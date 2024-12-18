 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.12.2024
00:01  Харрис пообещала и дальше бороться с Трампом. Неугомонная тетка, - Геннадий Петров
Четверг, 19.12.2024
17:48  "Газпром" это переживет. Путин наконец-то внятно заявил, что контракта на транзит газа через Украину "уже точно не будет"
17:25  Битва за Кураховo. Почему разгром 79-й бригады ВСУ означает коренной перелом в конфликте с бандеровцами, - Радомир Маркуш
16:57  Французские войска бесславно покидают Чад
16:42  Жизнь - как песня... Ранее судимый за взятки, аферы и мошенничество г-н Чотонов назначен послом Киргизии в Ташкенте
16:14  В парламенте Абхазии... перестрелка. Депутата Голандзия застрелил депутатат Харазия
16:07  Трюдо и после: чем закончится распад либерального правительства в Канаде. Страна ждет отставки премьер-министра, - Андрей Кузмак

14:55  "Прямая линия". Путин предложил Западу провести "технологичную дуэль"
13:48  Стармер признан худшим главой кабмина Британии за 40 лет (для британцев)
13:44  Al Mayadeen: Москва была готова ко всем сценариям развития событий в Сирии
13:35  Тождество исторических ценностей и истоки дружественных взаимоотношений Таджикистана и России, - Вадим Журавлев
12:33  Элита Ирана близка к решению "ядерной" дилеммы. Смена власти в Сирии лишила Тегеран средств сдерживания, - НГ
11:33  Израиль ночью нанес массированные авиаудары по Йемену, - Al Arabiya
11:29  Пиратский Сомалиленд готов разместить военную базу США в Бербера в обмен на признание их "государственности"
11:01  Всемирный банк даст Таджикистану $350 миллионов на достройку Рогунской ГЭС
10:48  В Госдуме призвали не разжигать мигрантофобию после новостей об участии гражданина Узбекистана в теракте против генерала Кириллова
10:45  Будет только хуже: Германия тянет Евросоюз на дно. Промышленному спаду не видно конца, - В.Прохватилов
10:28  Новым главой Службы исполнения наказаний Кыргыстана назначен Чынгыз Кожошев
09:41  Спонсоры вооруженной оппозиции приступили к дележу сирийского пирога, - Л.Цуканов
09:35  Россия предлагает Таджикистану новые проекты в гидроэнергетике. Несмотря на долг по старым в $333 млн, - Виктория Панфилова
02:46  Чем Китай сможет удивить Трампа, - Сергей Лебедев
02:43  Безопасность государства важнее доходов от мигрантов, - Андрей Медведев
01:50  Дамасский хаос. Наступившая эпоха турбулентности рвет все хрупкие связи, - Илья Титов
01:37  Теракт против генерала Кириллова может задеть межнациональные отношения - НГ
01:33  Дурной премьер: Стармер признан худшим главой кабмина Британии за 40 лет, - Леонид Самуна
00:51  Катасонов: Олигархи победили, Россия не смогла снять "сырьевое проклятие"
00:42  Казахстан окончательно закрыл спор с молдавскими бизнесменами Стати
00:40  Шахтеры "Казахмыса" устроили забастовку с требованием вдвое увеличить зарплату
00:35  Названы варианты будущего мировой экономики после начала Трампом тарифной войны, - МК
00:31  Религия труда есть религия справедливости. Время правящей олигархни заканчивается, - Александр Проханов
00:30  Талибы договорились с Ташкентом, Душанбе и Ашхабадом о поставках электроэнергии в 2025 году
00:27  У Эрдогана хотят отнять победу над Асадом, - Игорь Субботин
00:15  Индия и Китай свернут горы. Две ведущие державы Азии урегулируют более чем полувековой спор в Гималаях, - Къ
00:12  Экс-президент Франции Саркози получил свои 3 года л/с. Жаль, что условно
00:03  Защищать своих граждан: Узбекистан и Киргизия направляют в Россию полицию
00:02  Поголовье китайских миллиардеров сократилось
00:01  Итоги 2024-го в Казахстане и ожидания от наступающего года, - Д.Ашимбаев
Среда, 18.12.2024
20:01  Горит Троице-Сергиева лавра
18:24  УкрСБУ активно вербует среднеазиатов для терактов в России. За 100 тыс готовы взорвать что угодно
17:19  В Госдуме обрушились на Набиуллину из-за ставки ЦБ: "Вы вообще адекватны?"
14:58  Очередным шефом Налоговой службы Кыргызстана назначен Алмамбет Шыкмаматов.
13:34  Кризис капитализма: средний класс Америки вымирает, - Олег Розанов
13:05  Ватикан дохозяйствовал до дефолта. Папа нищ, как церковная мышь
13:03  Обнаружен единственный известный портрет последнего Византийского императора Константина XI Палеолога
12:48  Бывшего главу "КазАвтоЖола" Аскара Муратулы посадили на 8 лет
12:45  Трамп придет - порядок наведет: что происходит с грузинским майданом
12:33  Почему Европа не остановится, - Александр Носович
12:29  Язычество получило в Литве официальный статус
11:19  Азербайджано-россиянин Эмин Агаларов ("Крокус") намерен построить туристический центр Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвака
11:14  Бакыт Сыдыков стал врио министра экономики и коммерции Кыргызстана
10:06  Задержан и дает показания непосредственный убийца генерала Кириллова. Им оказался гражданин Узбекистана...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Харрис пообещала и дальше бороться с Трампом. Неугомонная тетка, - Геннадий Петров
00:01 20.12.2024

18.12.2024
Избранному президенту напомнили, что он победил на выборах, а не в борьбе за сердца американцев
Геннадий Петров

Победа Дональда Трампа признана, и теперь он уверен, что нет таких вершин политики, которые ему не под силу взять.
Дональд Трамп прошел, пожалуй, самый важный процедурный этап, необходимый для того, чтобы он из избранного президента стал действующим. Состоялось голосование коллегии выборщиков. Оно прошло в полном соответствии с ноябрьским общенациональным волеизъявлением: Трамп признан победителем. Тем временем его соперница вице-президент Камала Харрис впервые после поражения, обратилась к сторонникам демократов. Из ее слов следует, что она не оставила надежд сыграть свою роль в американской политике и видит себя если не лидером, то важным участником оппозиции курсу Трампа.

