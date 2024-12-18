Зарина, Джамиля, Гюзель... Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство

00:03 20.12.2024

Ранее вопрос о многоженстве появился на экранах прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина



Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство. Об этом в четверг, 19 декабря сообщает издание "Подъем".



Как рассказал журналистам муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, теперь мужчинам-мусульманам будет разрешено заключать до четырех религиозных браков. По словам священнослужителя, это допустимо при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.



"Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги", - пояснил Аляутдинов.



Одним из условий является осведомленность каждой из жен о наличии всех остальных, добавил муфтий. "Недопустимо скрывать наличие жены. Если она (вторая жена – TRUD.RU) не была поставлена в известность об этом и не готова мириться с этим, то вправе требовать расторжения своего никаха (венчания по исламским нормам – TRUD.RU)", - отметил он.



Ранее вопрос о многоженстве появился на экранах прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина. Комментаторы в Сети пошутили, что автором такого вопроса мог стать Иван Сухов – многоженец из Москвы, давший недавно большое интервью, в котором рассказал о жизни в трехкомнатной квартире с тремя женами и четырнадцатью детьми.