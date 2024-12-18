Скончался кыргызский "общественный деятель" (полевой командир) Жумагазы Садыр уулу

00:24 20.12.2024

На 71-м году жизни скончался общественный деятель Жумагазы Садыр уулу.



Он родился в 1953 году в городе Балыкчы Иссык-Кульской области.



Являлся одним из основателей движения "Ашар", организатором пешего марша граждан из столицы в сторону Иссык-Куля в память об Уркуне (исход кыргызов в 1916 году).



Удостоен Почетной грамоты КР, госнаграды - медали "Данк".