Американская политическая система во многом уникальна. В мире нет аналогов институту выборщиков – пережитку тех времен, когда самым скоростным средством передвижения в США была лошадь, а единственным средством коммуникации на дальние расстояния – бумажное письмо. С момента обретения независимости американцы избирают президента не напрямую. Каждый штат голосует за особых людей – выборщиков. Это своего рода представители того или иного кандидата. Выборщики на специальной коллегии через полтора месяца после выборов (в XVIII веке было подсчитано, что именно столько времени требуется, чтобы доехать из самых отдаленных уголков тогдашних США до Вашингтона) и выбирают президента. Таким образом, президентом становится, строго говоря, не тот, кого поддержали большинство американцев, и даже не тот, кто выиграл в большинстве штатов, а тот, за кого проголосуют выборщики. Санкции, если они проголосуют не так, как их уполномочили избиратели, от штата к штату отличаются. Есть штаты, где их вообще нет. Правда, и случаев, когда выборщики голосовали наперекор воле своих избирателей, в истории страны было мало, и они не влияли на итог выборов. Всегда побеждал тот, кого поддержало большинство штатов (но не избирателей в абсолютном значении).

Архаичную избирательную систему США неоднократно собирались менять, однако до практических решений дело так и не дошло. Американская демократия по-прежнему держится буквально на честности выборщиков. Трамп был одним из немногих американских политиков, кто рассчитывал изменить итог голосования с помощью этих людей. На выборах 2020 года его сторонники всерьез надеялись, что большинство выборщиков все-таки проголосует не за Джозефа Байдена. Однако этого не произошло.

С нынешней коллегией выборщиков сторонники Харрис, насколько известно, таких надежд не связывали. Поэтому ее голосование прошло в полном соответствии с итогами выборов. Трамп набрал 312 голосов выборщиков (при необходимых для победы 270), а Харрис – 226. Ни один выборщик не проголосовал не так, как его уполномочивали. В окончательном виде итоги выборов выглядят следующим образом: Трамп получил на 1% или на 3 млн голосов больше, чем Харрис, но радикально обогнал ее по числу выборщиков. А значит, оспорить итоги голосования в суде она не сможет. Особенность нынешних выборов в том, что признать победу соперника Харрис придется не только неформально, но и, так сказать, официально, своей подписью. Итоги голосования выборщиков утверждают Конгресс и председатель Сената. А сейчас исполняющим обязанности председателя является вице-президент. То есть Харрис.

Видимо, в преддверии этого события (оно будет 6 января) вице-президент решила напомнить, что победу Трампа она хоть и признает, но с неохотой. Харрис выступила перед молодыми демократами в общественном колледже Принс-Джордж, что в городе Ларго, штат Мэриленд. "Люди говорили мне, что не уверены, хватит ли у них сил, не говоря уже о желании, продолжать борьбу. Но позвольте мне прояснить: никто не имеет права от борьбы отказаться. Никто", – сказала она. Тем самым Харрис дала понять, что готова оппонировать Трампу, в первую очередь его внутриполитическому курсу, контуры которого уже обозначены. Впрочем, чего-то большего, чем этот намек на продолжение борьбы с ним, на встрече в Принс-Джордж не прозвучало. Харрис осознает, что сейчас в Демократической партии грядет основательная работа над ошибками, которая чревата тем, что этому политику откажут в доверии.

Опросы показывают, что избиратели демократов очень недовольны, как именно была проведена избирательная кампания. Трамп, несмотря на свой большой антирейтинг, победил. И с точки зрения рядовых демократов, как опять-таки свидетельствуют данные социологов, это сомнительная "заслуга" Байдена и Харрис. В поражении винят лично их. По средним данным 10 последних общенациональных опросов, почти 49% избирателей не одобряют деятельность Харрис (одобряют лишь 43%). Причем среди демократов ее антирейтинг немногим ниже, чем среди республиканцев.

Между тем заявление Харрис свидетельствует о том, что пессимистических оценок своей работы она не разделяет. Каким ей видится собственное политическое будущее при президенте Трампе, пока неизвестно. В прессе же высказываются предположения, что Харрис в 2026 году может побороться за пост губернатора Калифорнии.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734642060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- На форуме казахскоязычного контента QazaqSham выступил Спикер Сената
- Мажилис одобрил в первом чтении законопроект об особом статусе города Туркестана
- Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров фонда "Самрук-Қазына"
- Олжас Бектенов обсудил с руководством холдинга Dalian Group строительство предприятия по глубокой переработке пшеницы
- В Астане состоялось торжественное открытие регионального офиса Euronews
- Демпартия "Ак жол" требует усилить полномочия и статус местных маслихатов и их депутатов
- Кадровые перестановки
- Правительство Казахстана, Национальный Банк Казахстана и стороны Стати завершили процесс урегулирования спора
- Демпартия "Ак жол" требует защитить интересы казахстанских предпринимателей в рамках ЕАЭС
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  