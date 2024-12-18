Харрис пообещала и дальше бороться с Трампом. Неугомонная тетка, - Геннадий Петров

00:01 20.12.2024

18.12.2024

Избранному президенту напомнили, что он победил на выборах, а не в борьбе за сердца американцев

Геннадий Петров



Победа Дональда Трампа признана, и теперь он уверен, что нет таких вершин политики, которые ему не под силу взять.

Дональд Трамп прошел, пожалуй, самый важный процедурный этап, необходимый для того, чтобы он из избранного президента стал действующим. Состоялось голосование коллегии выборщиков. Оно прошло в полном соответствии с ноябрьским общенациональным волеизъявлением: Трамп признан победителем. Тем временем его соперница вице-президент Камала Харрис впервые после поражения, обратилась к сторонникам демократов. Из ее слов следует, что она не оставила надежд сыграть свою роль в американской политике и видит себя если не лидером, то важным участником оппозиции курсу Трампа.



Американская политическая система во многом уникальна. В мире нет аналогов институту выборщиков – пережитку тех времен, когда самым скоростным средством передвижения в США была лошадь, а единственным средством коммуникации на дальние расстояния – бумажное письмо. С момента обретения независимости американцы избирают президента не напрямую. Каждый штат голосует за особых людей – выборщиков. Это своего рода представители того или иного кандидата. Выборщики на специальной коллегии через полтора месяца после выборов (в XVIII веке было подсчитано, что именно столько времени требуется, чтобы доехать из самых отдаленных уголков тогдашних США до Вашингтона) и выбирают президента. Таким образом, президентом становится, строго говоря, не тот, кого поддержали большинство американцев, и даже не тот, кто выиграл в большинстве штатов, а тот, за кого проголосуют выборщики. Санкции, если они проголосуют не так, как их уполномочили избиратели, от штата к штату отличаются. Есть штаты, где их вообще нет. Правда, и случаев, когда выборщики голосовали наперекор воле своих избирателей, в истории страны было мало, и они не влияли на итог выборов. Всегда побеждал тот, кого поддержало большинство штатов (но не избирателей в абсолютном значении).



Архаичную избирательную систему США неоднократно собирались менять, однако до практических решений дело так и не дошло. Американская демократия по-прежнему держится буквально на честности выборщиков. Трамп был одним из немногих американских политиков, кто рассчитывал изменить итог голосования с помощью этих людей. На выборах 2020 года его сторонники всерьез надеялись, что большинство выборщиков все-таки проголосует не за Джозефа Байдена. Однако этого не произошло.



С нынешней коллегией выборщиков сторонники Харрис, насколько известно, таких надежд не связывали. Поэтому ее голосование прошло в полном соответствии с итогами выборов. Трамп набрал 312 голосов выборщиков (при необходимых для победы 270), а Харрис – 226. Ни один выборщик не проголосовал не так, как его уполномочивали. В окончательном виде итоги выборов выглядят следующим образом: Трамп получил на 1% или на 3 млн голосов больше, чем Харрис, но радикально обогнал ее по числу выборщиков. А значит, оспорить итоги голосования в суде она не сможет. Особенность нынешних выборов в том, что признать победу соперника Харрис придется не только неформально, но и, так сказать, официально, своей подписью. Итоги голосования выборщиков утверждают Конгресс и председатель Сената. А сейчас исполняющим обязанности председателя является вице-президент. То есть Харрис.



Видимо, в преддверии этого события (оно будет 6 января) вице-президент решила напомнить, что победу Трампа она хоть и признает, но с неохотой. Харрис выступила перед молодыми демократами в общественном колледже Принс-Джордж, что в городе Ларго, штат Мэриленд. "Люди говорили мне, что не уверены, хватит ли у них сил, не говоря уже о желании, продолжать борьбу. Но позвольте мне прояснить: никто не имеет права от борьбы отказаться. Никто", – сказала она. Тем самым Харрис дала понять, что готова оппонировать Трампу, в первую очередь его внутриполитическому курсу, контуры которого уже обозначены. Впрочем, чего-то большего, чем этот намек на продолжение борьбы с ним, на встрече в Принс-Джордж не прозвучало. Харрис осознает, что сейчас в Демократической партии грядет основательная работа над ошибками, которая чревата тем, что этому политику откажут в доверии.



Опросы показывают, что избиратели демократов очень недовольны, как именно была проведена избирательная кампания. Трамп, несмотря на свой большой антирейтинг, победил. И с точки зрения рядовых демократов, как опять-таки свидетельствуют данные социологов, это сомнительная "заслуга" Байдена и Харрис. В поражении винят лично их. По средним данным 10 последних общенациональных опросов, почти 49% избирателей не одобряют деятельность Харрис (одобряют лишь 43%). Причем среди демократов ее антирейтинг немногим ниже, чем среди республиканцев.



Между тем заявление Харрис свидетельствует о том, что пессимистических оценок своей работы она не разделяет. Каким ей видится собственное политическое будущее при президенте Трампе, пока неизвестно. В прессе же высказываются предположения, что Харрис в 2026 году может побороться за пост губернатора Калифорнии.