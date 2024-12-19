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Четверг, 19.12.2024
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"Газпром" это переживет. Путин наконец-то внятно заявил, что контракта на транзит газа через Украину "уже точно не будет"
17:48 19.12.2024

19.12.2024,
Путин: контракта на транзит газа через Украину уже точно не будет
Владимир Путин заявил, что Киев получал порядка $700-800 млн в год по контракту о транзите российского газа через Украину. Он отметил, что продления этого контракта уже точно не будет, но "Газпром" это переживет.

Президент подчеркнул, что Украина своим решением создает проблемы для стран Европы, хотя "клюет у них с руки". По мнению господина Путина, Украина способна продолжать существовать и участвовать в конфликте с Россией только при поддержке стран Запада. Глава государства также рассказал, что в Словакии задержали украинских диверсантов с картами расположения объектов газовой энергетики в стране.

"Я попрошу по партнерским каналам - связи-то сохраняются - чтобы наши спецслужбы запросили своих коллег, что же это все-таки такое. Мало того, что у нас теракты совершают - теперь и в европейские страны. Кормятся с руки, клюют с руки и уже перешли к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор. Наш - развитие сотрудничества, и мы будем добиваться своих целей",- подытожил господин Путин в ходе прямой линии.

26 ноября полиция Словакии задержала несколько человек, включая граждан Украины. Их подозревают в причастности к подготовке терактов. Во время обысков у задержанных нашли несколько дронов, телефонов, сим-карт, а также карты с отмеченными важными объектами инфраструктуры Словакии, включая нефтепровод "Дружба". Глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток сообщил 1 декабря о начале расследования возможной подготовки теракта на нефтепроводе.

Источник - Коммерсантъ
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