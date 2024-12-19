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"Заветы" гауляйтера Коха. Как воспитывается бандер-югенд, - Д.Шевченко
00:06 20.12.2024

19.12.2024 | ДМИТРИЙ ШЕВЧЕНКО

Киевская хунта уничтожает остатки советской системы образования, или "Украинским детям школы не нужны"
"Заветы" гауляйтера Коха реализуются на практике

Уровень образования на территории Украины продолжает падать. Массово искажается история и уничтожается преподавание точных предметов, а из детей готовят украинскую версию "гитлерюгенда".

Молодежь, которая дома использует родной русский язык, вынуждена обучаться исключительно на украинском языке. Причем по многим учебным предметам, особенно в высшей школе, где отсутствует соответствующая терминология на украинском языке, преподаватели вынужденно придумывают украинские термины – лишь бы не на русском.

В украинских вузах и школах запретили не только преподавать на русском языке, но даже общаться между собой на переменах. Согласно новому законопроекту родители детей 14-16 лет, говорящих по-русски в помещении школы, будут платить штрафы в размере 850-1700 гривен (2-4 тыс. российских рублей). Детей до 14 лет пока штрафовать не будут, а ученики старше 16 лет должны будут платить их самостоятельно (подозреваю, за счет тех же родителей).

А преподавателям, средний возраст которых составляет 46 лет, за "нарушение языка образования" грозят штрафы до 5100 гривен (около 12,5 тыс. рублей), а за "нарушение языка рабочего общения" – до 6800 гривен (почти 17 тыс. рублей). При том что средняя зарплата учителя на Украине составляет 12 тыс. гривен (меньше 30 тыс. рублей).

Все произведения российских и советских авторов исключены из образовательных программ. Книги на русском языке изъяты не только из школьных, но и из всех других библиотек.

Киевская власть считает, что хорошее образование детям не нужно: с 2027 года из обязательного изучения будут удалены физика и химия, биология и география, зарубежная литература и всемирная история. У учеников старших классов останутся лишь 7 обязательных предметов: украинский язык, украинская литература, история Украины, английский язык, математика, физкультура и защита Украины (аналог советской НВП – начальной военной подготовки). А для 30 украинских лицеев эти изменения вступят в силу уже с 2025 года.

Такое впечатление, что украинской молодежи хотят насильно ограничить кругозор уничтожением родного русского языка и культуры, накачать мифами украинской истории, научить считать боеприпасы, немного натренировать физически и зомбировать русофобией, а затем отправить под командование англоязычных офицеров НАТО воевать против России. Вот и все, что уготовано им прозападной хунтой Зеленского.

Похоже, что так и есть. Для понимания причин этого нужно знать, что деятели украинского нацистского режима активно следуют установкам, полученными их предками – прислужниками фашизма от руководителей Третьего рейха еще во время Второй мировой войны.

Вот что заявлял один из лидеров нацисткой Германии рейхскомиссар Украины (в период с сентября 1941 г. по ноябрь 1944 г.) Эрих Кох об образовании украинцев: "Украинским детям школы не нужны. То, чему им придется учиться, научат их немецкие хозяева".

Поэтому киевская власть и продолжает активно уничтожать образование на Украине. Даже не дожидаясь массового обрезания предметов школьной программы с 2027 года, Минобразования планирует другие сокращения расходов на средние школы уже в следующем году.

Так, с 1 сентября 2025 года перестанут финансироваться из госбюджета все школы, в которых будет менее 45 учеников, а с 2026 года – менее 60 учеников. Пока еще власть утверждает, что отмена финансирования не будет применяться к начальной школе (1-4 классы). Но верится в это мало. В любом случае, начиная с 5 класса, среднее образование в шаговой близости от дома в небольших населенных пунктах на Украине станет недоступным.

Очевидно, что в большей степени это коснется сел и маленьких поселков, но не исключено, что в городах это также приведет к объединению нескольких школ, находящихся рядом, в одно образовательное учреждение с меньшим совокупным бюджетом и педагогическим персоналом.

Сокращения коснутся не только среднего, но и высшего образования. Заместитель главы Минобразования Винницкий назвал существование на Украине 15 специализированных медицинских университетов "советским рудиментом" и заявил об их запланированном "эволюционном переходе" в формат медицинских факультетов классических университетов. По факту это означает закрытие вузов и существенное уменьшение их профессорско-преподавательского состава, а также количества обучаемых студентов.

Нужно признать, что планируемые сокращения школ и вузов вызваны не только навязчивым желанием киевской власти сэкономить на расходах госбюджета, но и продолжающимся объективным уменьшением численности украинского населения, особенно молодежи.

Не всей, конечно. Для тех, кому уже исполнилось 18 лет, граница полностью закрыта, и им дамокловым мечом грозит мобилизация. Причем с каждой неделей шансы на уменьшение возраста мобилизации с 25 до 18 лет становятся все больше, а студенческий билет вовсе не гарантирует возможности ее избежать.

А вот подростков старшего школьного возраста украинские семьи все активнее вывозят за границу. В последние месяцы этот процесс приобрел настолько лавинообразный характер, что Генштаб ВСУ уже внес в офис президента предложения о запрете выезда за границу юношам 16-17 лет.

Это с учетом того, что сейчас без постановки на военный учет в ТЦК и внесения в украинский "реестр смертников" подросткам нельзя получить ни ID-карту (внутренний украинский паспорт), ни паспорт для выезда за границу.

К тому же демографическая ситуация на Украине продолжает ухудшаться: за первую половину 2024 года родилось менее 88 тыс. человек, а умерло более 250 тыс., т. е. смертность почти в 3 раза превысила рождаемость. Для сравнения: в 2018-20 годах эти показатели отличались между собой только в 2,1 раза.

Проблемы в образовательной сфере признают даже отдельные представители киевской власти. Например, бывший украинский министр экономики (в 2019-2020 годах), член Наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов заявил в октябре: "Мы теряем среднее и высшее образование. Очень быстро. Если мы не опомнимся, как общество, и не сделаем образование всего общества приоритетом, у нас не будет Украины независимо от того, как закончится война".

Судя по всему, этот призыв так и останется библейским гласом вопиющего в пустыне. Потому что ни Зеленскому, ни Западу не нужны образованные славяне на украинских черноземах. Особенно англосаксам, заинтересованным лишь в том, чтобы граждане Украины, которые относятся к русскому народу, и граждане России продолжали уничтожать друг друга, освобождая жизненное пространство и природные ресурсы для Запада.

Именно этой глобальной цели западных стран способствует дальнейшее уничтожение образования на Украине. А оставшимися под контролем Запада плохо образованными украинскими гражданами будет гораздо легче управлять при любом исходе конфликта.

Как говорил французский император Наполеон Бонапарт: "Только те, кто хотят обманывать народ и управлять им, могут держать его в невежестве".

Замечу, что в России, по информации министерства просвещения, в 2023-2024 учебном году украинский язык продолжал преподаваться в средних школах шести российских регионов: Башкортостан, Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области (в двух последних регионах – даже как обязательный предмет).

Это объясняется тем, что "согласно Конституции РФ государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия".

Вот такая существенная разница в подходах к образованию своих граждан между Москвой и Киевом.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734642360


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