Нефть может подешеветь по итогам 2024 года

00:17 20.12.2024

Нефть может подешеветь по итогам 2024 года, а 2025 год может принести нефтяному рынку еще более серьезные потери с падением цены барреля сорта WTI ниже 50 долл. при неблагоприятном стечении обстоятельств, пишет MarketWatch со ссылкой на мнения аналитиков. "Вероятность обвала цен на сырую нефть в следующем году гораздо выше вероятности их скачка", – отметил руководитель отдела анализа энергетического рынка OPIS Том Клоза. Пошлины США "могут поднять цены на основные сорта нефти в краткосрочной перспективе, но впоследствии приведут к их снижению", так как "компании привыкнут к пошлинам, а Канада и Мексика будут вынуждены более агрессивно искать новые направления для экспорта", считает он. Производство нефти в Штатах существенно увеличится, сказал эксперт, добавив, что США и Канада будут наращивать добычу также и сланцевой нефти. Декабрьский прогноз Международного энергетического агентства предполагает, что в 2025 году предложение нефти будет превышать спрос на нее примерно на 900 тыс. барр. в сутки.

19.12.24