечеру, максимум к обеду завтрашнего дня, группировка "Восток" закроет этот вопрос.

От этого населенного пункта размером 100 на 150 метров зависят драп ВСУшников из промзоны Константинопольского, также судьба бандеровского гарнизона в соседнем Янтарном, а там по дороге рукой подать до села Дачное, через которое худо-бедно пока еще идет снабжение "львов" Зеленского, засевших на Кураховской ТЭС.

Кстати, Мирошников признает потерю поселка Сухие Ялы и арьергардные бои в промке Константинопольского. Это означает, что плацдарм ВСУ на одноименной реке составляет 1,7 кв. км, и именно там сосредоточены остатки 79-й ОДШБр "Миколаїв", сформированной из русских дурней, чьи мозги говоруны-бандеровцы за 30 лет перекрасили в жовто-блакитный цвет.

Зе-команда в спешке распространяет листовки среди укровояк с требованием самоубиться на фронте ради пана Зеленского - "Стойте крепко, казаки, и не давайте москалям ни единого шанса на существование! Бейте так, чтобы Боги слышали, как воюют настоящие украинцы".

Однако в реальности все с точностью до наоборот. Спичи админа 79-й бригады свидетельствуют, что она фактически разбита и брошена на произвол судьбы теми, кто строчит в теплых кабинетах призывы "стоять крепко", то бишь насмерть. Есть смысл привести скрины миколаївцев один в один, заменив нецензурщину на синонимы:

"Ситуация с бригадой очень плачевная. Нас вытесняют из Успеновки. Бьют. Сильно".

"В Анновке судьба около 400 человек неизвестна. Это кошмар. Кто будет отвечать за эту ошибку?"

"Прошу заметить, что эвакуации тел погибших из Успеновки, Анновки и Романовки не будет. Территория не под нашим контролем. К сожалению, тяжелораненых тоже не успевали вывозить. Их судьба неизвестна".

"Капитаном Кудрявцевым из 3 аэромобильного батальона были предприняты попытки вывода нескольких отрядов из села Успеновка. К сожалению, около 40 "двухсотых", а количество "трехсотых" вообще неизвестно. Есть выжившие (из тех, кто выскочил из "огненного мешка").

Как прокомментировал Юрий Подоляка, "примечательно, что парни ведут свой блог на русском. Что и неудивительно (ее первоначальное комплектование происходило в Николаевской и Одесской областях). А еще это одна из лучших бригад ВСУ на сегодня. Вернее, была ею до недавнего времени. Думаю, к концу Кураховского сражения от нее останутся рожки да ножки".

Надо понимать, что на таких пiдроздiлах, как 72-я "Черных запорожцев" и 79-я "Миколаїв", почти три года держался фронт ВСУ на западе от Донецка. Именно из-за упертости укровояк этих бригад наши бойцы долго не могли взять Угледар и Марьинку, и мксяцы бодались с Красногоровкой. Да, Зеля еще может набрать "мяса" на улицах "404-й", но воевать, как уничтоженные "херои", они точно не будут.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734618300


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