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Бургер с кровью: как устроены "цветные революции", - Платон Беседин
00:27 20.12.2024

Одна кабала сменяется другой, пока на асфальте высыхает кровь

Известный афоризм, приписываемый Черчиллю, гласит: "Кто в молодости не был революционером, тот лишен сердца, кто в зрелости не стал консерватором, тот лишен ума". Однако в современных реалиях к нему стоит добавить: "Но поучаствовать в "цветной революции" можно в любом возрасте". "Цветная революция" - своего рода политическая разновидность "Макдоналдса": вкусно, общедоступно, известно, но не полезно. Так из чего готовят это фирменное глобалистское блюдо?

В декабре этого года исполнилось ровно 35 лет "цветных революций". "Стойте! - возопит подкованный зритель. - А не накинули ли вы десяток лет?" Действительно, считается, что "цветные революции" - это порождение века двадцать первого. И в первую очередь устраивались они в странах постсоветского пространства.

Некоторые относят к "цветным революциям" и "бульдозерную революцию" в Сербии, Югославии в 2000 году, когда кончился режим Слободана Милошевича. Протестующие штурмовали здание парламента и телецентра, тараня ограждение бульдозерами. Сильный образ! Впрочем, "цветные революции" - это всегда в первую очередь про образы.

И понеслась! "Революция роз" в Грузии (год 2003-й), "оранжевый" Майдан на Украине (2004), "тюльпановая революция" в Киргизии (2004) и далее. Причем если не удавалось добиться результатов с первого раза, то брожения организовывались повторно. Так было, к примеру, на Украине и в Киргизии. Да и не только там.

Однако за точку отсчета "цветных революций" можно брать и события 1989 года в Румынии, когда пал режим Чаушеску. Началось все 16 декабря 1989 года в городе Тимишоара. Чаушеску казнили, а позднее мы увидели нечто похожее и в других странах - например, Ливии, где толпа растерзала Каддафи. Кстати, помните слова Хиллари Клинтон на этот счет? "Мы пришли и увидели, что он умер!" А дальше - смех. Очень хорошо показано, как убивают неугодного лидера, в ленте Алекса Гарленда "Падение империи".

События в Румынии имели ярко выраженный антикоммунистический протест. Однако власти СССР те протестные движения поддержали. Впрочем, тогда советские элиты под формальным руководством Горбачева говорили "да" на все движения Запада. Например, дали "зеленый свет" воссоединению Западной и Восточной Германии, не попросив ничего взамен для Страны Советов. Понятно, что сам Горбачев со товарищи имели свои "плюшки". Так и предавали страну.

Можно сказать, что практически все "цветные революции" имеют американский след и носят антироссийский характер. Это во многом так, но и не так одновременно. Правильнее сказать, что "цветные революции" происходят там, где власть отказывается быть полностью контролируемой извне - в первую очередь пресловутым deep state. Сейчас, например, главные раздражители в Европе - это Венгрия и Словакия. Первая вовсю трудится на Китай. А именно Китай, согласно американской доктрине, разработанной Генри Киссинджером, - главный противник США.

Россия при этом - серьезнейший раздражитель. Хотя еще в 1990-е наша страна там, на Западе, никого не напрягала - наоборот, радовала своей холуйской покорностью. В нулевых многое изменилось. Однако нынешнее как бы антизападничество России, на мой взгляд, сильно преувеличено. Просто время такое и обстоятельства. Но то, что Россию обкладывают угрозами по границам, - факт. "Цветные революции" здесь - эффективнейший метод. Но не везде они удаются: в Белоруссии, например, пытались несколько раз - стартовали в 2006-м с "васильковой революции".

Вообще красиво звучит, не правда ли? "Тюльпановая", "васильковая". Пробовали даже в Китае - без шансов. Хотя что можно сделать против тех, кто устроил то, что устроил, на площади Тяньаньмэнь в 1989 году? И в Латинской Америке, и в Африке "цветные революции" устраивали тоже. Ах да, почему я подчеркнул красоту их названий?

