Джизакскую область Узбекистана возглавил бывший глава "РЭС" и "Узбекэнерго" Улугбек Мустафоев

00:23 20.12.2024

Эргаш Салиев освобожден от должности хокима Джизакской области в связи с переходом на другую работу. И. о. хокима назначен Улугбек Мустафоев, бывший руководителем "Региональных электрических сетей", а ранее - компании "Узбекэнерго".



Эргаш Алибекович Салиев освобожден от должности хокима Джизакской области в связи с переходом на другую работу. Указ об этом подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.



Другим указом исполняющим обязанности хокима назначен Улугбек Мавлонович Мустафоев, работавший председателем правления компании "Региональные электрические сети".



68-летний Эргаш Салиев возглавил область осенью 2017 года, до этого в течение года был хокимом Арнасайского района, 12 лет был хокимом Пахтакорского района, занимал пост хокима Бухарской области. Он в 1978 году окончил Самаркандский государственный университет, учился в аспирантуре Белорусского госуниверситета. Месяц назад, после выборов в парламент, он, как и другие хокимы, был повторно утвержден на должность главы региона.



56-летний Улугбек Мустафоев в 1991 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства. Он возглавил "РЭС" в апреле 2019 года, до этого с 2017 года был руководителем компании "Узбекэнерго" (тогда она была реорганизована и разбита на три компании - "РЭС", "Национальные электросети" и "Тепловые электростанции").



В декабре 2022 года президент объявлял выговор первому вице-премьеру Ачилбаю Раматову и руководителям предприятий энергоотрасли, включая Улугбека Мустафоева, за "проваленную" подготовку к зиме. В январе 2023 года глава государства заявил, что Улугбек Мустафоев и руководители других энергокомпаний освобождены от должностей и получили испытательной срок в три месяца в качестве исполняющих обязанности руководителей. В ноябре 2023 года руководители "РЭС", "Узтрансгаза", "Худудгазтаъминот", Узэнергоинспекции и других предприятий заявили, что энергосистема страны "готова к любым капризам погоды и аномальным холодам".