Да потому, что главный аспект "цветных революций" - это эффектность, маркетинг, звездная пыль. Как в "Макдоналдсе". Кто помнит очередь в Москве в первый "Макдоналдс"? Вот "цветная революция" - примерно то же самое. Она абсолютно иррациональна, она исключительно про то, чтобы стать модным, глобализированным, общепринятым, насытиться здесь и сейчас, хотя вроде бы каждый знает о печальных последствиях.

"Цветная революция", как правило, не делает жизнь в стране лучше. Чаще наоборот. И плодит политических "ловцов удачи". Кем был Михаил Саакашвили тогда? Героем. Кем стал по итогу? Изгоем. Ну да, все как с "Макдоналдсом": знают, что в продукты там бухают усилители вкуса, знают, что там используют муку, которая разбухает в желудке, но не насыщает, знают, что вредно, - однако все равно
потребляют.

Так стоит ли удивляться негативному эффекту от "цветных революций"? Нет, потому что перед ними изначально не стояло задачи изменить социально-экономическое положение в стране. "Цветные революции" - это про другое: новая идентичность, распределение финансовых потоков, смена элит. А народ? Как правило, остается в том же месте и с тем же. Тогда почему все ведутся?

Вы слышали это словосочетание - "методичка Шарпа", по ней, мол, работают. Инструментарий Джина Шарпа действительно есть. Но важно другое: вкус к "цветным революциям", как к бургерам, прививается с детства. Это колоссальное по своему размаху опыление населения новой идентичностью, культом успеха, философией индивидуализма и тому подобными вещами. У человека, сформированного подобными установками, "цветная революция" изначально не вызывает протеста. Скорее, наоборот.

Действуют соответствующие фонды и институты, воспитываются лидеры общественного мнения, создаются определенные медиа и ударные группы, выявляется и накапливается энергетический протестный потенциал и так далее. А затем общество, как это любили повторять заговорщики в романе "Бесы", погружается в анархию, в смятение, и берется власть. Иногда, для большей радикализации протеста, для этого проливают кровь.

Но есть и еще одно, самое важное, - то, на что ловится почти каждый. Это то, что социальный психолог Фил Зимбардо назвал "эффектом Люцифера": когда хорошие люди становятся злодеями, ведомые изначально благими идеями. Никто и никогда не дает в "цветных революциях" конкретики. Нет, говорится всегда о высоком. О справедливости, свободе, борьбе за правое дело. Главное - говорить убедительно и красиво. Это действует.

Прежде всего потому, что в современном мире полностью зачищено поле идей, смыслов, а главное - идеалов. Человеку навязывают рабское существование по принципу "корыто - корм - пойло", который в современном прочтении звучит как "комфорт - деньги - секс". Это рождает тотальную бессмысленность существования.

Однако человек все равно жаждет большего. Он, если выражаться пафосно, алчет идеалов. В своей иерархии он не может без них. Об этом писали и Достоевский, и Ницше, и Эвола, и Юнгер. И вот тут появляются жрецы "цветных революций": они предлагают людям смыслы, нечто большее, нежели просто "корыто - корм - пойло". Поэтому, кстати, так активно эксплуатируется тема "мы не рабы". Но дальше происходит обман.

Ведь в матрице современного мира подлинные вещи, как писал Бодрийяр, заменены симулякрами, а сама жизнь - симуляцией. То же самое и с "цветной революцией". Глубинно и в сути она не меняет ничего. Это и не революция даже, ведь общество не переустраивается, а перформанс. Одна кабала сменяется другой, пока на асфальте высыхает кровь.

Нет ничего героического в том, чтобы один симулякр заменить другим. Нет ничего революционного в том, чтобы по итогу не изменить ничего. Нет ничего правильного в том, чтобы привести к власти очередных мерзавцев. Это значит лишь работать на матрицу и обманывать себя.

Что тогда делать? Во-первых, искать действительно подлинных вещей и смыслов. Во-вторых, всегда иметь план - ради чего все и что дальше? А в-третьих, менять не оболочку, а саму сущность. Это архисложно, да, но единственно спасительно. Не эффектно, но эффективно.

Платон Беседин
19.12.24

Источник - kommersant.ru
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